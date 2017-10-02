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Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 25 сентября — 1 октября стали: папа Франциск и Святой престол озабочены фейковыми новостями; чего ждать от «Альтернативы для Германии» в бундестаге; Совет Безопасности ООН решил расследовать преступления джихадистов; церковные лидеры молятся о мире в Ираке; говорить об использовании Тегераном ядерного оружия против Израиля — это невежество; немецкие епископы раздражены турецкими властями и другое.

Папа Римский Франциск объявил тему следующего Всемирного дня социальных коммуникаций: «Истина сделает вас свободными (Ин. 8,32). Фальшивые новости и журналистика мира», передает Radio Vaticana (Ватикан). Фальшивые или «фейковые» новости — это лишенная оснований информация, которая содействует поляризации мнений. Фальшивые новости, то есть намеренное искажение фактов, ведут к последствиям на индивидуальном и на коллективном уровнях. В то время как крупные компании, владеющие социальными сетями, а также политические институты начали обсуждать этот феномен, Церковь желает внести свой вклад, предлагая задуматься над причинами, логикой и последствиями дезинформации в массмедиа, и помочь развитию профессиональной журналистики, всегда стремящейся к истине, и журналистике мира, продвигающей понимание между людьми.

Префект Секретариата по коммуникации Святого престола монсеньор Дарио Эдоардо Вигано отмечает, что «фейковые» новости используются со стратегической целью. Он подчеркнул, что в центр борьбы с феноменом фальшивых новостей необходимо поставить проверку источников: именно это лежит в основе профессии журналиста. «Использования алгоритмов недостаточно», — отметил монсеньор. «Фейковые» новости функционируют потому, что они выглядят как правда, но эта правда не проверена. Такие новости, считает префект, используются «со стратегической целью» в отношении таких «горячих» тем, как иммиграция, политические выборы и другие критические ситуации. «Фейковая» новость определенным образом играет роль «термометра», регулирующего «аффективный и когнитивный диссонанс»: он определяет число тех, кто позволяет себя эмоционально вовлечь в «фейковую» реальность или выступает против нее. На основе этих измерений принимаются политические меры и разрабатывается стратегия коммуникации.

Папа Франциск принял в Ватикане митрополита Илариона (Алфеева), председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. После аудиенции иерарх дал интервью Radio Vaticana. В особенности он подчеркнул значение временного перенесения мощей святого Николая в Россию. Почти два с половиной миллиона человек почтили мощи святого, выстояв в очереди шесть, а то и десять часов, рассказал митрополит Иларион: «Это было поистине выдающееся событие. Как я сказал папе Франциску, на протяжении многих десятилетий отношения между Русской православной церковью и Римско-католической церковью развивались за рамками обычных мест, посещаемых верными. Например, о том, что в 1960-е и 1970-е годы митрополит Никодим (Ротов) приезжал в Рим, знали многие люди — даже не из лона Церкви: разумеется, средства массовой информации в Советском Союзе умалчивали об этих визитах. Первым событием, пробудившим внимание русского народа, была, конечно, историческая встреча папы и патриарха в феврале прошлого года. Но первым событием, в котором народ по-настоящему принимал участие, было перенесение мощей святого Николая. Это транслировалось российским телевидением в прямом эфире, во время которого патриарх открыто и официально поблагодарил папу Франциска и архиепископа Бари: тогда все об этом узнали». Отвечая на вопрос, говорил ли папа Римский говорил с ним о нарушениях религиозной свободы в России, митрополит Иларион подчеркнул, что эти утверждения являются необоснованными. По его мнению, в России все религии имеют полную свободу действий и не жалуются на нарушение своих прав. Но религиозная свобода не распространяется на секты. К ним в России относят, в частности, «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, как отметил православный иерарх, не являются христианами. Впрочем, как он уточнил, на эту тему с Франциском они не разговаривали. Много времени было уделено в то же время состоянию религиозной свободы на Украине. Глава ОВЦС пожаловался папе на дискриминацию православных верующих, связанных с Московским патриархатом. Он также выразил сожаление тем, что католики не выступают в их защиту. Митрополит Иларион обвинил украинскую власть в агрессивной по отношению к России риторике, трактовке ее как «захватчика».

