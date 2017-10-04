«Причина коррупции в нас самих»: кандидат в президенты Киргизии Масадыков
До президентских выборов в Киргизии, назначенных на 15 октября, осталось менее двух недель. В бюллетенях напечатаны фамилии 12 людей, желающих возглавить страну на ближайшие шесть лет.
ИА REGNUM разослало идентичный список вопросов претендентам на пост главы Киргизии. Сегодня мы публикуем ответы кандидата в президенты Таалатбека Масадыкова.
Об искоренении коррупции и новой кадровой политике.
О приведении в работоспособное состояние в нынешней сложной ситуации всех силовых структур для противостояния внутренним и внешним угрозам.
О неотложных мерах по воспитанию и образованию подрастающего поколения в соответствии с современными вызовами на основании традиционных национальных ценностей
Осознание, что Всевышний дал нам уникальную природу и любое промышленное предприятие на территории страны должно быть функциональным и продуктивным как часть экономики региона Центральной Азии и обязательно при этом должно соответствовать самым высоким экологическим требованиям в целях укрепления здоровья нации и сохранения нашей природы.
Борьба с коррупцией — это миф. А вот наказание реальных взяточников с их криминальными схемами, подрывающими внутреннюю стабильность государства и веру людей в справедливость, потребность в честной жизни и работе — это будет реальностью. Поэтому необходимо поднять статус госслужащих, четко распределить их зоны ответственности, поднять зарплату и одновременно усилить меры наказания за действия, не соответствующие его званию слуги народа.
Причина коррупции в нас самих — в нежелании работать и учиться, в замене традиционных ценностей жаждой наживы, в алчности, в нежелании справляться со страстями, в пассивности и неумении договариваться между собой, отсутствии высокой цели.
Это задача, стоящая перед нами, и мы обязательно предоставим каждому нашему гражданину возможность быть полезным нашей Родине как внутри, так и за ее пределами.
Потому что именно эта форма взаимодействия между государством и зарубежными партнерами и позволила их создать, иначе их бы просто не было. Форма собственности важна, но главное — что университеты работают на нашей земле. А по-настоящему сильные университеты, равно как и всю новую систему образования, нам еще предстоит создать.
Это вопрос всенародного референдума. Мое мнение — что кириллица и вообще русский язык — это то, что славянами, тюрками и другими народами создано совместно (в «Слове о полку Игореве» Олжас Сулейменов нашел две трети слов тюркского происхождения, за что был подвергнут в советское время жесточайшей опале). Это наш язык и наша кириллица! Зачем думать, как под кого-то подстроиться?
Как дипломат высокого ранга, я своим трудом и опытом миротворца заработал достойные средства и все их вложил в то, чтобы донести до моего народа суть моей полезности ему. Сделать это было очень непросто, ибо долгие годы, занимаясь вопросами безопасности в наиболее взрывоопасных регионах планеты, Афганистане и Пакистане, а значит, и безопасностью моей Родины — родной Киргизии, находящейся в непосредственной близости от места моей службы в качестве политического директора ООН, я не занимался рекламой себя и потому известен только части моего народа как дипломат международного уровня и ничем не запятнанный политик.
Зная, что именно моя команда способна максимально эффективно обеспечить безопасность и процветание моей Родины, мы с женой приняли осознанное решение вложить все мои накопления и пенсионный фонд в кампанию по доведению положений нашей программы до сердца моего народа. Мы все трудимся добровольно, самозабвенно, и для нас это высокая честь — быть услышанными нашим народом. И это лучшие в моей жизни инвестиции.
Религия — вопрос глубоко интимный для каждого человека, и она отделена от государства. Но многовековое сотрудничество мусульман, христиан, людей других вероисповеданий в Киргизии способствовало взаимообогащению национальных культур различных народов, формированию этнической и конфессиональной толерантности, умения ставить общие цели и сообща добиваться их достижения, то есть тех качеств, которые особенно нужны сейчас нашему обществу, раздираемому социальными, национальными и политическими противоречиями. Та религия, которая не ссорит людей, не ввязывает их в противостояние и разрушение, а созидает, просвещает и ведет к миру — это моя религия.
Я буду поднимать веру моего народа в свои силы и в полезность для человечества. Менять не буду дух наш кочевой, гостеприимство и традиций крепость.
На основании глубочайшего уважения к народам и избранным ими лидерам. Для нас каждый партнер является важным изначально. Далее вопрос — его отношения к нам. Понятно, что на Востоке, как и везде, всегда с особым вниманием относились к соседям, ибо от этого порой зависело выживание народа. И умение выстроить добрососедские отношения, а это особое искусство сосуществования, — всегда было в почете. И чем могущественнее сосед, тем больше у него возможностей помочь тебе. Для нас таким великим соседом и стратегическим партнером является Россия. Важнейшими партнерами — наши непосредственные соседи.
«Богатство языка — богатство мысли», и мы поднимем в обществе престиж владеющих достойно родным языком. Писатели, поэты — категория, которую государство будет опекать с особою заботой и вниманием.
Статус русского языка останется неизменным.
Сохранение мира и спокойствия. А ошибки покажет время.
Всемерно поддерживают.
Мамины глаза, руки отца, тепло моей жены и смех моих детей и внуков.