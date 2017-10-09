Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 29 сентября составляли порядка 16,264 млрд кубометров. Таким образом, с 22 сентября в ПХГ Украины закачано ещё 362 млн кубометров природного газа — в среднем по 51,7 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ примерно 8,857 млрд кубометров топлива.

Лишнее свидетельство того, что дополнительные запасы газа в этом отопительном сезоне пригодятся, — в Киеве обсуждают возможность досрочного начала отопительного сезона. Причина — ожидающееся в начале октября снижение среднесуточной температуры до значений, достаточных для начала подачи тепла. При этом, по состоянию на 28 сентября, только 52% домов в Киеве готовы к отопительному сезону, заявляют в «Киевэнерго».

Ещё одной причиной может быть стремление правительства сэкономить. Так, известно, что вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион выступал за то, чтобы разрешить «Нафтогазу» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) покупать газ только в период с конца весны до начала осени, т. е. когда цены на него опускаются до минимума. Т. е. формирование запасов в этом году может делаться с целью уменьшить реверс с октября по апрель.

Впрочем, в «Нафтогазе», наоборот, прогнозируют снижение потребления газа в ходе отопительного сезона.

«Многое зависит от температуры. Но если при прочих равных условиях, за счет повышения энергоэффективности, мы бы ожидали, что процентов на 5 сократится потребление. В первую очередь в сегменте домохозяйств, потому что люди термоизолируют свои жилища, переходят на какие-то альтернативные источники, просто начинают более рационально использовать газ», — рассказал журналистам «коммерческий директор компании Юрий Витренко во время общения на Европейском газовом форуме.

А в Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предупреждают, что кое-где отопительный сезон может и не начаться вовсе. В комиссии направили письмо на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в котором предупреждают, что «Нафтогаз Украины» до сих пор не заключил договоров на поставку природного газа с несколькими теплокоммунэнерго.

«Сейчас идет борьба между «Нафтогазом» и Кабмином. Гройсман хочет удержать цену газа, потому что понимает, что если цена повысится, то его вынесут вперед ногами. А «Нафтогаз» «намерен поднять цену на 19%, чтобы улучшить свои финансовые показатели. И на его стороне МВФ. Кто победит — неизвестно. Но по сути «Нафтогаз» поставил два варианта правительству: или поднять цену на газ, или из бюджета выплатить ему компенсацию. Если мы не в тарифе заплатим, то через бюджет, но все равно заплатим», — комментирует эту возню экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко изданию «Страна.ua».

Между тем указанную наценку «Нафтогаз» с отдельных потребителей уже снимает. В письме НКРЭКУ указывается, что «…весь потребленный производителями тепловой энергии объём природного газа, по которым отсутствовали (или отменены) номинации… искусственно считался несанкционированным отбором. Оператор ГТС, согласно нормам Кодекса ГТС, выдвигал оператору газораспределительной системы требование об оплате такого объёма газа с коэффициентом 1,2».

Поскольку к рекомендациям МВФ по повышению стоимости газа в правительстве не прислушиваются и даже спорят, аналогичный совет Киев получил уже без экивоков — от посла США на Украине Мэри Йованович.

«Согласно нашему внутреннему анализу, выполнение программы МВФ критично для Украины. Эти реформы нужны не МВФ, в конце концов, а Украине — пенсионная, антикоррупционная, повышение цен на газ», — заявила она в интервью изданию «Новое время».

Интересно вспомнить, что премьер Гройсман ранее и вовсе грозится снизить стоимость природного газа — после того, как Украина полностью обеспечит себя газом собственной добычи (якобы это случится к 2020 году). Иными словами, он пообещал отменить принцип импортного паритета, навязанный Украине МВФ этой весной.

«США сегодня пытаются повысить цены на газ в Европе и на Украине… Это нужно делать с той целью, чтобы сжиженный американский газ был конкурентоспособен. Сегодня он на 15—20% выше, чем российский. Соответственно, США пытаются, чтобы стоимость газа в Европе выросла любой ценой. Вторая составляющая экономическая. Мы докатились того, что цены на газ нам уже диктуют в Госдепе. Представьте себе, посол Украины в США заявляет о том, что США должны повысить цены на газ. Это же полный бред! Любая нормальная страна после такого рода заявлений должна была вызывать этого посла на разговор и спрашивать, на каком основании он высказывает свое мнение и вмешивается во внутренние дела государства. Думаю, что Украина по требованию США поднимет цену на газ для населения», — комментирует внезапный диктат из посольства США политолог Руслан Бортник для «Голос.ua».

«Белоруснефть», ранее выигравшая тендер украинской «ДТЭК Нефтегаз» на предоставление буровых услуг, приступила к работам. Напомним, компании предстоит пробурить для украинского заказчика четыре скважины для поиска нефти на горизонтах 5−7 тыс. м. В течение ближайших лет «ДТЭК Нефтегаз» планирует бурить по 3−4 новых скважины в год, поэтому работой белорусские бурильщики будут обеспечены.

