



Иван Шилов ИА REGNUM

Отделение Каталонии могло бы принести пользу польскому газопорту в Свиноуйсьце, объявляет Radio Szczecin (Щецин) со ссылкой на мнение экспертов по вопросам энергетики. Терминалы по приему СПГ на юго-востоке Испании в течение нескольких лет способны стать конкурентами аналогичным терминалам на побережье Балтийского моря. Европейская комиссия планировала газ из Каталонии транспортировать клиентам по всей Европе в рамках проекта «Южные ворота». Польша тем временем реализует собственную инициативу, газовый хаб «Северные ворота», предполагающий также строительство газопровода из Норвегии в Польшу и распределение его по странам Центральной Европы. Главный редактор Biznesalert. pl Войцех Якубик считает, что после отделения Каталонии инвестиции в «Южные ворота» оказались бы под вопросом, а это «плюс для Польши, которая становится гораздо привлекательнее» в ситуации, когда у Европы будет меньше выбора, где покупать газ. Томаш Петрашиньский из компании Polskie LNG, которая управляет терминалом в Свиноустье, говорит, что его фирма следит за ситуацией и будет бороться за каждого клиента. Впрочем, оба эксперта подчеркивают, что рассуждения о будущем «Южных ворот» пока являются «спекуляцией», так как непонятно ни то, чем закончится дело с референдумом, ни то, как — в случае провозглашения независимости — Барселона поведет себя на рынке сжиженного газа.

Gloswielkopolski.pl

В день голосования в Каталонии на референдуме на Старый рынок в Познани вышел горожанин, который открыто поддержал стремление каталонцев к независимости, сообщает Głos Wielkopolski (Познань). Фотокорреспондент издания Гжегож Дембиньский встретил Анджея Салачика, когда тот ходил по городской площади с флагом Каталонии и доской, на которой было написано на испанском «Референдуму — да». Салачик считает себя другом каталонцев и поэтому почувствовал обязанным выразить свою поддержку легитимации воскресного референдума. «В то время, как я его фотографировал, — рассказывает Дембиньский, — к нему подошел студент из Барселоны, который находится в Познани по программе «Эразмус», и поблагодарил за поступок».

«Думать о независимости в Европе могут несколько регионов», — заявил в интервью Dziennik Łódzki (Лодзь) профессор Лодзинского университета Яцек Региня-Захарский. Поводом для беседы послужил, конечно, референдум в Каталонии. Требования широкой автономии сами по себе не являются чем-то новым, эти референдумы уже проходили в прошлом, однако в первый раз мы сталкиваемся с такой жесткой реакцией Мадрида. Возможно, дело в том, что раньше их не воспринимали в качестве серьезной угрозы для целостности Испании. Но сейчас, похоже, ситуация другая. Следует обратить внимание на изменение атмосферы в Европе, связанное с ситуацией в Шотландии и Brexit. Хотя Великобританию и Испанию разделяют Ла-Манш и Бискайский залив, шотландцы всегда смотрели на каталонцев, а каталонцы на шотландцев. Сепаратистские устремления предвидел британский исследователь Калеви Хольсти еще в середине 1990-х годов, то тогда это воспринималось как «политический фольклор». Теперь история другая — есть прецедент Косова, в котором пришел к финалу первый в Европе сепаратистский референдум. Пока нет оснований говорить, что Шотландия и Каталония смогут отделиться. Независимые каталонцы, вероятно, захотели бы войти в Евросоюз. Но придется договариваться об условиях, а европейские переговоры проходят по принципу консенсуса. И трудно представить, что Испания будет аплодировать каталонцам. Референдум не является юридически обязательным, это довольно сильное проявление общественного мнения, аргумент, который оно использует. Остается вопрос, для чего. Если говорить о ЕС, то самим фактом своего существования он несколько блокирует сепаратизм, однако это только часть объяснения. В 1990-е годы говорилось о независимой Корсике. Некоторые предполагали, что распадется Италия. Однако в конце 1990-х и в начале 2000-х такие тенденции притихли. После войн в Боснии и Герцеговине и Косово до многих европейцев дошло, что Европа не является континентом, свободным от вооруженных конфликтов, к которым могут привести слишком далеко зашедшие сепаратистские действия. Вместе с тем в настоящее время в Европейском союзе существует ряд регионов, потенциально могущих объявить независимость — это Бельгия, ситуация в Италии тоже не до конца закрыта, Шотландия и Уэльс, который неизвестно еще как себя поведет после возможного отделения Шотландии.

