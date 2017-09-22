История уничтожения могущественного католического Ордена тамплиеров настолько же политична, насколько трагична.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Орден тамплиеров

Завоевание крестоносцами Иерусалима открыло паломнический путь на Святую землю. Девять рыцарей обязались сопровождать и охранять паломников, дав обет послушания, безбрачия и монашеской бедности. Спустя несколько лет преданности и нищеты инициатива рыцарей была поддержана королём Иерусалима Балдуином II. Он выделил Ордену под резиденцию церковь у замка Тампля, возведённого на месте древнего иудейского храма Соломона на Кипре, и он же инициировал Второй Крестовый поход. Именно эти «нищие рыцари» во главе с Гуго де Пейном основали Орден тамплиеров в 1119 году.

Гуго де Пейн. Первый магистр ордена

В течение последующих лет Орден стал невероятно популярен и престижен. Что особенно интересно, при девизе «Не нам, Господи, не нам, но имени твоему во славу…» орден «нищих рыцарей» ещё и стремительно богател. Часть средств Ордену обеспечивали военная добыча и пожертвования, однако это только часть. Принцы и герцоги, входившие в Орден, кое-что понимали в финансах. Ростовщическая деятельность тамплиеров легла в основу современной банковской системы: кредитование, векселирование, денежные операции с помощью ценных бумаг обеспечили Ордену сильную экономическую позицию. Кроме того, в 1139 году Папа Иннокентий II издаёт буллу, по которой подчиняет Орден себе и возлагает на магистра ответственность за политику и управление Орденом, что означало полную свободу. Здесь начинается период расцвета Ордена тамплиеров.

Тамплиер-победитель. Рисунок на карте Иерусалима (рисунок около 1170 года)

В последующие годы Орден стал настолько финансово могущественен, что буквально влиял на экономику страны: казначеи Ордена служили министрами финансов, и вся казна Франции была перенесена в Тампль. Но не только обогащением занимались рыцари Ордена. Огромные суммы тамплиеры вкладывали в развитие наук и искусств, строительство и благотворительность, за что Орден снискал уважение и любовь среди знати и народа. Трудно сказать, практиковал ли Орден тайные ритуалы и учения, скорее, этот миф связан с магией величия, поскольку члены Ордена имели огромное влияние на все сферы жизни страны, при этом оставаясь рыцарским духовным братством.

Два бедных рыцаря делят одну лошадь (эмблема тамплиеров).Рисунок из хроники Матвея Парижского. XIII в. Оксфорд

Но ни одно благоденствие не длится долго, и у тамплиеров нашлись завистники. В октябре 1285 года на французский престол взошёл король Филипп IV Красивый, пестуя самые амбициозные идеи создания единого государства. Путём войн и захватов он планировал подчинить все соседние земли, а также содержал обширный чиновничий аппарат, контролируя исполнение своей воли по всей стране. Война и чиновники — очень затратные затеи, поэтому король Филипп неизбежно и постоянно нуждался в деньгах. Вводя налоги на всё, что можно обложить налогом, включая национальность, король не успокаивает свою алчность. Беря денежные займы, правитель угнетает и сажает в тюрьму своих кредиторов, но и этого недостаточно. Позже король начинает «облегчать» государственные монеты, уменьшая в них количество драгоценных металлов, при этом номинал монет не только не снижается, но даже повышается. Оказавшись в серьёзной финансовой зависимости от Ордена тамплиеров, которому задолжал непогасимую сумму, король Филипп предпринимает попытку вступить в Орден, таким образом получив доступ к сокровищам, но получает только отказ. Тогда король решает, что ему необходимо избавиться от Ордена и присвоить себе его имущество.

Филипп IV Красивый

Открытое нападение было невозможно, и поскольку Орден подчиняется только Папе, король задумал заговор. На тот момент Папой был Бонифаций VIII, враждебно настроенный по отношению к королю Филиппу и не поддерживающий его политики, впоследствии он подготовил буллу об отлучении короля от церкви. В ответ на такую дерзость король берёт Папу Бонифация VIII в плен. Освобождённый своими соотечественниками, Папа всё же очень скоро умирает, и его место занимает Бенедикт XI, но ненадолго. В 1304 году Папой становится архиепископ Бордо Бертран де Го, принимая имя Климент V. Именно он становится союзником короля Филиппа в его замысле по уничтожению Ордена.

Великий магистр Ордена тамплиеров Жак де Моле строит новый Тампль в Париже, сохраняя основную резиденцию на Кипре. По его соображениям, Франция могла стать владением Ордена, учитывая то, что южная часть страны представляла собой сплошные владения Ордена.

Bibliotheque Nationale de France, XIX век Жак де Моле

Магистр ещё не знает о готовящемся заговоре, но слухи о ереси уже быстро распространяются по стране. В 1307 году Жак де Моле собирает капитул Ордена в связи с обвинениями, и, желая опередить недоброжелателей, Великий магистр обращается к Папе Клименту V с просьбой о расследовании этих обвинений. Дальше события развиваются стремительно.

Папа сообщает о начале следствия королю Филиппу, но тот не желает дожидаться затяжного папского расследования и передаёт его королевской полиции, убеждая Папу лишить тамплиеров всех привилегий. Король издаёт самостоятельный указ и рассылает по своей Франции запечатанные пакеты с предписанием открыть их 12 октября.

Оммаж Эдуарда I королю Филиппу

Ранним утром 13 октября 1307 года по всей Франции происходят массовые аресты всех членов ордена с конфискацией имущества. Тамплиерам были предъявлены обвинения по сотне пунктов, включая отречение от Христа, богохульство, мужеложство, дьяволопоклонство и коррупцию. Тамплиеры были заключены в темницы, а сам король Филипп Красивый в тот же день занял французский Тампль и стал владельцем владений и сокровищ Ордена.

Арест тамплиеров — миниатюра из Хроники Сен-Дени , конец XIV века

Под пытками многие члены Ордена признались в предъявляемых обвинениях. 22 ноября 1307 года Папа под давлением короля разрешает арест тамплиеров по всей Европе. В Англии, Испании, Германии и на Кипре Ордену удалось оправдаться, во Франции же процесс продолжался. В 1310 году после признаний под пытками многие члены Ордена были сожжены. Великий магистр Ордена Жак де Моле провёл в заточении несколько лет, сознаваясь в ереси и отрекаясь от этих признаний, однако 1314 году был сожжён, проклиная на костре короля Филиппа и Папу Климента V. Оба умерли в тот же год.

Жак де Моле , 23-й и последний великий мастер рыцарей-тамплиеров

Казнь тамплиеров

Так пятница 13-е вошла в историю как день официального уничтожения великого и могущественного Ордена тамплиеров бесчестными и подлыми манипуляциями жадного короля.