«…В среднем наша скважина, если будет построена качественно, и если геологи правильно ее заложили, и идет правильное и в необходимом месте раскрытие пласта, в первый год эксплуатации может давать от 50 до 100 млн куб. м в год», — рассказал журналистам директор по разведке и перспективному развитию «ДТЭК Нефтегаз» Иван Гафич.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон. Украина

Электроэнергия

Согласно официальной информации Минэнерго, запасы угля на ТЭС Украины по состоянию на 28 сентября упали до 1,309 млн тонн, из которых 769 тыс. тонн приходится на угли газовой группы и 540 тыс. тонн — на дефицитный антрацит (собственно запасы антрацита выросли на 27 тыс. тонн). Теперь они будут расти и дальше — из порта «Южный» будут постепенно подвозить выгруженный там в середине сентября с нескольких кораблей уголь. Однако запасы газового угля падают, причём даже большими темпами, чем растут запасы антрацита, поэтому общая динамика с 20 сентября — минус 4 тыс. тонн.

Канадская TIU Canada Co намерена построить на Украине сразу пять солнечных электростанций общей установленной мощностью 90 МВт. Строительство первой (10,5 МВт) уже стартовало, её обещают сдать уже к концу этого года. Территориально станции будут расположены на юге — по одной в Днепропетровской и Николаевской областях и три — в Херсонской, там наилучшие условия для размещения подобных объектов. Все станции обещают закончить к началу лета 2018 года.

Всего же к настоящему времени установленная мощность энергоустановок, вырабатывающих энергию с использованием возобновляемых источников, выросла до 1320 МВт, из которых 201 МВт были введены в работу в 2017 году. Как утверждает глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, это в 3,7 раза больше, чем за девять месяцев 2013 года.

Журналист Александр Дубинский в своём Facebook рассказывает, как украинские чиновники зарабатывают на поставках угля из США.

«Подконтрольный министру инфраструктуры Омеляну порт «Южный» внезапно отказался участвовать в тендере на перевалку угля, купленного у Трампа. И тендер выиграла «прокладка» [депутата фракции «Блок Петра Порошенко» Руслана] Сольвара — с ценой вдвое выше, чем за эти услуги берет порт «Южный». Который, на самом деле, и проведет перевалку, но уже за половину «сольваровской» цены. Таким образом, из бюджета (так как уголь идет на госкомпанию Центрэнерго) украли 90 млн гривен», — утверждает Дубинский.

Описанная схема вполне реальна. Во-первых, именно по такому алгоритму коррупционеры обходят хвалёную систему госзакупок ProZorro. Во-вторых, в самом «Южном» распространена похожая практика: частные компании арендуют у порта буксиры, чтобы выполнять заказы, от которых «отказывается» порт. Напомним, ранее на экспедиционном обслуживании пенсильванского угля заработало окружение Порошенко.

bycfotografem Уголь

А заплатит за всё это рядовой украинец. С 29 сентября тарифы ТЭС и ТЭЦ будут привязаны к фьючерсным котировкам угля на бирже European Energy Exchange AG, а также данным, публикуемым в профильных изданиях Platts и Argus (информагентства, специализирующиеся на публикации цен на энергоносители и сырьё в различных регионах мира).

В частности, цены на уголь для ТЭС, скорее всего, будут рассчитываться по индексу API2.

«Индекс API2 отображает торговлю углем в Северно-Западной Европе, а также в Амстердаме, Роттердаме, Антверпене. Уголь является одним из самых ликвидных минеральных ресурсов, и данный индекс цен существует почти 20 лет. Он широко используется в Европе — почти три миллиарда тонн угля в год индексируется API2», — отметил старший вице-президент международного агентства Argus Джим Николсон во время обсуждения в Антимонопольном комитете.

В январе — июле ТЭС и ТЭЦ Украины снизили потребление угля до 12,944 млн тонн (-27,4% к аппг). Ожидаемое потребление — около 26 млн тонн (-16% к 2016 году), при этом потребление антрацита уменьшится до 7,76 млн тонн (-44,8%), а угля газовой группы, наоборот, возрастёт до 19,2 млн тонн (+3,6%).

Экспорт электроэнергии в январе — июле вырос до 3,52 млрд кВт⋅ч (+43% к аппг). 51,7% всей электроэнергии получила Венгрия, 23,4% — Молдавия и 19% — Польша. При этом к концу года пропорция может измениться в пользу Молдавии, дело в том, что поставки электроэнергии туда возобновились только в апреле.

На выполнение пакета требований для присоединения энергосистемы к энергосистеме континентальной Европы (ENTSO-E) Украине даётся время до июля 2022 года. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук во время презентации этих самых мероприятий депутатам Верховной рады.

