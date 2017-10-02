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Варшава отреагировала на референдум в Каталонии. МИД Польши выступил с кратким официальным заявлением, в котором сказано, что «Польша внимательно отслеживает развитие ситуации в Каталонии в связи с попытками властей этой автономной общины Королевства Испании организовать референдум о самоопределении региона 1 октября этого года. В полной мере уважаем принципы суверенитета, территориальной целостности и единства Королевства Испании. Мы считаем, что решение вопросов в споре между правительством Королевства Испании и Каталонии, как и любые споры между правительством Королевства Испании и автономными общинами, включая сепаратистские устремления, являются внутренними делами Королевства Испании».

Политики и журналисты были более раскованными. Среди проправительственного лагеря в ряде случаев проскальзывали ехидные намеки на то, что вот теперь Европейской комиссии и иным органам власти Евросоюза будет не до Варшавы, не до вмешательства во внутреннюю политику Польши. Заместитель главы канцелярии польского президента Павел Муха напомнил, что «такого рода стремления (…) появляются и в северной Италии, и в Великобритании, и во Франции, и даже в Германии». И предложил представительствам ЕС сосредоточиться на реальных проблемах, которыми назвал вопросы миграции и сепаратистских движений. В свою очередь, председатель парламентского клуба оппозиционной партии «Гражданская платформа» Славомир Неуман предположил, что сам по себе референдум не приведет к отделению Каталонии от Испании, но допустил, что он является первым шагом Барселоны на пути к независимости, и «это невозможно остановить».

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Но были и те, кто принял события в испанской провинции близко к сердцу. Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что референдум — это предупреждение для Польши, так как в стране «есть такие ассоциации, у которых автономия присутствует в названии», намекая, как отмечает портал Wirtualna Polska, на «Движение силезских автономистов» (RAŚ), которые выступили в поддержку каталонцев. Один из польских политологов солидаризовался с министром, заметив, что «чем больше я слушаю лидеров RAŚ, тем больше начинаю верить, что определение «скрытая немецкая опция» — это реальность, хотя более важным было бы, наверное, «открытая антипольская опция». Из слов лидеров RAŚ явно вытекает, что они тоже мечтают о «референдуме о независимости». И поэтому я поддерживаю арест и применение силы властями Испании». Получается, что заявления движения выглядят опасными для тех, кто поддерживает централизованное правление Варшавы и в любых попытках поставить вопрос об увеличении компетенции местного самоуправления видит крамолу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае этого года RAŚ обратилось к президенту Польши Анджею Дуде с призывом восстановить Силезскую автономию, ликвидированную 6 мая 1945 года. «Признание незаконности акта 6 мая будет означать, что органический статут Силезского воеводства и, таким образом, фундамент автономии периода между двумя войнами (Первой мировой и Второй мировой) всё еще остается в силе», — заявил председатель движения Ежи Гожелик. RAŚ давно выступает за преобразование Польши в «региональное государство», что для Силезии, в частности, означает предоставление широкой автономии. Регион должен получить возможность избирать собственный парламент, иметь собственное правительство и казначейство, которое бы собирало налоги. При этом большая часть их должна была бы пойти в бюджет автономии, а незначительная — в Варшаву, в чьей компетенции оставались бы дипломатические, оборонные вопросы и денежная политика.

«Референдум о независимости, проведенный 1 октября 2017 года, является последствием разочарования части каталонской общественности ограничениями региональной автономии и демонстрацией правительством в Мадриде отсутствия воли для начала диалога, — говорится в опубликованном сегодня, 2 октября, комментарии RAŚ. — Пример эмансипации регионов Королевства Испании показывает, что децентрализация — это процесс, который должен продолжаться по мере роста возможностей и устремлений региональных сообществ… Пат в отношениях между Барселоной и Мадридом показывает, что споры между государствами Европейского союза и мятежными провинциями не могут рассматриваться в качестве внутренних дел этих государств, подверженных соблазну применять силу против своих граждан. Европейское сообщество должно выработать правила и процедуры урегулирования подобных конфликтов. Безразличие к силовому подавлению стремления каталонцев к самоопределению будет восприниматься как выражение слабости и углубит кризис доверия многих европейцев к институтам ЕС. От властей Республики Польша мы ожидаем, что по отношению к конфликту они твердо станут на защиту принципов демократии, составляющих одну из основ Евросоюза».

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Однако для Варшавы проблема заключается в том, что каталонский референдум наносит удар по национальным государствам как учредителям Евросоюза. Среди некоторых европейских ученых и политологов давно ходит идея расширения ЕС не «вширь», а «вглубь», то есть за счет переучреждения Союза, в процессе чего участие бы приняли не только государства, но и отдельные регионы и даже города. И тогда в этом новом Евросоюзе значительно повысится роль Брюсселя как главного модератора и регулятора, где евросоюзовская бюрократия постепенно перетянет одеяло на себя, лишив страны большой части их суверенитета внутри Европейского союза в диалоге с Брюсселем и в отношениях на национальном уровне по линии центр — регионы. Не случайно потому польский портал Kresy. pl диагностирует: «Заявления силезцев о Каталонии показывают, что им снится, как ЕС становится арбитром в спорах между национальными властями и провинциями».

По итогам референдума в Каталонии британская газета The Times опубликовала карту провинций, которые потенциально могут стать очередными независимыми государствами. Польша на карте представлена Силезией. Пока вероятность такого развития событий отмечена двумя звездочками из четырех возможных. Как бы не прибавилась третья…