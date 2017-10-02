Союз писателей Татарии обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой по языковому вопросу, заявив, что «публикация поручений, проверки прокуратуры взбудоражили общественность, угрожают социально-политической стабильности в обществе». Новый состав Центризбиркома Татарии выбрал председателя, но его кандидатура неожиданностью не стала. Мэр Казани назвал ежегодное послание Рустама Минниханова «особенным», которого ждут с нетерпением, но отмолчался по основным острым вопросам, в том числе и по претензиям в свой адрес. В деле «Татфондбанка» наметился резкий поворот: пять фигурантов уголовного дела были отпущены из СИЗО под домашний арест. А декабрьский взрыв на нижнекамском предприятии перешёл в судебную плоскость.

President.tatarstan.ru Рустам Минниханов

Послание Минниханова: экономику упомянули 27 раз

Ежегодное послание главы Татарии 21 сентября вспоминали и на прошлой неделе. Так, корреспонденты телеканала ТНВ посчитали те слова, что чаще всего использовал в своей речи Рустам Минниханов. Лидером оказались «Татарстан» и «татарстанцы». Их глава региона употребил 34 раза. «Экономика» прозвучала 27 раз, а «высокие технологии» 26 раз. Ещё 18 раз в послании было отражено слово «рост», а ставя задачи и цели, Минниханов 26 раз использовал выражение «необходимо». За своё выступление Рустам Минниханов 12 раз переходил на татарский язык, отметили журналисты ТНВ.

Высказал своё мнение о послании и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Это особенное послание. Для нас это ориентир и задачи на ближайшее время, в то же время подведение итогов того, что мы сделали вместе. Президент акцентировал внимание на продолжении всех социально-значимых программ, что очень нас радует», — отметил Метшин на «деловом понедельнике» 25 сентября.

Он добавил ещё несколько слов о социальной сфере и ЖКХ. А вот договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, с истечением которого между тем у Минниханова фактически исчезло право именоваться «президентом», языковой вопрос и обманутых дольщиков, которых немало именно в Казани, Ильсур Метшин обошёл стороной. Хотя в послании главы республики по последней теме было прямое обращение именно к главам Казани и Набережных Челнов.

«Руководству Казани и Набережных Челнов при поддержке правительства необходимо активизировать работу по проблемным долевым объектам. При этом не нужно ждать инициатив только от республики», — заявил Минниханов в своём выступлении.

(сс) MichaelGaida Строительство

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за несколько дней до послания пострадавшие дольщики провели митинг в Казани, на котором попросили отставки министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирека Файзуллина и достройки всех объектов. Причём они настаивали на том, чтобы достройка проходила без их финансового участия, чтобы не пришлось платить за свои квартиры ещё раз.

Читайте также: Без жилья и без денег: 5,67 тыс. обманутых дольщиков насчитали в Татарии

И снова о языке

Дискуссию по языковому вопросу на прошлой неделе попытались оживить представители Союза писателей РТ. Они сделали открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину, указав среди получателей обращения также Генпрокуратуру РТ, министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву, главу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова, главу республики Рустама Минниханова, прокурора РТ Ильдуса Нафикова и министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова.

Поводом к обращению Союз писателей назвал поручения президента РФ, сделанные по итогам состоявшегося 20 июля заседания Совета по межнациональным отношениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца ноября по поручению Владимира Путина Генпрокуратура РФ совместно с Рособрнадзором проведёт проверку соблюдения прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов России. В школах Татарии проверка намечена на октябрь.

Я изучаю татарский язык Татарский алфавит

Читайте также: Татарское министерство противоречит Владимиру Путину: языковой вопрос

«Публикация поручений, проверки прокуратуры взбудоражили общественность, угрожают социально-политической стабильности в обществе, а она в нашей республике формировалась годами», — говорится в обращении, принятом на расширенном заседании правления Союза писателей РТ 25 сентября.

В своём обращении авторы напомнили о том, «как бурно обсуждалась языковая проблема в республике в начале 90-х годов», и что «благодаря взвешенной политике был найден общественный консенсус — государственными языками Республики Татарстан установлены равноправные русский и татарский языки». Кроме того, авторы письма предположили, что раз родители после поручений стали писать заявления об отказе от обязательных уроков татарского языка по единому шаблону, то «кто-то умело пользуется этой ситуацией».