Мощи святого Николая

Каталонский референдум как перетягивание каната между Мадридом и Барселоной, причем «ни одна из вовлеченных сторон не открыта для диалога». События в Испании для L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) прокомментировал профессор современной истории Автономного университета Барселоны Стивен Форти. Он написал несколько книг по истории Каталонии. В последней работе идет речь о процессе обретения независимости регионом, который насчитывает более 7 миллионов жителей (всего в Испании проживает 46 миллионов человек) и вносит 19% в национальный ВВП. Экономические и налоговые проблемы, помимо идентичности, культуры и политики, создают разделение между Испанией и Каталонией, говорит историк. Что касается референдума, то с конституционной точки зрения Мадрид поступил правильно, поскольку голосование противоречит Конституции, однако судебных постановлений, за которыми укрывается испанский премьер Рахой, недостаточно, чтобы принять решение по всей ситуации. Но и каталанское правительство может быть подвергнуто критике за то, что выбрало односторонний путь сепаратистских претензий. Какой может оказаться судьба небольшого государства, как Каталония, в нашем глобализованном мире, задается вопросом издание. Этот аспект заслуживает дальнейших размышлений, отвечает профессор Форти. Ведь на самом деле никаких серьезных планов в отношении «послезавтра» не было. Независимость живет как коллективная утопическая мечта. Было сказано, что независимость принесет богатство, социальную справедливость и свободу; короче говоря, создаст землю изобилия. Хотя нужно было вначале попытаться проанализировать ситуацию и предугадать последующие события. Будем ждать и посмотрим, обретут ли в следующий понедельник Мадрид и Барселона желание выслушать друг друга и совместно решить проблемы за столом переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

«Альтернатива для Германии» (AfD) прошла в бундестаг, пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). Что означает успех этой партии для канцлера Германии Ангелы Меркель, немцев и поляков? В принципе, радикалы для Германии — это норма, но когда речь идет о левом радикализме. Между тем AfD критикует исламизацию, хочет порвать с политикой памяти немецких преступлений, очень евроскептична и совершенно не скрывает своих пророссийских сантиментов. Партия станет третьей силой в бундестаге, хотя это не означает, что получит какое-либо влияние на работу федерального правительства. Единственное, что она может сделать, это — как обещают уже сегодня ее политики — попытаться создать следственную комиссию, которая будет расследовать действия Меркель, благодаря которым в страну хлынул поток исламских иммигрантов. Даже если такая комиссия не приведет к отставке канцлера, безусловно, ее существование будет бельмом на глазу истеблишмента. И в этой ситуации непонятно, что с «Альтернативой для Германии» могут сделать другие партии. Перед выборами можно было неоднократно слышать, что AfD в парламенте следует маргинализовать. Однако партии знают, что это ошибочная стратегия, которая позволила бы этим «радикалам» выставлять себя в роли жертвы, от чего в течение четырех лет каденции они только выиграют. Поэтому дойдет дело, наверное, до обычного парламентского сотрудничества. И здесь AfD ничего не потеряет, так как в качестве оппозиции не будет нести ответственность за ошибки власти. Что касается Польши, то выступления против иммигрантов со стороны лидеров «Альтернативы для Германии» могут быть восприняты проправительственной аудиторией. Но стоит помнить, что один из лидеров AfD, Александр Голанд, всего за несколько дней до выборов призвал почтить «немецких солдат обеих мировых войн». Более того, партия совершенно открыто лоббирует возвращение так называемого «концерта держав» в Европе. Тогда две региональные «империи», Германия и Россия, будут решать судьбу континента. А что это такое, в Польше знают слишком хорошо.

Более 1400 христианских семей уже вернулись в свои дома и деревни на равнине Ниневия, которые они покинули летом 2014 года из-за наступления боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), информирует Agenzia Fides (Ватикан). Об этом заявил нынешний губернатор провинции Ниневия Наваль аль-Акуб. Беженцы возвращаются из Иракского Курдистана, где они нашли приют в 2014 году, и их переезд проходит параллельно с ремонтом домов и инфраструктуры в поселениях, которые они покинули. Сведения о последовательном возвращении христиан на равнину Ниневия также косвенно подтверждаются известием о приостановке жилищных программ, объявленных халдейской епархией в Эрбиле для помощи беженцам-христианам.

