Трудовые мигранты

«Памятка остарбайтера». Выдавалась немецкими властями остарбайтерам на местах работы

Польские социологи, на которых ссылается издание hyser.com.ua, составили своего рода карту типичного мигранта с Украины. Его средний возраст 33 года, чаще — мужчина (58%). Он работает 54 часа в неделю, получая 2100 злотых в месяц (порядка 580 долл). Обычно это неквалифицированная работа (71%) в домохозяйствах, агросекторе, строительстве. Исследования проводились в варшавской агломерации, где и работает большая часть трудовых мигрантов с Украины.

Также указывается, что Польша «заработала» на мигрантах 5 млрд злотых только в виде уплаченных ими налогов (очевидно, речь о налогах за 2016 год).

«Мы отмечаем значительный рост экономического торгового обмена между нашими странами в первом квартале (2017 года) на 30%, и мы ожидаем, что в этом году финансовые показатели будут еще выше», — заявил на брифинге в Киеве заместитель министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности, консульских дел и восточной политики Бартош Чихоцкий.

Между тем растёт и количество переводов от мигрантов на Украину. Так, только от гастарбайтеров в Польше в прошлом году поступил эквивалент 2,22 млрд долл. А уже за январь — август текущего года — 1,9 млрд долл. Т. е. уже сейчас можно прогнозировать, что работающие на польской «панщине» украинцы обеспечат в текущем году не менее 2,5 млрд долл. валютных поступлений. Скорее, эта сумма будет даже большей, ближе к 3 млрд, поскольку фактор «безвиза» начал работать только с 11 июня.

Нет, украинцы не стали слишком уж много зарабатывать, просто самих украинцев в Польше стало больше. 1,8 млн человек — именно столько, по мнению президента Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника (ссылается на мнение самих поляков), въедет до конца 2017 года в Польшу с целью трудоустройства (в первом полугодии 2017-го было выдано уже 750 тыс. приглашений).

Почему за год выйдет 1,8 млн человек, если за полгода получилось 750 тысяч? Тут срабатывает опять же фактор «безвиза». Если количество туристов он увеличил не слишком сильно, то количество гастарбайтеров — существенно.

«Этим летом мы отправили на работу в Европу… примерно вдвое больше, чем до безвиза. Чаще всего едут в Польшу, но также и в Венгрию. В этих двух странах можно трудиться по безвизу до трех месяцев без документов», — рассказала представитель львовского агентства по трудоустройству Мария Фурдак корреспонденту издания «Страна.ua».

Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко иронизирует по этому поводу, что нужно немедленно в Верховной раде принять закон о том, что каждый «Герой Майдана» обязан отработать в Польше как минимум 10 лет, «а чтобы они никуда не делись, их родные и семьи остаются в Украине и в качестве заложников».

14-летний украинец-остарбайтер

Впрочем, оставшиеся на Украине таким исходом вполне довольны — украинские работодатели начинают бороться за работников.

«Это [безвиз] очень большая проблема для нас, поскольку там [в ЕС] большая заработная плата. Мы были вынуждены поднять зарплату на 50%, с тех пор как был объявлен безвиз», — пожаловался в интервью «Голосу Америки» генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко.

Судя по всему, отток пока беспокоит только крупные корпорации, работающие на Украине, где зарплаты и до «безвиза» были существенно выше среднеукраинских. Однако с такой динамикой отъезда «за длинным злотым» вскоре проблемы начнут испытывать и более мелкие компании.

Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Чуть более месяца назад соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС начало полноценно действовать. И уже устарело! По крайней мере так считают сами украинцы.

«Соглашение вступило в силу через несколько лет после подписания. Конечно, с этого времени оно устарело. Изменилась и украинская экономика, и европейская. Теперь нам надо садиться и обсуждать, где мы можем дополнительно пойти навстречу и отменить эти ограничения», — заявила торговый представитель Украины Татьяна Микольская во время выступления на саммите Ялтинской стратегии YES в Киеве в середине сентября.

По её мнению, договор о Зоне свободной торговли основан на устаревших представлениях об экономике Украины и Европы, поскольку начинал обсуждаться ещё 10 лет назад, вскоре после вступления Украины в ВТО.

Следует напомнить, что определённые квоты на торговлю внутри ЕС устанавливаются даже для стран — членов этой организации. Не говоря уж о всех прочих государствах, с которыми ЕС заключил соглашения, аналогичные тем, что были подписаны с Украиной. Однако только с украинской стороны звучат призывы всё пересмотреть спустя две недели после вступления соглашения в силу. В конце 2000-х нужно было думать — что и с кем подписывать.

Фактически с украинской стороны прозвучала просьба оформить таможенный союз между Украиной и ЕС — следующий шаг на пути европейской интеграции, то, что в своё время долго и безуспешно предлагали Украине основатели Евразийского экономического союза — РФ, Белоруссия и Казахстан. Однако в Европе на такую близость пока не настроены.

