Николай Рерих — один из тех, чья посмертная слава значительно превзошла славу прижизненную. Во всяком случае, на родине. При этом и при жизни он не страдал от недостатка внимания к своей персоне, и его честолюбие — а у художников оно, конечно же, есть, вряд ли бывало сильно уязвлено. Его можно назвать счастливым человеком, у которого был безусловный художественный талант, богатый внутренний мир, широкий кругозор, отличное здоровье, хорошие дети, преданная жена, достаток и любимая работа; который объездил полмира и был другом многих известных современников. Его личная гармония во многом обусловила и привлекательность разработанного им учения «Живой этики» для неспокойных, «ищущих» людей во всем мире — казалось, что, следуя этому учению, можно стать таким, как Рерих — талантливым, счастливым, умиротворенным…

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Рерих

С.Н. Рерих. Николай Рерих у статуи Гуга Чохана. 1937

Николай Константинович Рерих родился в Санкт-Петербурге 9 октября 1874 года в достаточно обеспеченной и образованной семье. Его отец по происхождению — немец, учился в Санкт-Петербурге, много лет работал в компании «Российские железные дороги», а затем, сдав соответствующий экзамен, стал нотариусом. Мать происходила из довольно старинного псковского купеческого рода Калашниковых.

В доме Рерихов бывали выдающиеся ученые и деятели культуры того времени, в частности Дмитрий Менделеев, Даниил Мордовцев, Николай Костомаров, Сергей Андреевский, Константин Голстунский, Алексей Позднеев, Александр Советов, Александр Коркунов и многие другие. Маленький Николай часто слушал разговоры взрослых и уже с детства заинтересовался историей, археологией и живописью, обнаружив при этом недюжинные способности в науках и искусстве. Учился он в школе Карла Мая, воспитавшей 30 членов Академии наук и Академии художеств. Здесь учились целые поколения Римских-Корсаковых, Семеновых-Тян-Шанских, Бенуа, Рерихов.

После окончания школы Николай Рерих поступил в Петербургский университет, где учился на юриста, и одновременно — в Императорскую академию художеств, где учился, в частности, у Архипа Куинджи, хорошо известного своими «лунно-речными» пейзажами.

В тот период своей жизни Рерих страстно увлекался культурой Древней Руси, и, вооружившись археологическим инструментарием, пытался проникнуть вглубь времен, дабы доказать свое убеждение, что «в древней и самой Древней Руси много знаков культуры: наша древнейшая литература вовсе не так бедна, как ее хотели представить западники». Несколько лет он проводил раскопки в Петербургской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской губерниях, обнаружил несколько уникальных по тем временам объектов, начал коллекционировать предметы старины.

Николай Рерих. Вечная Матерь

Этому же тезису о богатстве культуры Древней Руси было посвящено и художественное творчество Рериха тех времен. Тогда, в конце XIX — начале XX веков, он создал поразительно красивые картины на славянскую тематику. Среди них особенно выделяют ставшие уже хрестоматийными, попавшими в учебники истории в качестве иллюстраций, картины «Гонец», «Утро богатырства Киевского», «Вечер богатырства Киевского», «Сходятся старцы», «Идолы», «Строят ладьи», «Заморские гости» и другие.

«Пора русскому образованному человеку узнать и полюбить Русь, — писал Рерих в те годы. — Пора светским людям, скучающим без новых впечатлений, заинтересоваться высоким и значительным, которому они не сумели еще отвести должное место, что заменит серые будни веселою, красивою жизнью».

Манера Рериха-живописца отличается лаконичностью форм и красок, но при этом аккуратностью, высокой содержательностью и иллюстративностью. В «славянский» и «ранневосточный» период творчества картины его несли ясный эмоциональный заряд — при взгляде на «Гонца» становится тревожно и беспокойно, «Заморские гости» заставляют с любопытством разглядывать детали, «Идолы» вызывают опасение и благоговение, и так далее. Впрочем, более поздние работы Рериха — а всего он создал около 7 тысяч картин — тоже наполнены эмоциями, просто тогда сам художник стремился к умиротворению, поэтому, как говорят некоторые зрители, «восточные» его картины — «на одно лицо», «неразличимы».

Увлечение Востоком, которое в итоге и принесло ему всемирную известность, у Рериха началось до встречи со Львом Толстым, но слова великого русского писателя, сказанные молодому художнику, видимо, и обусловили мотивы исканий:

«Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области нравственных требований надо рулить всегда выше — жизнь всё снесет. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет».

Кстати сказать, эту речь Толстой произнес, разглядывая рериховского «Гонца».

В итоге Рерих и «правил выше того места, куда нужно» — в недостижимую и мистическую Шамбалу…

Николай Рерих. Заратустра

Как утверждают биографы, профессиональное увлечение Востоком у Рериха началось с 1905 года, когда он написал очерки о Японии и Индии и создал несколько картин на индийские мотивы, познакомился со многими буддистами и заинтересовался этим религиозным учением.

