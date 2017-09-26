В Америке неспокойно. Всё политически активное население вовлечено в социальный конфликт, спровоцированный хлёсткими высказыванием президента. Конфликт этот разворачивается между президентом и Национальной футбольной лигой, между сторонниками Трампа и американской элитой, вставшей на защиту своих доходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Футболист Колин Каперник

Начало разворачивающейся сейчас истории было положено в прошлом году, когда футболист Колин Каперник решил опуститься на колено во время исполнения государственного гимна перед игрой. Несмотря на то, что преклонение колена в традиционной западной культуре по большей части воспринимается как знак почтения, Каперник таким образом решил выразить свой протест против жесткости полиции к афроамериканцам. Его посыл был благосклонно воспринят либеральной прессой, но как информационной повод не пережил всего и двух-трёх дней.

Протест против полицейского произвола в США

С тех пор то там, то здесь различные игроки, возможно, искренне, а возможно, просто пытаясь привлечь побольше внимания к своей фигуре, повторяли «подвиг» Каперника. Так продолжалось, пока на этот феномен не обратил своё внимание Дональд Трамп. После очередного показательного акта коленопреклонения он разразился громогласной критикой. Он приравнял коленопреклонение к оскорблению американского флага — главного символа США, и походя назвал протестующих таким образом игроков «сукиными детьми». Он призвал хозяев футбольных клубов увольнять игроков за подобные выходки.

А далее началось настоящее волшебство. То, что должно было быть громким и коротким скандалом и, вероятно, задумывалось как отвлекающий манёвр, превратилось в серьезную социальную битву общегосударственного масштаба. Каждая сторона конфликта увидела в словах президента то, что было важно для неё.

Сами футболисты и их хозяева увидели в этом прежде всего «наезд» и вмешательство в их внутренние дела. Ведомые чувством профессиональной солидарности и искренне оскорбленные «высказыванием, оскорбляющим их матерей», они стали преклонять колени целыми командами, превратив разовые выходки в массовые акции. Более того, будучи баснословно богатыми и вращаясь среди либеральной американской элиты, спортсмены никак не могли взять в толк, что же так бесит «не их президента»

Либеральные СМИ увидели в высказываниях Трамп попытку ограничить свободу слова и растиражировали своё видение, тем самым заставив чуть ли не каждого жителя США ознакомиться с сутью проблемы. А возможно, лучше бы эту тему замять…

Лучше, потому что патриотизм, а значит, и уважение к символам нации — для американцев совсем не пустой звук, о чем они недвусмысленно заявили, выбрав Трампа своим президентом. Теперь же президент фактически приравнял коленопреклонителей к предателям и, хотя целился он в отдельных игроков, попал во всю Национальную лигу, бросившуюся на их защиту.

Теперь консервативные американцы, по совместительству составляющие основу зрительской аудитории американского футбола, призывают бойкотировать свой любимый вид спорта до тех, пор пока коленопреклонение не прекратится. Сами же футболисты, уже успевшие сделать на своих выходках пиар и наговорившие гору высоких слов, не желают отступиться. Они полностью игнорируют мнение своих вчерашних фанатов, как и тот факт, что именно их деньги наполняют бюджет команды.

Конфликт ещё в самом разгаре, но он уже длится намного дольше, чем многие скандалы — например, связанные с «русским делом». Время покажет, смогут ли возмущённые американцы нанести серьезный удар по карманам своих бывших кумиров или их недовольство не окажет значительного действия и все потихоньку сойдёт на нет.

Что касается президента, то он здесь в плюсе при любом исходе. Функцию отвлекающего эффекта скандал выполнил на все сто, а если он ещё и окажет реальный эффект на политическую реальность, это будет означать, что у Трампа появилось новое мощное орудие против оппонентов, которое он, конечно, не постесняется использовать вновь и вновь.

Но если есть отвлекающий манёвр, есть и то, от чего отвлекают. Как и в предыдущие недели, таким скрываемым процессом является согласование в Конгрессе деталей налоговой реформы и сбор голосов в ее поддержку. Сам процесс сбора по старой традиции называется в американском парламенте «кнутованием», и им занимается второй после лидера фракции человек, носящий официальный статус «кнут». Кнут республиканского большинства Стив Скалис долго отсутствовал на политической арене по причине огнестрельного ранения, нанесённого ему левым радикалом во время бейсбольной тренировки несколько месяцев назад. За время его отсутствия республиканцы потерпели несколько громких поражений, и среди них стал очевиден существенный раскол. Так что кнуту будет чем заняться.

Реальное управление, к счастью, занимает Трампа пока не меньше, чем социальная жизнь его страны. Всё его внимание на этом фронте занимает гуманитарная катастрофа в Пуэрто-Рико, вызванная двумя сильнейшими ураганами, обрушившимися на эту страну в сентябре. «Ирма» и «Мария» почти полностью разрушили многие населенные пункты островного государства, нарушили водоснабжение и электропитание, лишили крова тысячи людей. Так как Пуэрто-Рико является официально «неинкорпорированной территорией США», где проживают три с половиной миллиона американских граждан, спасательная операция и усилия по устранению последствий урагана стали для американских служб задачей номер один. Сейчас в Пуэрто-Рико с катастрофой борются около десяти тысяч представителей федеральной власти. Сюда входят и сотрудники американского министерства по чрезвычайным ситуациям FEMA, и военные, отвечающие за выполнение задач, связанных с использованием тяжелой техники, а также за работы в опасных условиях.

Whitehouse.gov Дональда Трампа информируют об урагане Ирма. Белый дом. США

Борьба Трампа и его оппонентов продолжается. Она сопровождается всё более явным расколом между консервативно-патриотической и либерально-глобалистскими частями общества. И хотя президент не желает усугублять этот раскол во избежание катастрофических последствий, сами противоборствующие стороны порой делают его главным действующим лицом конфликта. Сможет ли он и дальше сохранять баланс, своё место в Белом доме, верность своей программе — всё это не ясно. Увидим…