«Все заявления пишутся как под копирку, кто-то умело пользуется этой ситуацией. Большинство же русскоязычных родителей за долгие годы добрососедства уважительно относятся к татарскому языку, к татарской культуре, — заявляется в письме, переходя и к проблеме учителей татарского языка и литературы. — Что нас особо волнует, так это вопросы: каково в этой ситуации педагогам — учителям татарского языка и литературы, чьи уроки можно проигнорировать простым заявлением в администрацию школы, каково будет отношение детей к татарскому языку, который должен изучаться в расписании наряду с другими предметами?»

Советский плакат, 1935 г Изучаем татарский язык

В самом письме много эмоций, обвинений в адрес неизвестной «горстки возмутителей порядка» и опасений, что «исключение татарского языка как государственного языка из списка обязательных предметов школьной программы повлечёт за собой свертывание татарской письменности, литературы, да и всей татарской культуры».

«Кроме того, реализация поручений вызовет у представителей других народов пренебрежительное отношение не только к татарскому языку, как школьному предмету, но и к его носителям, расшатает фундамент межнациональных отношений в республике, — заявили в Союзе писателей и призвали Владимира Путина «для сохранения социально-политической стабильности, уважительного отношения к государственному статусу языков республик Российской Федерации, к родным языкам народов России оставить возможность пользоваться конституционным и законодательным правом на функционирование государственных языков республик Российской Федерации в полной мере».

Между тем в профильных сообществах в соцсетях родители русскоязычных детей не устают напоминать, что они выступают вовсе не против татарского языка, а только за добровольность его изучения.

Читайте также: В Татарии собирают факты о принуждении к изучению татарского языка в школах

Казанские СМИ в своих публикациях удивились содержанию открытого письма и предположили, что, вероятно, Союз писателей РТ не так понял смысл поручений президента РФ.

«Судя по всему, в Союзе писателей не услышали или не захотели услышать основной месседж — изменения, если они будут, затронут обучение русскоязычных детей. Не признавать, что к преподаванию национального языка в республике есть нарекания со стороны родителей и самих школьников, означает или закрывать глава, или сознательно кривить душой», — пишет Inkazan.ru.

Не учли представители писательского сообщества и то, что в своём ежегодном послании 21 сентября 2017 года глава региона Рустам Минниханов также отмечал необходимость совершенствования методики преподавания татарского языка как государственного языка и переподготовки учителей.

Kremlin.ru Рустам Минниханов

Читайте также: В Татарии язык важнее договора с Москвой

Напомним, на 17 октября назначена всероссийская встреча главы Рособрнадзора Сергея Кравцова с родителями. На ней родители из Татарии планируют задать свои накопившиеся вопросы, в том числе и о результатах прокурорской проверки в школах региона. А это значит, что к языковому вопросу в республике вернутся ещё не раз.

Кресло главы ЦИК РТ: неожиданностей не случилось

Новый состав Центризбиркома республики был сформирован 29 сентября 2017 года, когда состоялось его первое заседание. Тайным голосованием на нём был выбран председатель. Им стал бывший глава Нацбанка Мидхат Шагиахметов. Данная кандидатура не стала неожиданностью. Именно его фамилию изначально и называли как самую вероятную фамилию претендента на это кресло, особенно после того, как занимавший пост последние годы Экзам Губайдуллин избрался в сельские депутаты. Бытует мнение, что новая «должность» станет для Губайдуллина проходной на пути к креслу главы Совета муниципальных образований республики.

Читайте также: Центризбирком Татарии сформирован, дело за председателем

Напомним, Мидхат Шагиахметов с 2014 по 2017 год занимал должность главы Нацбанка РТ. До этого, с 2007 по 2009 год, он был главой Управления ФНС по Татарии, а с июля 2010 по октябрь 2014 года министром экономики республики.

Читайте также: Глава Нацбанка Татарии отправлен в отставку

Заместителем нового председателя утвердили Олега Сквордякова, в 2012—2014 годах работавшего в администрации Минниханова заместителем начальника Управления по работе с территориями, а секретарь остался от старого созыва — Надежда Борисова.

Как пишет «Коммерсантъ», у ЦИК РФ были претензии к работе прежнего избиркома республики, потому в качестве напутствия новому председателю глава ЦИК РФ Элла Памфилова пожелала, чтобы он «не повторял ошибок предшественника»

launedekeg.wordpress.com Выборы

Так, весной 2017 года Памфилова возмутилась большим процентом досрочного голосования на довыборах в горсовет Елабуги.

«Там что такое? Медеплавильные цеха сплошные, или все домну обслуживают? Там просто целый ряд данных удивительных», — цитирует её слова издание.

Напомним, новому составу республиканской ЦИК предстоит работать в период выборов президента РФ в 2018 году.