«Таможенный союз между ЕС и Украиной не может быть заключен в ближайшем будущем, однако перспектива большей экономической интеграции поможет Киеву вводить соглашение о свободной торговле и преодолевать препятствия, связанные с интересами, которые стоят на пути реформ», — фактически ответил Микольской бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на том же саммите.

Иными словами — скажите спасибо за то, что имеете, и не жалуйтесь.

«Тот миф [о том, что ЗСТ и экспорт в ЕС заместили потери от падения экспорта в страны СНГ — Ред.], который поддерживается на уровне власти, к сожалению, не стоит того, чтобы его поддерживать… С 1 сентября в полном объеме действует Соглашение об ассоциации, и, к сожалению, мы не видим ни внезапного прорыва, ни каких-то сверх ощутимых позитивов от того, что это соглашение задействовано… Полной компенсации не произошло. Я уже не говорю о том, что не пошли новые товары на Запад, не стало западное направление каким-то прорывом для украинской продукции. И даже в целом экономическая ситуация ухудшилась», — охарактеризовал это «не жалуйтесь» заслуженный экономист Украины, доктор экономических наук Алексей Плотников в ходе пресс-конференции.

Девушка-остарбайтер с нашивкой «OST», освобожденная из лагеря содержания под Лодзью

Впрочем, Расмуссен пока на почётной пенсии в статусе советника президента Украины Петра Порошенко, он лишь транслирует общие настроения евробюрократии. Однако с недавних пор у Украины в ЕС появились именно решительные недоброжелатели среди действующих политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что заставит Украину пожалеть о принятии новой редакции закона об образовании (закон фактически ликвидировал возможность для национальных меньшинств обучаться на родном языке).

«Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины… До сих пор Пётр Порошенко говорил о европейской Украине. Но вы можете забыть об этом практически с этого момента, учитывая, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, во всех международных организациях, особенно в ЕС», — обещает чиновник.

Можно ожидать чего-то подобного и от других членов ЕС, выразивших возмущение принятыми поправками (Румыния, Словакия).

Спустя несколько месяцев (18 сентября миновало 100 дней) после начала действия безвизового режима между Украиной и странами ЕС уже можно оценивать его влияние на туристические и миграционные потоки. Итак, кроме трудовых мигрантов, количество которых, судя по всему, выросло как минимум на 50%, преимуществами «безвиза» стали пользоваться жители Западной Украины. Долгое время среди них выделялась привилегированная прослойка — жители приграничной 30-километровой зоны. У них «безвиз» был уже давно: в приграничные с Украиной страны они могли попасть по специальной карточке. Многие превратили это в бизнес — стали челноками. В Польшу — сигареты и водку, обратно — сыр, мясные изделия, кофе, бакалею. Однако теперь их монополия разрушена, и при желании таким челночным бизнесом может заниматься любой житель Украины. Согласно данным пограничников, в последнее время «челноков» стало в среднем на 25% больше: если раньше пешеходные пункты пропуска пересекали 6−8 тыс. человек в сутки, то теперь на 1−2 тыс. человек больше.

Поездки с целью туризма ожидаемо на последнем месте по динамике роста. За лето 2017 года украинцы лишь на 10% чаще ездили в страны ЕС. При этом если вычесть отсюда тех, кто продолжил пользоваться полученными ранее долгосрочными шенгенскими мультивизами, то рост и вовсе уменьшится до 4%.

Экономика и экспорт

Впрочем, ради справедливости надо отметить, что кое-что Украина всё-таки выторговала. Дополнительные квоты, обсуждение которых длилось как минимум с лета прошлого года и которые окончательно согласовали несколько месяцев назад, вступят в силу с 1 января 2018 года. Это означает, что в будущем году украинские производители смогут дополнительно поставить в ЕС 2,5 тыс. тонн мёда, 650 тыс. тонн кукурузы и муки из неё, 350 тыс. тонн ячменя и муки, 65 тыс. тонн пшеницы и муки. Пошлина в рамках указанных квот составит 0%, и в период 2018—2020 гг. эти квоты приплюсуют к основным (предусматривается, что дополнительные квоты будут действовать в течение трех лет, после чего будут отменены).

Кроме этого, бонусы для Киева есть только организационного характера.

«Мы также обсудили вопрос создания Европейским союзом в Украине системы поддержки экспорта. Речь идет об институте по поддержке экспорта, создании экспортно-кредитного агентства, а также унифицированного веб-портала для украинских экспортёров», — сообщила прессе Татьяна Микольская после очередного заседания в Брюсселе Комиссии ассоциации Украина — ЕС.