Правозащитники приветствуют резолюцию, принятую Советом Безопасности ООН, в отношении расследования преступлений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Создается следственная группа, которая поможет иракскому правительству собрать и задокументировать доказательства преступлений, которые джихадисты творили против религиозных меньшинств. Предполагается, что следователи будут сотрудничать также с неправительственными организациями. Ведь помощь таких НПО, как, например, «Рыцари Колумба» и «В защиту христиан», критически важна для подготовки отчета. Никки Хейли, представитель США в ООН, назвала резолюцию «знаковым» и «первым серьезным шагом» на пути расследования преследований в Ираке езидов, христиан, шиитов и суннитов. Правозащитники, в свою очередь, позитивно оценили то, что Совет Безопасности ООН «впервые» не упустил возможность использовать термин «геноцид» при описании зверств против религиозных и этнических меньшинств, совершенных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они надеются, что Совбез сделает также отдельное заявление о факте геноцида.

Церковные лидеры молятся о мире в Ираке и выражают беспокойство курдским референдумом, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Выступая в Риме на международной конференции, организованной Папским фондом «Помощь церкви в беде», халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако отметил, что референдум вызывает новые опасения за судьбу христиан в Ираке. С докладом о положении в стране выступил архиепископ Альберто Ортега Мартин, апостольский нунций в Ираке и Иордании. В своем выступлении он тоже выразил беспокойство возможными последствиями и ответной реакцией на референдум со стороны различных международных сил. «Правительство Багдада предсказуемо выступало против этой инициативы, считая ее незаконной и антиконституционной, и теперь принимает контрмеры», — сказал нунций. Осудили действия Эрбиля также власти соседних стран — Турции и Ирана, угрожая «принять меры» против Иракского Курдистана. Многие другие страны попросили приостановить или хотя бы отложить голосование, отметил монсеньор. Он подчеркнул «неуместность» референдума в условиях текущего политического и социального климата страны, призвав Эрбиль и Багдад разрешать вопросы «посредством диалога и переговоров». В свою очередь, патриарх Сако призвал международное сообщество взять на себя ответственность и «подтолкнуть» правительство Ирака и правительство Иракского Курдистана «к серьезному и мужественному диалогу», чтобы иракцы «нашли способ жить вместе».

AsiaNews (Рим, Италия) цитирует руководителя израильского движения за разоружение Шарона Долева, который утверждает, что существующее в Израиле табу на обсуждение ядерной программы представляет опасность для страны и здоровья ее граждан. Вместе с другими активистами Долев подал петицию в Верховный суд Израиля, призвав к большей прозрачности израильской ядерной программы, однако эти требования были отклонены. По словам заявителей, надзорная функция Комиссии по атомной энергии Израиля (IAEC) не регулировалась законодательно с момента ее основания в 1952 году, будучи основанной на секретном административном решении премьер-министра Бен-Гуриона. Говоря о том, что этот вопрос «является достойным для вынесения на публичные дебаты», суд заявил, что парламент, а не судебные органы, должен решить проблему. Со своей стороны, правительство утверждает, что деятельность Комиссии надзору уже подлежит. В интервью изданию Долев сказал, что двусмысленность и секретность, которые окружают израильскую ядерную энергетику, не позволяют контролировать объекты, что ставит под угрозу здоровье людей. Ярким примером является ядерный исследовательский центр в Димоне (открыт в 1968 году). Только недавно правительство достигло соглашения со 168 бывшими сотрудниками центра, которые страдают от рака. Им будет выплачено 78 миллионов шекелей. Как заметил Долев, «когда мы говорим об Иране, большинство израильтян верят заявлениям премьер-министра и СМИ, что у Тегерана есть ядерное оружие или что он будет иметь его, а когда будет иметь его — то будут использовать ядерное оружие против Израиля. Это своеобразная идея, которая может истекать только из невежества. Это разговор без того, чтобы задавать вопросы. Потому что у Ирана нет ядерного оружия, потому что Тегеран подписал соглашение. Даже если это не идеальная сделка, она работает, и МАГАТЭ не думает, что иранцы нарушают ее». Сам же Израиль, наряду с Индией, Пакистаном и Северной Кореей, является одним из четырех государств с ядерным оружием, которые не ратифицировали Договор о нераспространении.