С 1910 года занимается сохранением культурного наследия Древней Руси, выступает против необдуманной реставрации памятников старины, а также против переименования исторических мест России. В 1915 году вносит на рассмотрение императора Положение об охране исторических памятников. Принято оно не было — обстоятельства тогда в стране не особо располагали к заботам о культурном наследии. Однако охрана культурного наследия — и не только родной страны, но и всего мира — с тех пор стала для Рериха одним из важнейших занятий.

Николай Рерих. Звезда Героя

В 1928 году он подготовил проект Договора о защите культурных ценностей, в мире была развернута широкая кампания в поддержку этого документа, была учреждена Всемирная лига культуры, и в итоге в 1935 году в Вашингтоне при участии президента Франклина Рузвельта так называемый Пакт Рериха был подписан представителями многих стран американского континента. Предпринимались попытки расширить географию распространения Пакта, однако обстоятельства помешали этому. Впоследствии и сам Пакт Рериха стал неактуальным. Тем не менее идеи, заложенные в этом пакте, частично легли в основу миссии созданной после Второй Мировой войны ЮНЕСКО, а в 1954 году в Гааге была принята Международная конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

За подготовку Договора о защите культурных ценностей Рериха дважды пытались выдвинуть на получение Нобелевской премии мира, однако премию эту он так и не получил.

С 1917-го по 1935-й годы Рерих с семьей скитался по миру, поскольку отношения с советской властью у него не сложились. Впрочем, был период, когда Рерих считал, что коммунистическая идеология близка к буддизму; он идеализировал Ленина, считая его махатмой и призывая власти Советского Союза без искажений воплощать идеи Владимира Ильича в жизнь. Убедившись, что его призывам не следуют, Рерих вновь стал активно критиковать СССР, называя большевизм «темной и разрушительной силой».

Николай Рерих. Знамя грядущего. 1925

Это обстоятельство не мешает ряду исследователей считать, что Рерих выполнял задания ОГПУ. В частности, есть версия, что его Центрально-Азиатская экспедиция 1923—1928 годов была организована на деньги советских спецслужб с целью свержения Далай-ламы XIII. Подтверждений этой версии нет, но доподлинно известно, что спецслужбы СССР, Великобритании и США интересовались этой экспедицией Рериха, а по требованию английской разведки Рериха так и не пустили в Лхасу.

Политика вмешалась и во вторую крупную экспедицию, предпринятую Рерихом при поддержке правительства США в 1934 году. Тогдашний министр сельского хозяйства Соединенных Штатов Генри Уоллес почитал Рериха своим гуру и профинансировал его поездку в Китай для сбора семян растений, способных предотвратить разрушение плодоносных слоев почты. Во время экспедиции Рерих стал активно вмешиваться в политическую жизнь Маньчжурии, финансировал русскую эмиграцию в Харбине из денег, выданных на экспедицию. Всё это вызвало значительное недовольство как в Вашингтоне, так и в Токио — Япония имела в этом регионе свои далеко идущие интересы, и вмешательство Рериха с его идеями «нового государства» в Азии раздражало японцев. Недовольство высказывали и в Москве — усиление русской эмиграции в и так охваченном шпиономанией СССР воспринимали как однозначно недружественный шаг. В общем, экспедицию пришлось прервать. Ее научная ценность не очевидна — Уоллес вскоре заявил, что найденные Рерихом растения не обладают ценностью и предотвратить опустынивание не смогут.

Николай Рерих. Кришна. Весна в Кулу

После неудачи Маньчжурской экспедиции семья Рерихов перебирается в Индию, где Николай Константинович проживет до конца своей жизни. В годы Великой Отечественной войны он многое делает для того, чтобы финансово помочь своей Родине. Как и многие русские эмигранты, Рерих отделяет «зерна от плевел» и пренебрегает своей неприязнью к большевизму ради того, чтобы спасти Россию. Художник вновь возвращается к «русской» теме, рисует картины «Поход Игоря», «Александр Невский», «Партизаны», «Победа», «Богатыри проснулись», в которых использует образы русской истории и предрекает победу русского народа над фашизмом. Он был одним из инициаторов создания в 1942 году Американо-русской культурной ассоциации, призванной усилить сотрудничество США с СССР.