В правительстве Украины надеются обеспечить упрощение экспорта за счёт присоединения к конвенции «Пан-Евро-Мед» (Региональная конвенция о панъевросредиземноморских преференциальных правилах происхождения товаров). Её суть в том, что покупка товаров и/или сырья третьими странами в ЕС для производства той или иной продукции даёт право на экспорт этой продукции обратно по нулевой ставке пошлины. Законопроект о присоединении к конвенции Кабмином уже подготовлен, в ближайшее время его внесут на рассмотрение Верховной рады.

Ещё одна новая надежда Украины связана с Канадой. Дело в том, что последняя в скором времени также может подписать соглашение о ЗСТ с ЕС. Тогда как Украина имеет такие соглашения как с ЕС, так и с Канадой. Украинские чиновники надеются, что за счёт этих соглашений, а также фактора дешёвой рабочей силы на Украине канадский бизнес мог бы размещать тут сборочные производства товаров с дальнейшей продажей в ЕС. С этим предложением не так давно летал в Канаду президент страны Пётр Порошенко.

К настоящему моменту экспорт в ЕС составляет 40% в общей структуре экспорта Украины, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на саммите YES. Как уточняет старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин, в основном этот рост обеспечивается с/х продукцией. Украина в этом году стала шестой по объемам страной — поставщиком с/х продукции для ЕС — 489 млн евро за период с августа 2016 по июль 2017 года (+414 млн евро к периоду август 2015 — июль 2016 года). Год назад Украина находилась на седьмом месте.

Так, украинские производители соков постепенно переориентируются на Европу. До 2014 года около 50% всего экспорта приходилось на РФ, тогда как по итогам I полугодия 2017 года из 21,15 тыс. тонн соков, отправленных на экспорт, 45% пришлось на Польшу, ещё 11% — на Словакию.

Экономические связи Украины с Европой усложняются, но не всегда этому можно радоваться.

«Документы, полученные OCCRP [Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции — Ред], свидетельствуют, что власть и компании Украины сделали себя ключевым звеном в сети, которая поставляет вооружение советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток. Многие из этих видов оружия поставляются из стран, которые являются членами ЕС», — говорится в материале, выложенном на сайте проекта.

Эксперты проекта утверждают, что такая практика имеет мало отличий от банального отмывания денег: европейские экспортёры используют Украину, чтобы не подпадать под действие санкций.

Пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает, что ещё одна украинская компания получила право экспорта продукции в ЕС. Теперь таких предприятий 287: 107 экспортируют пищевые продукты и 180 — непищевые.

Гранты, проекты, целевое финансирование

Экономист Виктор Скаршевский скептически настроен в отношении так называемого плана Маршалла для Украины, с инициативой которого вот уже пару лет носится Литва:

«План Маршалла» с размером в 5 млрд евро даже не компенсирует ежегодный отток капитала из Украины в 10−15 млрд долларов. Может, правительству лучше не переливать из пустого в порожнее о мифическом плане Маршалла, а сделать в Украине такие экономические условия, чтобы деньги работали внутри страны, а не убегали из-за незащищенности прав собственности?» — задается он вопросом.

Напомним, обсуждение проекта этого пока что гипотетического плана состоится на ближайшем форуме «Восточного партнёрства» в ноябре этого года.

Данный эксперт не одинок в своих сомнениях. Причём сомневаются не в том, что может найтись достаточное количество доноров для того, чтобы выделять по 5 млрд долл. Украине в течение 4−5 лет. Сомнения касаются осмысленности этого мероприятия.

«В текущей системе координат маловероятно, что деньги будут предоставлены. Если дать сейчас Украине деньги, то это значит, что их дают в неэффективную систему, обусловленную высоким уровнем коррупции в стране, неэффективным государственным управлением и высокими административными барьерами для ведения бизнеса», — прокомментировал «план Маршалла» исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко корреспонденту издания «Апостроф».

Заместитель министра финансов Украины Юрий Буца в интервью для Bloomberg заявил, что Украина выполнила 2/3 требований, необходимых для получения 600 млн евро макрофинансовой помощи (кредита) ЕС, пообещав выполнить большинство оставшихся задач «в течение нескольких недель». Этот вопрос действительно ключевой и не двигается с места уже давно, так что «несколько недель» — оценка слишком оптимистичная. Год назад примерно в это же время для улаживания проблемы в Киев отрядили целого вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса. С ним встречался Гройсман, заверял, что всё уладит и Верховная рада отменит мораторий на лес. Однако тогда депутаты отказались это делать, да ещё и красиво умыли всех причастных.

«Сегодня, когда против Украины происходит военная агрессия, у нас есть не только легитимные правовые, дипломатические и экономические, но и все моральные основания внедрять такие временные меры, которые позволяют нам спасти наши леса, занятость и остатки промышленности», — заявил тогда председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Кстати, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, год назад отправивший своего зама разобраться с «непокорными древлянами», тоже был уверен, что вопрос разрешится в течение нескольких недель.