До президентских выборов в Киргизии, назначенных на 15 октября, осталось менее двух недель. В бюллетенях напечатаны фамилии 12 людей, желающих возглавить страну на ближайшие шесть лет.

Youtube.com Таалатбек Масадыков

ИА REGNUM разослало идентичный список вопросов претендентам на пост главы Киргизии. Сегодня мы публикуем ответы кандидата в президенты Таалатбека Масадыкова.

Об искоренении коррупции и новой кадровой политике.

О приведении в работоспособное состояние в нынешней сложной ситуации всех силовых структур для противостояния внутренним и внешним угрозам.

О неотложных мерах по воспитанию и образованию подрастающего поколения в соответствии с современными вызовами на основании традиционных национальных ценностей

Осознание, что Всевышний дал нам уникальную природу и любое промышленное предприятие на территории страны должно быть функциональным и продуктивным как часть экономики региона Центральной Азии и обязательно при этом должно соответствовать самым высоким экологическим требованиям в целях укрепления здоровья нации и сохранения нашей природы.

Борьба с коррупцией — это миф. А вот наказание реальных взяточников с их криминальными схемами, подрывающими внутреннюю стабильность государства и веру людей в справедливость, потребность в честной жизни и работе — это будет реальностью. Поэтому необходимо поднять статус госслужащих, четко распределить их зоны ответственности, поднять зарплату и одновременно усилить меры наказания за действия, не соответствующие его званию слуги народа.

Причина коррупции в нас самих — в нежелании работать и учиться, в замене традиционных ценностей жаждой наживы, в алчности, в нежелании справляться со страстями, в пассивности и неумении договариваться между собой, отсутствии высокой цели.

Это задача, стоящая перед нами, и мы обязательно предоставим каждому нашему гражданину возможность быть полезным нашей Родине как внутри, так и за ее пределами.

Openarium.ru Киргизский национальный университет

Потому что именно эта форма взаимодействия между государством и зарубежными партнерами и позволила их создать, иначе их бы просто не было. Форма собственности важна, но главное — что университеты работают на нашей земле. А по-настоящему сильные университеты, равно как и всю новую систему образования, нам еще предстоит создать.

Это вопрос всенародного референдума. Мое мнение — что кириллица и вообще русский язык — это то, что славянами, тюрками и другими народами создано совместно (в «Слове о полку Игореве» Олжас Сулейменов нашел две трети слов тюркского происхождения, за что был подвергнут в советское время жесточайшей опале). Это наш язык и наша кириллица! Зачем думать, как под кого-то подстроиться?

Как дипломат высокого ранга, я своим трудом и опытом миротворца заработал достойные средства и все их вложил в то, чтобы донести до моего народа суть моей полезности ему. Сделать это было очень непросто, ибо долгие годы, занимаясь вопросами безопасности в наиболее взрывоопасных регионах планеты, Афганистане и Пакистане, а значит, и безопасностью моей Родины — родной Киргизии, находящейся в непосредственной близости от места моей службы в качестве политического директора ООН, я не занимался рекламой себя и потому известен только части моего народа как дипломат международного уровня и ничем не запятнанный политик.

Зная, что именно моя команда способна максимально эффективно обеспечить безопасность и процветание моей Родины, мы с женой приняли осознанное решение вложить все мои накопления и пенсионный фонд в кампанию по доведению положений нашей программы до сердца моего народа. Мы все трудимся добровольно, самозабвенно, и для нас это высокая честь — быть услышанными нашим народом. И это лучшие в моей жизни инвестиции.

Diesel.elcat.kg Мечеть «Cатух Борахан» в Бишкеке

Религия — вопрос глубоко интимный для каждого человека, и она отделена от государства. Но многовековое сотрудничество мусульман, христиан, людей других вероисповеданий в Киргизии способствовало взаимообогащению национальных культур различных народов, формированию этнической и конфессиональной толерантности, умения ставить общие цели и сообща добиваться их достижения, то есть тех качеств, которые особенно нужны сейчас нашему обществу, раздираемому социальными, национальными и политическими противоречиями. Та религия, которая не ссорит людей, не ввязывает их в противостояние и разрушение, а созидает, просвещает и ведет к миру — это моя религия.

Я буду поднимать веру моего народа в свои силы и в полезность для человечества. Менять не буду дух наш кочевой, гостеприимство и традиций крепость.

На основании глубочайшего уважения к народам и избранным ими лидерам. Для нас каждый партнер является важным изначально. Далее вопрос — его отношения к нам. Понятно, что на Востоке, как и везде, всегда с особым вниманием относились к соседям, ибо от этого порой зависело выживание народа. И умение выстроить добрососедские отношения, а это особое искусство сосуществования, — всегда было в почете. И чем могущественнее сосед, тем больше у него возможностей помочь тебе. Для нас таким великим соседом и стратегическим партнером является Россия. Важнейшими партнерами — наши непосредственные соседи.

«Богатство языка — богатство мысли», и мы поднимем в обществе престиж владеющих достойно родным языком. Писатели, поэты — категория, которую государство будет опекать с особою заботой и вниманием.

Статус русского языка останется неизменным.

Сохранение мира и спокойствия. А ошибки покажет время.

Всемерно поддерживают.

Мамины глаза, руки отца, тепло моей жены и смех моих детей и внуков.