Если США забудут свои ошибки с Ираком, то повторят их с Ираном, предупреждает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Президент Трамп, кажется, одержим желанием сорвать ядерную сделку с Тегераном, официально известную как совместный комплексный план действий, заключенную в 2015 году между Ираном, США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией, которой заморозили военную ядерную программу Ирана в обмен на облегчение санкций. Европейские союзники Соединенных Штатов поспешили продемонстрировать свое несогласие с отказом от сделки, которая фактически поставила крест на иранской военной ядерной программе. Новое соглашение, которое навязывает администрация Трампа — это фантазии. Мы вновь окажемся в том же месте, где Иран возобновляет свою военную ядерную программу, и США будут в положении, когда им приходится решать, принимать ее или предотвращать с помощью военной силы, но на этот раз практически без международной поддержки. Зато речь Трампа и его жесткие требования о пересмотре или аннулировании сделки получили яркие отзывы от израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который похвалил слова Трампа как самые «мужественные и откровенные», которые он когда-либо слышал в ООН, подчеркнув, что «никто не был смелее». Такая близость между Трампом и Нетаньяху проистекает из их общей антипатии к бывшему президенту США Бараку Обаме. Нетаньяху не только разделяет эту трамповскую одержимость Обамой, но стремится использовать его в интересах Израиля. Соединенные Штаты имеют законные опасения по поводу развития программы баллистических ракет Ирана и его дестабилизирующей деятельности на Ближнем Востоке. Однако это не имеет отношения к ядерной сделке и должно решаться через отдельный набор американских и международных санкций, если потребуется. Конфликты по всем вопросам, связанным с Тегераном, в рамках «страшной» ядерной сделки, не обеспечат стабильности на Ближнем Востоке, скорее, разожгут костер и обострят опасное соперничество между Ираном, Саудовской Аравией и их доверенными силами. Европейским лидерам нужно продемонстрировать решительность и силу против желания Трампа пересмотреть соглашение, что приведет к дальнейшей дестабилизации на Ближнем Востоке. В 2003 году европейцы не были в состоянии помешать администрации Буша начать катастрофическое вторжение в Ирак. Эту неудачу нельзя повторить с Ираном.

Немецкий епископат выступает за диалог с мусульманами, но раздражен политикой государственного турецкого Управления по делам религий (Диянет), передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Председатель подкомитета по межрелигиозному диалогу Конференции католического епископата Германии епископ Георг Бетзинг подчеркнул озабоченность мнением Диянет о движении, которое ассоциируется с личностью турецкого проповедника в изгнании Фетхуллаха Гюлена, поскольку в них делаются «проблематичные» заявления о связи с христианством и вопросах диалога. Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет гюленистов в проникновении в турецкую полицию и судебные власти в контексте попытки переворота в июле 2016 года. Подкомитет по межрелигиозному диалогу сформулировал вопросы в письменной форме для германо-турецкой исламской сети (DITIB), тесно связанной с правительством Турции и Управлением по делам религий. «Мы хотим знать, возможен ли богословский диалог с DITIB», — сказал епископ Бетзинг. Помимо пропаганды против гюленистов в Германии, в наличие проблема негативного отношения турецкой религиозной власти к межрелигиозному диалогу, а также распространения фундаменталистских тенденций в исламе.

День Турции в Берлине

В Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге завершилась трехдневная международная конференция «Sola Fide/ К 500-летию Реформации», информирует Gaudete (Санкт-Петербург, Россия). Ученые из Германии, Эстонии и России обсудили самые разнообразные аспекты Реформации в Европе и ее влияние на культуру и богословие прошлого и современности. К началу конференции было также приурочено открытие выставки «Только верою» в атриуме ГМИР. Экспонаты выставки — живописные полотна с изображением событий Реформации, книги с произведениями выдающихся реформаторов, литургические книги и предметы, облачения духовенства и традиционные костюмы протестантских общин. В читальном зале ГМИР представлена книжная выставка «Религиозная реформа Мартина Лютера и история Реформации». Музей также приглашает ближе знакомиться с обширным книжным собранием зарубежных и отечественных изданий по истории Реформации в Европе, протестантском вероучении и культе, а также о протестантизме в России.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.