«Спурт» — банкрот, а фигурантам дела «Татфондбанка» — послабление

Неожиданное событие произошло на этой неделе с «Татфондбанком» (ТФБ). Из-под стражи были освобождены пять фигурантов дела о мошенничестве: два заместителя председателя правления банка и три сотрудника «дочернего» ООО «ТФБ Финанс». Приволжский районный суд Казани при рассмотрении ходатайства следствия о продлении срока ареста изменил меру пресечения на более мягкую.

Все фигуранты, отпущенные из СИЗО, проходят по делу о мошенническом хищении денег вкладчиков банка через «ТФБ Финанс». На сегодня суды республики завалены исками от бывших вкладчиков ПАО «Татфондбанк», ПАО «Тимер Банк», ПАО «ИнтехБанк». Они требуют признать недействительными договоры доверительного управления, которыми их вклады были переданы в инвестиционную «дочку» ТФБ. На стороне истцов выступает и прокуратура Татарии.

Bankibankroty.ru Татфондбанк

По последним данным, надзорным органом для восстановления прав пострадавших вкладчиков трёх банков в связи с расторжением договора банковского вклада и переводом денежных средств в ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» подано 253 иска. Из них судом удовлетворены 172. Больше всего пострадавших от этой схемы оказалось среди клиентов ТФБ.

В это же время сама инвестиционная компания обратилась в суд с требованием признать её банкротом. В середине сентября 2017 года Арбитражный суд Татарии удовлетворил требование и установил наблюдение за «ТФБ Финанс» сроком на четыре месяца — до 1 января 2018 года. Иск о собственном банкротстве компания подала 15 июня 2017 года, и наблюдение — первый этап банкротной процедуры. Временным управляющим утверждён Александр Джамбатов, член Ассоциации МСК СРО ПАУ «Содружество» из Ставрополя. Следующее заседание по делу намечено на 27 декабря.

Читайте также: Компанию, куда вывели деньги вкладчиков банков Татарии, банкротят

В банковском секторе событие с фигурантами уголовного дела ТФБ стало не единственным значимым на этой неделе. Арбитражный суд Татарии признал банкротом банк «Спурт», у которого 21 июля была отозвана лицензия, и ввёл в отношении него конкурсное производство.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, банк был создан в декабре 1992 года для работы с предприятиями малого и среднего бизнеса. В 1998 году крупнейшим акционером банка стал ЗАО «Татгазинвест» — региональный оператор ОАО «Газпром». Позднее в круг акционеров вошли ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», АО «Казанский завод синтетического каучука». В мае 2007 года в состав акционеров «Спурта» вошёл Европейский банк реконструкции и развития — его доля сегодня составляет 28,25%.

Chelny-biz.ru Банк закрыт

В Арбитражном суде Татарии на рассмотрении также находится иск о банкротстве АО «Казанский завод синтетического каучука», совместно с которым банк участвовал в «провальном» проекте строительства химического завода. Спасти старейший завод Казани может включение в федеральный стратегический список предприятий. Вопрос пока решается, а дело о банкротстве откладывается.

Читайте также: Стратегический список или банкротство? Судьба старейшего завода из Казани

Напомним, в Совете директоров завода из семи участников четверо — это руководящие лица банка «Спурт». При отзыве лицензии у последнего ЦБ РФ отмечал, что сложная ситуация в банке — это следствие низкой диверсификации активов кредитной организации и то, что значительная часть кредитного портфеля АКБ «Спурт» была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых оценивается как критическое.

Читайте также: Почти 7,4 миллиарда: татарскому банку-банкроту пересчитали убытки

Kazanfirst.ru Взрыв на фабрике ООО «Интехпром»

Нижнекамский взрыв

А пока в Казани «лопаются» банки, в Нижнекамске завершили расследование взрыва на предприятии по производству пластиковых изделий ООО «Интехпром», произошедшего в декабре 2016 года. Перед судом предстанут руководитель предприятия и два руководящих сотрудника. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и более лиц»). Во время ЧП на предприятии погибли пять человек и пострадали ещё шесть.

Следствие считает, что завод работал с многочисленными нарушениями требований противопожарной безопасности. Причиной трагедии стал взрыв газового баллона автомобиля «Газель».

"10 декабря 2016 года заправленная сжиженным газом автомашина была оставлена на ночь в цехе. При этом газовый баллон был переполнен, но обнаружить это оказалось невозможно из-за отсутствия предохранительного клапана и неисправности оборудования. В результате утром из-за переполнения и перепада температур баллон разрушился, произошел залповый выброс сжиженного газа, который, образовав взрывоопасное облако, воспламенился от электрического разряда. Последовавший за этим хлопок, сопровождавшийся сильным пожаром, привёл к обрушению здания», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.