В презентации прозвучали довольно неожиданные заявления. Так, первым делом Украине следует обеспечить работу ОЭС в изолированном режиме (от РФ). Однако это ожидаемо. Изолированность предполагается не только техническая, но и ресурсная: в «Укрэнерго» считают, что синхронизация с ENTSO-E позволит Украине перестать зависеть от поставок российского угля (видимо, речь о суточной гармонизации нагрузок за счёт перетоков). Однако при этом в «Укрэнерго» ожидают, что экспорт электроэнергии в Европу вырастет с сегодняшних 4−5 млрд кВт⋅ч до 18−20 млрд кВт⋅ч, что вдвое превышает наивысший результат, достигнутый ещё в начале 2010-х.

Энергетическую стратегию Украины, утверждённую недавно правительством, обсуждают не только на Украине, но и в Брюсселе. В частности, эксперт Центра европейских исследований имени Вилфреда Мартенса Никлас Новак в ходе круглого стола с представителями Еврокомиссии отметил своевременность появления такого документа:

«[Украина] — одна из самых расточительных и неэффективных стран мира в части, касающейся энергопотребления. Ее энергоёмкость, а именно соотношение потребления энергии к объемам производства, в два раза больше, чем в РФ, и примерно в десять раз больше, чем средняя величина по Организации экономического сотрудничества и развития», — сказал эксперт.

Также он заявил, что как раз энергостратегия позволит Украине в два раза снизить энергоёмкость. Т. е. предполагается, что через 10−15 лет Украина достигнет таких же показателей, который имеет РФ сегодня.

Одно из направлений энергостратегии — RAB-регулирование (известно также как стимулирующее тарифообразование, т. е. включение в тариф инвестиционной составляющей). Однако в НКРЭКУ уже предупредили, что в ближайшее время ждать этого не следует.

«Мы столкнулись с просто физическим вмешательством в работу комиссии. Когда некоторые, которых в фольклоре называют по фамилии господина Титушко [нарицательный персонаж украинской политики, олицетворяющий образ наёмника-провокатора], зашли в комиссию, и никто из правоохранителей не помогал комиссии обеспечить операционную независимость», — заявил глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк в ходе круглого стола.

Т. е. Нацкомиссия сталкивается с проблемами при утверждении необходимых документов. К тому же срок полномочий некоторых членов НКРЭКУ в скором времени завершится, и до избрания новых в комиссии не будет кворума для принятия решений. Между тем назначать новых могут очень долго, поскольку это обязательно предмет торга между президентской фракцией в парламенте и партией «Народный фронт». (Арсений Яценюк, спикер ВР Андрей Парубий).

Уголь

Дешёвого угля на Украине не будет долго, возможно, уже никогда. Такой главный вывод можно сделать из обсуждения вопроса на встрече экспертов в Антимонопольном комитете. Эксперты указали на основные причины — дефицит на внутреннем рынке и сформировавшаяся импортозависимость Украины. Фактически с угольным рынком происходит то же самое, что ранее пережил газовый. И наоборот, из слов замглавы АМКУ Марии Нижник «…цена на уголь должна быть рыночной и одинаковой как для украинских шахт, так и для импорта», можно сделать вывод, что стоимость газа украинской добычи останется привязанной к импортному паритету.

У гендиректора частного энергохолдинга ДТЭК Максима Тимченко своё видение ценообразования на уголь. Он тоже считает, что цену должен формировать рынок, однако украинский, а не чужой, например, Украинская энергетическая биржа.

«Мы сделали первые попытки продажи угля на бирже, и их надо продолжать. Это ответ на вопрос о цене на уголь», — рассказал он в интервью изданию «Новое время». Что же касается корреляции угля на внутреннем рынке с ценой импортного угля, то Украина сама виновата в такой ситуации: «Более 30% газа мы импортируем, более 80% нефтепродуктов мы импортируем, 100% ядерного топлива мы импортируем. К сожалению, то отношение, которое было к угольной отрасли в последние годы, привело к тому, что в этом году мы будем импортировать более 40% угля [энергетического — 26%]».

Компания «ДТЭК Энерго» отметила своего рода «экватор»: более половины законтрактованного в ЮАР антрацита уже прибыло на Украину (375 из 675 тыс. тонн). 29 сентября из порта Ричардз-Бэй в направлении Украины отправилось 6-е судно с 75 тыс. тонн угля. Его прибытие запланировано на середину октября, после чего останется принять ещё три.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть

В январе — августе потребление мазута на Украине снизилось на 17,5%, в августе — вдвое по сравнению с августом прошлого года, до 22 тыс. тонн. Большая его часть остаётся импортной: из баланса за январь — август (282 тыс. тонн) на украинских предприятиях произвели всего 20 тыс. тонн.

«Укртранснафта» (оператор нефтепроводов Украины) начала продажу технологической нефти, которая ещё с 2014 года была выкачана из системы нефтепроводов и с тех пор хранилась на мощностях Кременчугского НПЗ. Собственно, большую часть этой нефти (20 из 22 тыс. тонн) приобрела «Укртатнафта» (компания, осуществляющая операционный контроль над указанным НПЗ). Ещё 180 тыс. тонн государственной нефти остаются в резервуарах нефтеперерабатывающего завода.