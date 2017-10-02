На фоне того как США и Северная Корея движутся курсом, который может привести к вооруженному столкновению двух стран, крайне актуален вопрос о том, каким образом предотвратить грозящую катастрофу, пишет редакция издания East Asia Forum в одной из своих статей.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

С момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын нарастил темпы проведения в стране ядерных и ракетных испытаний. Пхеньян только за 2017 год 15 раз запускал баллистические ракеты, одна из которых пролетела над территорией Японией. Более того, с 2006 года было проведено шесть ядерных испытаний, четыре из которых — при нынешнем лидере. Самое недавнее из них, проведенное 3 сентября, оказалось крупнейшим на данный момент, его мощность составила приблизительно 100−250 килотонн. И хотя такая мощность намного меньше потенциала состоявшихся ядерных держав, приведенное в действие ядерное устройство оказалось в пять-десять раз мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

И без того непростая ситуация в еще большей мере осложняется из-за воинственной риторики президента США Дональда Трампа, который поразил всех заявлением, что угрозы КНДР будут встречены «огнем и яростью», а также пообещал «полностью уничтожить Северную Корею» с трибуны Генассамблеи ООН. Не упрощают положение дел и постоянные нападки Трампа на Совместный всеобъемлющий план действий — подписанную в 2015 году ядерную сделку с Ираном.

Они подрывают потенциал доверия северокорейского руководства, которое необходимо для заключения такого же как с Тегераном соглашения, в результате чего под вопросом оказываются перспективны мирного разрешения северокорейского кризиса. Более половины граждан США не доверяет своему президенту решение этой проблемы, что отражает те непредсказуемость и простоту, с которой он может отдать приказ о нанесении ядерного удара по КНДР, не разобравших в том, какие у этого шага могут быть последствия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

По оценкам экспертов, имеющих опыт переговоров как с США, так и с КНДР, обе стороны на фундаментальном уровне не понимают друг друга. Так, Северная Корея, кажется, не понимает сути внешней политики США и их стратегического мышления. В частности, Пхеньян недооценивает возможность того, что США могут посчитать необходимым прибегнуть к военному решению, если КНДР получит потенциал нанесения ударов по материковой части США. Вашингтон же, в свою очередь, не понимает сути мышления Северной Кореи, которое требует решительным образом отвечать на любые акты принуждения. Ракетная и ядерная программы являются инструментами «проецирования образа силы» внутри страны и поддержки власти.

Не упрощают ситуацию и те сложности, с которыми Трамп сталкивается во внешней и внутренней политике. Из-за большого числа преград соблазнительной для Трампа может показаться воинственная националистическая риторика, а на фоне громадной разницы между политическими системами США и КНДР и из-за отсутствия нормальных дипломатических отношений между двумя странами возрастает риск неверного истолкования действий и намерений другой стороны. Поэтому из-за неверного понимая устремлений противника, одна из сторон может пойти на шаги, которые, выйдя из-под контроля, приведут к крупномасштабной войне с огромным числом ненужных жертв.

Более того, на фоне непрекращающегося цикла ракетных и ядерных испытаний, приводящих ко все более жестким санкциям, США, похоже, следуют курсом так называемого «максимального давления», не обладая при этом возможностью убедить Ким Чен Ына в необходимости смены собственного направления. В частности, как показал последний исполнительный указ Трампа о Северной Корее, подписанный 21 сентября, глава Белого дома считает санкции не инструментом привлечения КНДР за стол переговоров, инструментом экономической войны против КНДР. И эта стратегия страдает глубокими изъянами.

Ужесточение давления на Северную Корею для мирного разрешения проблемы должно сопровождаться четкоопределенными целями, которые бы могли принять все стороны. На данный же момент почти нет признаков того, что кто-то готовит фундамент для этого. Тем не менее только с помощью международного соглашения возможно предоставить такие дипломатические гарантии не только КНДР, но и Южной Корее, Китаю и США, благодаря которым удастся избежать скатывания ситуации в вооружённый конфликт. Эти четыре страны имеют фундаментальное значение, однако Японии и России также принадлежит немаловажная роль. Фундаментом для этого процесса является сотрудничество между заинтересованными сторонами по координации системы стимулов и наказаний для начала настоящих переговоров и подготовке к наихудшему сценарию на полуострове.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Для достижения этой цели необходимо согласие всех сторон по шести ключевым элементам:

Во-первых, Северной Кореи нужно дать железные гарантии того, что ничего не будет угрожать ее существованию в случае отказа от ядерных амбиций. Если не будет достигнуто соглашения в рамках настоящего международного договора, Северная Корея будет не готова отказываться от своих ядерной и ракетной программ, поскольку они крайне важны для ее выживания.

Во-вторых, необходимо официально положить конец войне между Соединенными Штатами и Северной Кореей, подписать мирное соглашение, которое бы заменяло соглашение о перемирии 1953 года. Аналогичным образом необходимо установить нормальные дипломатические отношения между КНДР и Японией.

В-третьих, должна быть проведена нормализация экономических отношений между Северной Кореей и всеми сторонами, а также подготовка к членству Пхеньяна в мировых институтах.

В-четвертых, необходимо создать рамки для мирного экономического сотрудничества между Южной и Северной Кореей без ущерба будущей интеграции.

В-пятых, необходимо достичь согласия между Вашингтоном и Пекином в отношении их взаимных интересов безопасности в плане стабильности на Корейском полуострове и механизмов управления этими интересами.

Наконец, должно быть подписано многостороннее соглашение, в котором излагаются принципы постепенного прекращения отправки войск на Корейский полуостров и программы разоружения с обеих сторон.

Процесс предотвращения катастрофы должен начаться с отказа США от попыток добиться смены режима, его коллапса, ускоренного объединения Корейского полуострова и поиска причин отправки военных за 38-ую параллель. Этот процесс также может быть сопряжен с воплощением предложенной Китаем и Россией схемы, в рамках которой КНДР останавливает проведение своих ядерных и ракетных испытаний, тогда как США и Южная Корея, со своей стороны, приостанавливают совместные военные учения поблизости от полуострова.

Однако окончательной целью, благодаря которой эти принципы и действия можно назвать искренними, должно стать всестороннее разрешение северокорейской проблемы в рамках уже сформированных параметров Шестисторонних переговоры по ядерной программе КНДР, начатых в 2005 году. В противном случае северокорейский кризис может обернуться большим кровопролитием.