TreveX Националистическая надпись в Эдинбурге

Во многих польских городах проходит «черный протест», информирует Gazeta Olsztyńska (Ольштын). В прошлом году он стал ответом на идею полного запрета абортов. От этого законопроекта тогда отказались, но протестующие не вздохнули с облегчением. Во вторник, 3 октября, они вновь выйдут на улицы, в том числе в Ольштыне. Польские женщины считают, что не обязаны отказываться от протестных акций по нескольким причинам. В качестве примера ограничения их прав указывают ограничение в доступе к экстренной контрацепции, отсутствие образования в сфере сексуальной жизни, затруднения в доступе к программам in vitro. Правительство отказывается финансировать эти процедуры, к такому же шагу призывает местные органы власти, а в Сейм Польши поступают новые проекты законов, ужесточающие условия направления на проведение аборта. «Во вторник мы встретимся под ратушей Ольштына, чтобы показать, что не сложили свои зонтики. Вы можете поговорить с нами и, самое главное, поставить свою подпись в поддержку проекта закона о правах женщин и сознательном родительстве, — говорит Малгожата Матушевская-Боруц, региональный координатор Комитета законодательной инициативы «Сохраним женщин — 2017». Помимо более 70 польских городов, «черный протест» пройдет также в Гааге, Берлине, Брюсселе, Лондоне, Вене, Цюрихе, Нью-Йорке и Торонто.

Постыдный инцидент произошел в городе Хойничанка во время футбольного матча местной команды с одноименным названием с клубом «Олимпия» (Грудзёндз), пишет Gazeta Pomorska (Быдгощ). Некие болельщики вывесили баннер, выразив вульгарно и на немецком языке недружественные чувства в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель, обозвали ее нецензурно и пожелали в недипломатической форме, чтобы она исчезла с политической сцены. Неизвестно, почему охрана не заметила этого баннера. Но в любом случае, стыдно. Издание поинтересовалось у вице-президента «Хойничанки» Ярослава Клаузо, что собирается предпринять руководство клуба. «Сожалеем, что такое случилось на нашем стадионе, — заявил Клаузо. — Но ведь мы не имеем ничего общего с подобным проявлением политической деятельности. Стадион не является для этого подходящим местом, мы за то, чтобы организовывать спортивные мероприятия». Что касается принятия мер для предотвращения аналогичных инцидентов, вице-президент обещал усилить внимание охраны, хотя «всё это невозможно предотвратить». По его словам, видно, молодые люди чувствуют, что в стране потворствуют таким действиям и акциям, так что, может, это правительство должны позаботиться о том, чтобы заблокировать риторику против ЕС.

Liondartois Футбольные хулиганы

Доктор Томаш Панфил, который является руководителем Департамента национального образования Института национальной памяти в Люблине и читает лекции в Люблинском католическом университете, опубликовал спорную статью в Gazeta Polska, рассказывает Kurier Lubelski (Люблин). В ней он, среди прочего, написал, что «после агрессии Германии против Польши ситуация для евреев не выглядела очень плохой. Действительно, оккупационная власть обязала их работать, носить повязки со звездой Давида, обложила мощными налогами, определила зоны только для евреев, но в то же время позволяла создавать юденраты, то есть органы местного самоуправления». Резко отреагировал профессор Дариуш Либёнка, руководитель научного отдела Государственного музея в Майданеке, сказав, что «это полный абсурд, поразительное невежество». Панфил далее продолжил в своей публикации, сопоставляя положение евреев и поляков: «В то же время поляков лишили всякой возможности самоорганизации, уже в октябре немцы стали проводить массовые расстрелы с целью уничтожения польских элит, слома боевого духа нации и превращения в покорную рабочую силу для немцев». Но, как говорит доктор Адам Копчёвский, заведующий кафедрой истории и культуры евреев Университета Марии Склодовской-Кюри, юденраты, несмотря на обозначение как органа местного самоуправления, были инструментом реализации немецкой власти над еврейским населением. Гонения на евреев начались с вступлением немецких войск на территорию Польши. Уже в первые дни оккупации евреев избивали на улицах, оккупанты жгли синагоги, убивали людей. Следствием агрессивной политики оккупационных властей в первые недели войны было то, что тысячи евреев бежали из центральной Польши в советскую зону. «Проблема очень серьезная, ответственность за такие слова падает не только на Панфила, но и на лиц, которые назначили его руководителем Департамента национального образования ИНП», — констатирует профессор Либёнка. А когда издание попросило Панфила прокомментировать его слова, что «после агрессии Германии против Польши ситуация для евреев не выглядела очень плохой», тот заявил: «Вырывание фраз из контекста не является приемлемым методом обсуждения». Спустя несколько дней отреагировало руководство Института национальной памяти. В присланном в редакцию комментарии говорится, что «тезисы, изложенные в статье доктора Томаса Панфила», ни в коем случае «не соответствуют ни позиции ИНП, ни научным знаниям о положении еврейского населения на территории Польши после 1 сентября 1939 года».