Николай Рерих. Благословенная душа. Рамакришна

Надо сказать, что Родина его усилия не оценила. В 1947 году художник запросил визу в Советский Союз, однако в визе было отказано. Узнать об этом Рерих не успел — он умер 13 декабря, а отказ пришел несколько дней спустя…

Похоронен Николай Константинович был в долине Кулу, в Гималаях, которые он очень любил и которые служили для него неиссякаемым источником вдохновения. Горы фигурируют в тысячах его полотен. Он полюбил горы еще умозрительно в детстве, когда его дядя Александр Коркунов, живший одно время в Сибири, рассказывал ему об Алтае и высочайшей горе Западной Сибири — Белухе. Эти рассказы настолько впечатлили Рериха, что Белуху он полюбил еще до того, как увидел ее «вживую». Так, в 1923 году он учреждает в США «Beluha Corporation», и в качестве эмблемы использует изображение силуэта этой трехглавой алтайской горы.

Белуху художник увидит в 1926 году во время Центрально-Азиатской экспедиции. «Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Ярки цветы и успокоительны зеленые травы и кедры. Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай? Чье сердце убоялось суровой мощи и красоты?», — записал Рерих в своем дневнике.

Он любил горы и умел их изображать. Автору этих строк не раз доводилось слышать от людей, разглядывавших картины Рериха, что «таких гор на самом деле не бывает». Бывают, еще как! Горы иногда приобретают совершенно фантастические цвета, они зависят от погоды, времени суток, времени года, от настроения смотрящего, в конце концов.

Николай Рерих. Королевский монастырь. Тибет

Горы создавали у Рериха тот настрой, который позволял ему с супругой Еленой Ивановной разрабатывать и совершенствовать свое учение «Живой этики».

Я склонен соглашаться с той точкой зрения, что это учение по сути своей религиозное, оно имеет свою космогонию, четкую иерархию миров, в ней очень сильна этическая составляющая. В учении есть даже свой рай — Шамбала. Культурологические истоки этого рая лежат еще в «Махабхарате», описывающей мифическую деревню Самбхалу, а также в более поздних буддийских трактатах, рассказывающих о чудесной стране, жители которой соблюдают древние традиции, управляемой брахманами. Считалось, что страна эта находится в Тибете.

Во времена Рерихов Тибет уже был тщательно изучен, было ясно, что такой страны там нет. Но сама идея рая, места, где обитают мудрецы, где царит благодать, откуда приходят к людям их учителя Махатмы, была очень востребованной, поэтому Шамбалу поместили в некий астральный мир. При этом у последователей Агни Йоги (еще одно название «Живой этики») существует мнение, что Шамбала имеет и географическую привязку, но попасть в эту страну может не всякий — для этого необходимо развивать соответствующие способности.

Николай Рерих. Веления неба. 1915

Последователи Рерихов в Советском Союзе были склонны считать, что Шамбала находится в Усть-Коксинском районе Горно-Алтайской автономной области (ныне — Республика Алтай). Именно здесь в селе Верхний Уймон жил Николай Рерих в 1926 году во время своей экспедиции в Тибет. Из села он предпринимал выезды на лошадях в горы, и здесь-то, гласит рериховская мифология, он нашел вход в Шамбалу.

В середине 80-х годов в СССР наблюдалось повальное увлечение тем, что в годы «железного занавеса» и жесткой цензуры находилось под гласным или негласным запретом. Особенно преуспевала в этих увлечениях интеллигенция.

Неудивительно, что появилось большое число тех, кто был очарован творчеством и нравственными, культурологическими основами учения Рерихов — ведь он говорил почти как бессмертный классик Достоевский о том, что «осознание красоты спасет мир». Западный мир вообще склонен очаровываться всеми этими «индийскими штучками», СССР не стал исключением. К тому же воспитанным в атеистической среде интеллигентам нравилась неочевидная религиозность «Агни Йоги» и манера рисования, столь отличная от набившего оскомину социалистического реализма с его героями пятилеток и «рабочими-колхозницами».

Николай Рерих. Агни Йога

Можно сказать, что Рерих стал одним из символов перестройки. Наряду с Горбачевым и «Ласковым маем».

… Тем временем сотни людей ринулись на Алтай в Уймонскую долину в поисках Шамбалы и тайного знания, «энергетических каналов» и «космических воронок», а когда открылись границы, ринулись они и в Индию.

Для Индии любители Рериха не в новинку (и не таких видали), а вот жители Горного Алтая оказались не готовы к таким гостям. Нередко между коренными обитателями Уймонской долины и «рерихнутыми» (так их прозвали местные старообрядцы) вспыхивали конфликты, в ходе которых горели дома, осквернялись могилы. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. В долине за последние 25—30 лет поселились сотни «рерихнутых», и, в принципе, они уже интегрировались в местное сообщество. Но все же случаи недопонимания иногда возникают.

А миф о таинственной астральной стране теперь активно используют представители туриндустрии, заманивая путешественников на Алтай.

«Именно здесь находится легендарная Шамбала, которую нашел Николай Рерих», — такие утверждения можно встретить во многих рекламных буклетах.