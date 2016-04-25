В конце сентября комитет Государственной думы вернул на доработку законопроект о введении штрафов за незаконную установку в России устройств для анонимного подкидывания новорождённых детей (беби-боксы). Похоже, что власть так и не определилась, нужны ли стране беби-боксы или нет? А пора бы, ибо для тех, кто реально стоит за попытками легализовать практику повсеместной установки этих устройств, в шаговой доступности, это вопрос экономический, идущий вразрез с интересами России.

Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

В чём заключаются интересы государства? Их озвучил в своём послании Федеральному собранию в конце 2016 года президент России Владимир Путин:

«Смысл всей нашей политики — это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры».

Противники беби-боксов справедливо замечают, что таким образом государство практически легализует «безболезненный» отказ от детей, без каких-либо юридических последствий. Такая возможность развращает общество, в котором можно непринуждённо «залететь», а после родов быстро и «комфортно» избавиться от нежелательного ребёнка — всё это подрывает нравственность и моральные устои, без которых не может существовать цивилизация. То есть существование ящиков для детей противоречит тому, о чём говорит президент России и выступающая против беби-боксов родительская общественность.

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Этот аргумент действует на тех, кто не поражён западными бациллами толерантности, но не секрет, что в нашей стране многие граждане уже давно исповедуют нравственный релятивизм. Частенько можно встретить людей, живущих добропорядочной и благопристойной жизнью, при этом рассуждающих в стиле «у каждого индивидуума свои представления о морали и нравственности». Также этот аргумент пропускают мимо ушей отечественные чиновники, на которых куда более действенное влияние оказывают экономические аспекты вопроса.

Так вот, с точки зрения экономики повсеместная установка беби-боксов не только выйдет в копеечку государству, но и станет способом обогащения внегосударственных структур за счёт федеральной или региональной казны. Один из проектов закона, который предполагает легализацию беби-боксов, отдаёт полномочия в регионы. То есть каждый субъект Российской Федерации на региональном уровне будет решать, устанавливать или нет ящики для детей. Сами устройства предлагается устанавливать в медицинских учреждениях, а регламентировать их установку должен Минздрав РФ.

Рассмотрим на примере Свердловской области, в которой 94 муниципалитета. Допустим, что ФЗ принят Госдумой, и депутаты Законодательного собрания Свердловской области принимают решение об их установке в регионе. Далее, чтобы не нарушать права граждан, проживающих в области, беби-боксы придётся устанавливать в каждом муниципалитете, если не в каждом медицинском учреждении, включая сельские фельдшерско-акушерские пункты. Стоимость одного такого устройства — 450 тыс. рублей. Умножим по минимуму, на количество муниципалитетов области и получаем кругленькую сумму: 42,3 млн рублей. Если учесть, что в крупных муниципальных образованиях (например в Екатеринбурге проживает 1,5 млн человек) одного ящика будет мало, то сумма существенно вырастает. Гораздо эффективнее направить средства на профилактические мероприятия и поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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Но это ещё только начало. Потому что повсеместное появление ящиков для детей неизбежно спровоцирует рост анонимных отказов. В условиях растущего социального неблагополучия такой прогноз вполне вероятен. Также произойдёт неизбежная «реклама» в СМИ, которые будут освещать как открытие беби-боксов, так и то, что будет происходить дальше. Все эти факторы начнут работать вместе с предсказуемым результатом.

Более того, поддержка кровных семей государством на данный момент крайне незначительна, а ежемесячные выплаты на новорождённого ребёнка в размере 50 рублей — смехотворны. Но совсем другая реальность создана для тех, кто берёт оставшихся без попечения родителей детей под опеку. Так, в Свердловской области ежемесячная выплата за здорового ребёнка в зависимости от возраста составляет от 10 до 15 тысяч рублей (на детей-инвалидов существенно больше). Помимо этого, фактически зарплату получает и сам опекун, и это тоже порядка 10 тысяч рублей за ребёнка. Все мы помним громкую историю семьи Дель, которая фактически жила за счёт такого финансирования.

По данным за 2016 год в Свердловской области проживали 4684 ребенка-сироты, причём 2362 из них находились на воспитании в государственных учреждениях. То есть 2322 ребёнка находились в 2016 году под патронатом опекунов, которые получали за это деньги. Если произвести несложные арифметические действия, взяв в расчёт минимальные цифры, то ежемесячная сумма, которая выплачивается на этих детей и опекунам составит более 46 млн рублей. Сразу отметим, что в начале XXI века детей-сирот в Свердловской области было гораздо больше, и все последующие годы происходит снижение этого показателя во многом благодаря социально-профилактической работе. Повсеместное появление беби-боксов в шаговой доступности положит крест на все эти усилия.

А сторонникам внедрения беби-боксов в России, следовало бы отделываться не общими и абсолютно необоснованными словами о «спасении жизни» новорождённых, а прямо и детально описать, во сколько обойдётся государству внедрение устройств для анонимного оставления детей по всей стране в каждой больнице, в каждом ФАПе. Только в этом случае можно что-то прагматично обсуждать, не прикрываясь лозунгами.

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Но самое страшное, это даже не деньги, которые по-хорошему надо тратить на детей-сирот, чем больше, тем лучше. При этом достойно поддерживать финансово и кровные семьи с новорождёнными детьми, а также многодетные семьи. Самое страшное, что систему анонимного оставления детей будет трудно контролировать государству. Несмотря на контроль — вороватый чиновник в России не редкость. Довольно часто широкой публике становится известно о коррупционных скандалах, причём раскрываются преступления во многом благодаря документам, которые всё фиксируют и всё учитывают.

Что же будет с беби-боксами, в которые будут попадать неучтённые дети? Это только обыватель может увидеть в таком ящике «окно жизни», а вот люди с нечистыми помыслами увидят в таком устройстве окно для безграничного обогащения. И неизбежно вокруг беби-боксов будет формироваться чёрный рынок. При этом существенные для бюджетов регионов сотни миллионов на этом рынке будут сущими крохами.

И если государство (не дай бог) сначала выстроит систему анонимного оставления детей, оплатит её внедрение, оплатит последствия неизбежного всплеска «отказников», то потом ему придётся приложить немало усилий (которые наверняка потребуют финансовых издержек) для борьбы с мафией, которая обязательно появится там, где будут неучтённые дети.

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Убеждён, что всё это не нужно ни государству, ни обществу.