Президент Вроцлава Рафал Дуткевич хочет, чтобы воевода Павел Хреняк пошел на облегчение процедуры легализации пребывания в Нижней Силезии иностранцев, передает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Дуткевич считает, что иностранцы — в основном украинцы, которые хотят работать в нашем регионе — слишком долго ждут документов. Иностранцы подают заявления о разрешении на временное пребывание или постоянное в воеводское управление и стоят в длинных очередях, потому что желающие работать прибывают в Нижнюю Силезию в геометрической прогрессии. Получение документов занимает в среднем полгода. «Тревожные сигналы поступают как от работодателей, так и частных лиц — в частности, граждан Украины, которые пытаются урегулировать вопрос получения вида на жительство, — пишет президент Вроцлава. — Отсутствие юридической легализации ставит под угрозу потерю работы, дестабилизирует семейную жизнь и подрывает экономический потенциал работодателей». Воевода пока не прокомментировал письмо Дуткевича, но, как сообщила его пресс-секретарь, обещал ответить. Чиновники уже предприняли некоторые шаги, чтобы ликвидировать очереди. Региональное бюро труда будет расширено более чем на 600 квадратных метров, появятся 22 окошка, из них 12 — для иностранцев, подающих заявку на временное пребывание или разрешение на работу в Польше.

Radomil Танк Т-34 1-й бригады им. Героев Вестерплатте, участник битвы под Ленино

В Дуньковичках возле Пшемысля пройдет реконструкция битвы под Ленино в 1943 году, информируют Nowiny (Жешув). Состоится она в ближайшее воскресенье, 8 октября. В реконструкции примет участие исторический танк Т-34, известный полякам по сериалу «Четыре танкиста и собака». Еще одной интересной особенностью будет наличие самолета, который с воздуха огнем поддержит польское наступление. Битву организуют более 200 реконструкторов. Приедут только лучшие польские группы, проявляющие пристальное внимание к деталям обмундирования, оружия и оборудования, обещают быть белорусы из клуба «Белая башня», а также словаки. Все они восстановят события 12—13 октября 1943 года, когда недалеко от белорусского села Ленино советская 33-я армия Западного Фронта и входящая в ее состав польская 1-я пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко сражались с силами немецкого вермахта. В ходе боев дивизия понесла тяжелые потери: 510 убитых, 1776 раненых, 776 попало в немецкий плен или были признаны пропавшими без вести. Но битва имела символическое значение для поляков, став первым сражением польских войск, сформированных в СССР. Реконструкция под Ленино станет первым этапом масштабного проекта «МонтеЛенино». В следующем году должна состояться инсценировка битвы под Монте-Кассино в 1944 году, где воевали солдаты генерала Владислава Андерса из 2-го Польского корпуса. Как заявил председатель Пшемысльской ассоциации исторической реконструкции X D. O. K. Мирослав Майковский, «в течение многих послевоенных лет в Польше игнорировали заслуги солдат генерала Андерса и восхваляли солдат генерала Берлинга. Теперь несколько лет мы наблюдаем уже обратную тенденцию — осуждают солдат генерала Берлинга, которые совместно с Советским Союзом воевали с Германией. А ведь и те, и другие в большинстве своем имеют сибирское происхождение. Они прошли ад депортации, Сибирь, желая бороться за свободную Польшу».