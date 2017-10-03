На протяжении нескольких лет Россия предупреждала, последовательно и четко, о своем стремлении больше не использовать Украину в качестве страны — транзитера энергоносителей на западные рынки. Если это произойдет, в экономике страны образуется огромная дыра, которую ни ЕС, ни США заполнять, похоже, не готовы. И осуществления этого предупреждения нужно ждать в 2019 году, когда будут закончены идущие в обход Украины линии газопроводов, пишет Николас К. Гвоздьев в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Можно только удивляться, отмечает автор, тому количеству аналитических материалов, разбирающих способы геополитического переориентирования Украины на Запад и внедрения ее в архитектуру безопасности евроатлантического мира, и тому, что все они основываются на предположении, что при таком развитии событий экономические отношения Украины с Россией сохранятся в нынешнем виде. В 1990-е годы такое предположение имело под собой основания, поскольку у России не было иного выбора, кроме как полагаться на существующую сеть советских трубопроводов, как и не было средств для создания альтернатив им. Таким образом, оправдан был баланс экономической безопасности, возникший после крушения СССР, в рамках которого Россия должна была поддерживать Украину (особенно энергоносителями по цене ниже рыночной) для сохранения возможности продавать остальное по гораздо более высоким ценам готовым платить европейским клиентам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Вечно поддерживать Украину, тем не менее, никто не собирался, и как Россия, так страны Прибалтики, преследуя свои интересы в области безопасности, пошли на шаги по изменению этого негласного соглашения: страны Прибалтики начали искать альтернативные источники поставок энергоносителей, а также делать крайне болезненные шаги по реформированию своих экономик для ухода от «наркотической зависимости» от дешевых энергоносителей и сырья из России. Москва, со своей стороны, после того как стало очевидно, что Латвия, Литва и Эстония станут членами НАТО и ЕС, начала разрабатывать абсолютно новую экспортную инфраструктуру, благодаря чему Кремль смог преодолеть зависимость от поставок в Прибалтику.

Как бывший премьер-министр Украины и героиня «оранжевой революции» Юлия Тимошенко, так и бывший президент страны Виктор Янукович, «злодей» первого и второго «майдана», понимали, что это представляет опасность для Украины. Именно поэтому они и пытались договориться с Москвой о долгосрочных соглашениях, которые бы стали стимулом продолжать использовать Украину в качестве страны-транзитера. Предполагалось, что сохранение Украины в этом качестве будет для России дешевле, чем строительство новых обходных путей севернее и южнее страны. Янукович, желая «подсластить» сделку, предложил предоставить долгосрочную аренду российскому Черноморскому флоту в Крыму, сорвав усилия по переводу флота в Новороссийск.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Однако после «революции достоинства» Россия снова начала ускоренными темпами осуществлять свои планы по прекращению украинского транзита. Несмотря на западные санкции, усилия регулирующих органов Европейского союза, а также кратковременный разлад с Турцией после уничтожения российского истребителя на турецко-сирийской границе в конце 2015 года, эта работа не прекращалась. Россия неуклонно заявляет, что планирует перевести с Украины свои экспортные маршруты к 2019 году.

Настоящий же удар будет тогда, когда на Украину перестанет поступать прибыль от российского транзита. Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» останется с сетью трубопроводов, хранилищ и насосных станций, для использования которых нужно будет искать новых клиентов.

Возможно, какая-то часть энергоносителей с Кавказа могла быть отправлена по нефтепроводу Одесса — Броды в ЕС, однако такой экспорт не станет достаточной заменой российскому экспорту. Киев может также увеличить внутреннюю добычу, тем не менее иностранные фирмы не захотят инвестировать в страну, пока не будет урегулирован конфликт на юго-востоке страны, а также решен вопрос Крыма. Кроме того, украинское правительство может повторить некоторые из прежних просчетов, навязывая всевозможные необоснованные условия иностранным энергетическим компаниям, в том числе требование продавать большие объемы энергии по низким ценам для внутренних интересов. Существует также риск того, что, как только Россия перестанет использовать Украину в качестве страны-транзитера, продолжающийся на Украине конфликт может расшириться. Примечательно, отмечает автор, что «восточноукраинский сепаратизм» не затронул те регионы страны, где проходят газопроводы. Возможно ли, чтобы ситуация изменилась после 2019 года?

Реакцией комиссара Европейского союза по энергетическим вопросам Мароша Шефчовича на такое развитие событий стала попытка заставить Россию продолжать полагаться на Украину в своем транзите. Но эта стратегия, похоже, обречена на провал. У Турции больше нет стимулов действовать по указке ЕС. Кроме того, после недавнего визита президента Владимира Путина в Анкару его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что быстрое завершение линии «Турецкого потока» является приоритетом для его страны, как для обеспечения возможности получать российские энергоносители, которые не должны идти через Украину, так и возможности позиционировать Турцию как альтернативную страну — транзитера российских энергоносителей для выхода на рынки Южной и Центральной Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель, каким бы негативным ни было ее личное отношение к Путину и с каким бы подозрением она ни относилась к намерениям Кремля, привержена защите энергетической безопасности Германии и инвестиций Германии в российские энергетические проекты.

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Хотя новые санкции, принятые Конгрессом США, и содержат положения, которые скажутся на способности западных банков финансировать эти новые направления, европейские фирмы могут последовать примеру французского энергетического конгломерата Total, который после введения первоначальных санкций ЕС против России за ее действия на Украине решил не отказываться от своего выгодного газового проекта на Ямале, вместо этого перейдя к китайским источникам финансирования.

В качестве еще одного резервного плана обхода Украины компания «Газпром» рассматривает возможность увеличения продаж в Азербайджан, что станет косвенным способом отправки энергоносителей в ЕС. Российский газ, продаваемый Азербайджану, позволит Баку нарастить поставки в ЕС через Трансанатолийский газопровод. Отдельно следует отметить, что из-за необходимости функционирования этого газопровода на полной мощности перед США встает неприятный геополитический выбор. Так, отказ от российского газа увеличивает вероятность того, что Азербайджан захочет открыть доступ к трубопроводу Ирану, предоставив Тегерану новые рынки и не блокируемый доступ к ЕС. В противном случае США должны быть готовы участвовать в «Великой игре» с Китаем за то, будет ли газ Туркменистана по-прежнему течь на восток в Пекин или будет перенаправлен на запад.

Все это свидетельствует о том, что «самоуспокоительный» настрой западных аналитиков, утверждающих, что планы России удастся без проблем заблокировать, не оправдан. Назван четкий срок: 2019 год, когда по плану должны быть завершены новые трубопроводы, а также истечет срок действия украинско-российского соглашения о транзите газа. Таким образом, США настало время рассмотреть стратегию, которая будет необходима для защиты и продвижения интересов Запада. Более того, пора перестать считать, что Россия будет по-прежнему содержать Украину.