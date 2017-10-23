24 октября 1960 года на космодроме Байконур произошла самая крупная в истории ракетостроения трагедия — во время предстартовой подготовки взорвался прототип межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-16. Жертвами происшествия, по официальным данным, стали 78 человек, в том числе и главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), главный маршал артиллерии Неделин М. И. В СССР информация о трагедии была засекречена, однако информация всё равно просочилась в западные СМИ, тем не менее лишь в 1989 году происшествие впервые было упомянуто в журнале «Огонёк», а в 1994 году были рассекречены все архивные данные. Кроме того, имеются и неофициальные источники, указывающие на то, что погибших могло быть 92, а то и 126 человек. Что же стало причиной этой ужасной катастрофы?

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Ракета Р-16

Парад артиллерийских частей в Белграде после его освобождения. 7 ноября 1944

Ракета Р-16 — первая эффективная МБР в СССР

Первой советской МБР стала небезызвестная Р-7, которая к тому же впервые в мире вывела на орбиту искусственный спутник Земли и человека (в рамках линейки ракет «Союз» используется для вывода космонавтов в космос и по сей день). Но в качестве вооружения Р-7 была крайне непрактична и не обеспечивала надёжного ядерного сдерживания в холодной войне с США. Это было связано с крупными габаритами ракеты, требовавшими постройки дорогого пускового устройства (при этом создание шахтной пусковой установки было невозможным), очень долгой предстартовой подготовкой (12 часов), при этом в заправленном состоянии модернизированная МБР Р-7А могла находиться не более 30 суток. Именно по этой причине максимальное количество Р-7А, стоящих на боевом дежурстве, так и не превысило шести единиц. Большая часть эксплуатационных сложностей Р-7 была связана с используемым топливом — жидким кислородом (окислитель) и керосином (горючее). США уже тогда (в 1959—1961 годах) имели развёрнутые в Турции ракеты средней дальности, имевшие намного более высокие эксплуатационные характеристики, да и количество МБР было немалым — более 60 единиц к 1961 году.

Братья Янгели. 1925

Решение создавшейся проблемы потребовало срочного создания новой МБР на высококипящих компонентах топлива (все составляющие имеют температуру кипения выше нуля градусов по Цельсию). Спешка привела к тому, что перед разработчиками была поставлена крайне сложная задача — приступить к лётно-конструкторским испытаниям уже в 1960 году (при официальном начале работ в 1959 году), а серийное производство начать в 1962 году. Топливом для новой двухступенчатой ракеты стал окислитель АК-27И (раствор тетраоксида диазота в азотной кислоте) и горючее — несимметричный диметилгидразин (НДМГ). Эти вещества при утечке крайне токсичны и легко воспламеняемы. Однако в отличие от Р-7 новая ракета могла устанавливаться в шахты и запускаться через 30 минут после получения приказа (с условием, что МБР находится в наивысшей степени боевой готовности). Хоть этот показатель всё равно уступал американским показателям, но уже позволял развернуть большое число ракет и обеспечить ядерное сдерживание. Максимальная дальность полёта Р-16 составляла в зависимости от массы боеголовки от 11 до 13 тысяч километров. За время производства было развёрнуто 186 пусковых установок Р-16.

Генерал Александр Мрыкин — председатель научно-технического комитета РВСН

Трагедия на Байконуре случилась из-за спешки и халатности

Как мы выше уже отметили, сроки на создание ракеты Р-16 были даны очень небольшие — на год меньше, чем рассчитывали разработчики. Саму дату первого испытания тоже взяли «с потолка» — заставив конструкторов уложиться к годовщине Великой Октябрьской революции. При этом некоторые системы ракеты всё ещё были недоработаны, например, система пиромембран. Именно здесь и произошёл первый сбой — 23 октября в 18:00 при подаче сигнала на прорыв пиромембран магистрали окислителя 2-й ступени самопроизвольно произошёл подрыв пиромембраны магистралей горючего 1-й ступени и подрыв пиропатронов отсечных клапанов газогенератора 1-го блока маршевого двигателя 1-й ступени. При этом Р-16 с прорванными мембранами могла находиться на стартовой площадке не более 24 часов, после чего ракету нужно было доставить на завод и готовить к повторному пуску не менее месяца. Поэтому было принято решение устранить дефекты на месте, чем и занимались специалисты первую половину дня 24 октября. Несмотря на замечания некоторых конструкторов относительно опасности работ над заправленной ракетой, останавливать процесс не стали, в чём была и прямая ответственность погибшего позже маршала Неделина. По воспоминаниям одного из участников событий, маршал Неделин заметил: «Что я буду говорить Никите? Ракету доработать на старте, страна ждёт нас». И для того, чтобы подать пример остальным, маршал проводил всё время рядом с заправленной ракетой. На стартовой площадке постоянно находилось более 100 человек, в том числе и главный конструктор Михаил Янгель, и заместитель министра общего машиностроения Л. А. Гришин.

Пожар

24 октября в 18:45 была объявлена 30-минутная готовность к пуску и начато выставление в ноль программного токораспределителя. В этот момент произошёл несанкционированный запуск двигателя 2-й ступени, что привело к взрыву ракеты. Одновременно с запуском двигателя автоматически включилась и кинокамера, зафиксировавшее всё произошедшее. 74 человека, в том числе и маршал Неделин, погибли сразу, ещё 4 человека, в том числе Л. А. Гришин, умерли позже от ожогов в госпитале. Единственным, что осталось от маршала Неделина, оказалась оплавленная звезда Героя СССР. Главный конструктор М. К. Янгель не погиб лишь по одной причине — он вместе с А. Г. Иосифьяном (член Госкомиссии, главный конструктор и директор Всесоюзного научно-исследовательского института электромеханики) и А. Ф. Богомоловым (член Госкомиссии, главный конструктор ОКБ МЭИ) отошёл курить в специально отведённое для этого помещение.

Лев Берлин — заместитель главного конструктора ОКБ «Южное», погибший 24 октября 1960

Главной причиной катастрофы было признано грубейшее нарушение мер безопасности. К сожалению, жизнь многих людей была отдана за бессмысленную возможность руководства СССР «покрасоваться» в «красный» день календаря. При этом после трагедии погибшие даже не получили достойных почестей и памяти в течение более чем 30 лет.