



PavelD Карта-флаг Киргизии

Президентские выборы, на которых будет решаться, кто именно возглавит Киргизию на ближайшие шесть лет, должны пройти менее чем через 10 дней — 15 октября.

ИА REGNUM разослало идентичный список вопросов претендентам на пост главы Киргизии. Сегодня мы публикуем ответы кандидата в президенты Темира Сариева .

Механизмы реализации моей программы разные, не только президентские указы. Есть механизмы работы с правительством и парламентом. Так что будут использоваться все возможности для реализации нашей программы.

Что касается первых шагов на посту президента, то они следующие. В кратчайшие сроки будет проведена реформа правоохранительных органов и судебной системы. Основной акцент будет сделан на антикоррупционных мерах и исключении «телефонного права».

Будет объявлена амнистия теневого капитала, с тем чтобы четко разделить «бизнес» и «политику» и начать отсчет «нового» времени, в котором все доходы и расходы, особенно чиновников, осуществлялись прозрачно и в соответствии с законом.

И третье — будет инициировано соглашение о двойном гражданстве между Киргизией и Российской Федерацией.

Очень важно иметь четкую государственную программу по восстановлению и развитию промышленного сектора. У нас такая программа есть. Мы должны понимать, где и на каком рынке мы находимся и какие отрасли могут быть более эффективными. Важно иметь реальные рынки сбыта, а не витать в облаках. Также необходимо работать над вопросом привлечения прямых инвестиций, созданием фонда стартапов для высокотехнологичных производств, созданием фонда по поддержке предпринимателей и финансированию их через этот фонд, созданием страховой компании, которая будет работать по залоговым кредитам и помогать предпринимателям поднимать бизнес.

Для того чтобы антикоррупционная работа была эффективной, нужно, чтобы эта деятельность начиналась сверху вниз, а не наоборот. Кроме того, важно иметь четкий план действий. Необходимо, чтобы органы, предназначенные для борьбы с коррупцией, сами были свободными от коррупции. То есть антикоррупционную работу надо начинать с милиции, прокуратуры и судебной системы.

Важно обеспечить прозрачность работы всех государственных органов и эффективную систему проверки деклараций о доходах. Кроме того, в моей программе намечен перевод всех госуслуг на электронный формат. Это позволит минимизировать контакты чиновников с людьми, убрать волокиту и сделать работу госрганов более удобной для граждан.

Да, эта большая проблема. И важно даже не то, что государство тратится на обучение молодых людей, которые потом уезжают, хотя и это надо иметь в виду. Важно, что Киргизия теряет самый главный потенциал — интеллект и энергию молодежи. Поэтому как кандидат в президенты я акцентирую на этом внимание и предлагаю ряд мер по решению этой проблемы. Это меры социального и экономического характера, а также внедрение новых подходов в образовательный процесс.

Gov.kg Темир Сариев

Молодые люди будут работать в своей стране, когда есть широкий рынок труда, достойные зарплаты, возможность для самореализации и хороший досуг. Все это можно и нужно создавать у нас в стране.

К сожалению, после распада Союза мы во многом утеряли качество профессорско-преподавательского состава. Педагоги ушли торговать на рынки, и, самое главное, система высшего образования стала сильно коррумпированной.

Вузы, созданные иностранными лицами, в частности американцами и турками, принесли с собой систему, которая в меньшей степени коррумпирована и опирается на хорошую финансовую базу. Нельзя сказать, что их методы обучения во всем лучше наших, но прозрачность и антикоррупционные механизмы позволяют таким вузам быть в числе лидеров на рынке образовательных услуг.

Я уверен, что и вузы, созданные нашими отечественными лицами, включая государство, могут и должны быть лучшими. Но для этого нужно предпринять ряд мер. Будучи премьер-министром, я начал реформу в вузах. Вместо лицензирования мы предложили ввести систему аккредитации для вузов, чтобы уйти от более коррупционной системы лицензирования. Были выработаны четкие критерии, внедрена программа «концепция экспорта образовательных услуг». Необходимо продолжать эту работу и, конечно, работать в части минимизации коррупции в вузах.

Это непростой вопрос. Сейчас Казахстан начал переходить на латиницу. Еще раньше это сделал Узбекистан. Я вижу, что в связи с этим у наших соседей возникает много разных сложностей. Думаю, что к этому вопросу надо подойти тщательно и изучить опыт соседей. Только после тщательного и неспешного анализа нужно подходить к его решению.

Деньги, которые тратятся на мою избирательную кампанию, приходят из различных источников. Средства дают сопартийцы, спонсоры из бизнеса, простые граждане — сторонники нашей позиции. Небольшая часть бюджета — это мои личные средства. Хочу отметить, что по сравнению с некоторыми другими кандидатами у меня не очень большой бюджет. Он полностью прозрачен.

Думаю, что ничего увеличивать или уменьшать не надо. Нужно работать в том правовом поле, которое есть.

Изменить нужно отношение к закону. У нас многие привыкли во всем винить якобы плохие законы, и мало кто говорит о собственной вине в существующих проблемах. А нужно менять себя под законы. К этому мы должны привыкнуть.

Я не стану менять существующую сейчас общую стратегию на формирование в Киргизии демократического поля и движения в сторону у нас современной и открытой экономики.

Отношения со всеми странами должны быть дружескими, взаимовыгодными и учитывающими наши национальные интересы. Наиболее важные партнеры для нас объективно существуют уже давно — это наши соседи, с которыми мы имеем общие границы, и Россия. Я твердо придерживаюсь позиции, что такие приоритеты для нас важны и мы должны их придерживаться и дальше.

Киргизский язык нужно начинать учить с первого класса школы, а лучше уже с детского сада. Желательно, чтобы все граждане Киргизии, независимо от этнической принадлежности, хорошо знали киргизский язык. Тогда сразу снимется много проблем, которые порой возникают у людей из-за недопонимания.

При этом русский язык должен оставаться официальным. Знание русского — это наше богатство, которое мы уже имеем, и было бы глупо отказываться от него. Кроме того, нужно поощрять изучение и других языков — английского, китайского и т.п. Чем больше знает человек языков, тем шире для него мир и тем больше у него возможностей.

President.kg Алмазбек Атамбаев

При определенных оговорках, считаю, что главным достижением Алмазбека Атамбаева является политическая стабильность, которая есть в стране, и то, что президент не стал цепляться за власть, а уходит по окончании своего срока. Может быть, для стран, где демократия имеет давние традиции, это выглядит обыденной вещью, но для нас это очень важно. Закладывается хорошая политическая традиция.

Большой ошибкой правления Алмазбека Атамбаева я считаю, что мы пока так и не сумели относиться к СМИ как к четвертой власти, относиться к ним терпимо и с уважением.

Терпимо.

Маму, своих близких. Людей. Наши горы, небо, голубые озера, чистые реки.