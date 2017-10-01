«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) начала поиски стратегического инвестора для участия в проекте строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск, сообщается на сайте компании.

Morproekt.ru Строительства комплекса перегрузки угля «Лавна»

Будущий инвестор должен будет приобрести долю в проектной компании ООО «Морской торговый порт «Лавна» в размере 75%, а также подписать договор о загрузке угольного терминала по принципу «take or pay» (предполагается, что инвестор обязан обеспечить угольный терминал грузовой базой и оплатить общую стоимость контракта).

Строительство угольного терминала «Лавна» на западном берегу Кольского залива включено в проект по развитию Мурманского транспортного узла в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России». Угольный перевалочный комплекс мощностью 18 млн тонн в год, к которому сейчас идет прокладка железнодорожной ветки длиной 46 км, будет строиться на основе государственно-частного партнерства. Инвестором строительства угольного терминала выступает ООО «Морской торговый порт «Лавна», бенефициаром является ГТЛК.

Строительство терминала на свободной, не застроенной и не обремененной соседствующим жильем территории дает проекту ряд существенных преимуществ и усиливает конкурентную позицию России в Балтийском и Арктическом бассейнах. Глубоководная, незамерзающая, защищенная от волнения акватория способна принимать суда для перевозки навалочных грузов вместимостью более 150 тыс. тонн. Интенсивность судоходства при выходе в открытый океан невысока, а ограничения, связанные с прохождением проливов иностранных государств, отсутствуют.

Morproekt.ru Строительства комплекса перегрузки угля «Лавна»

В разное время потенциальными инвесторами проекта назывались китайская Poly International, трейдер Mercuria Energy Trading SA., группа «Востокуголь», но далее намерений дело не доходило. На этот раз, учитывая внимание руководства страны к Мурманскому транспортному узлу, компания может найти партнера для завершения сделки.

Уголь формирует одно из ведущих (после нефти, нефтепродуктов и газа) направлений российского сырьевого экспорта. Объем экспорта угля в стоимостном выражении в 2016 году составил 9,1 млрд долл. (3,2% общего экспортного поступления).

Поставки угля российским потребителям, по данным Минэнерго РФ, за последние пять лет сократились более чем на 20 млн тонн — до 167,9 млн тонн в 2016 году, экспорт вырос почти на 30% и достиг 164,6 млн тонн, а в этом году увеличится еще до 185 млн тонн.

Россия обладает огромными ресурсами разнообразных по качеству углей — от бурых до антрацитов. Общие ресурсы оцениваются в 4089 млрд т, а балансовые запасы составляют около 272,7 млрд т. Преобладающую долю ресурсов составляют энергетические угли — 3641,9 млрд т (89%), и только 447,1 млрд т (11%) — коксующиеся.

Coal-kuzbass.ru Уголь

Россия занимает шестое место в мире по добыче угля, пропустив вперед Китай, США, Индию, Индонезию и Австралию.

Учитывая возрастающий потенциал экспорта угля, в России заявлялось о проектах по строительству портовых мощностей по перевалке угля в следующих локациях: бухта Суходол, бухта Мучке (порт Ванино), мыс Бурный (порт Ванино), терминал «Север» (порт Восточный), порт Вера, порт Высоцк, порт Тамань и терминал «Лавна» в порту Мурманск. В основном проекты связаны с Дальним Востоком, потому что основные потребители угля сейчас находятся в Азии. В прошлом году экспорт угля в азиатском направлении впервые превысил экспорт в страны Европы. Более того, Россия могла бы дать странам АТР еще больше угля, если бы не проблемы с нехваткой вагонов. Доля экспорта, по данным Росстата, в общем объеме производства угля выросла до рекордных 42,8%, перетянув на себя часть поставок на внутренний рынок, которые сократились на 5% — до 166,8 млн тонн.

Основными странами-импортерами, нарастившими поставки угля из России в 2016 году по отношению к 2015 году, стали Индия (в 2 раза), Китай (в 1,5 раза), Южная Корея (на 40%) и Украина (на 30%). По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), наибольшими темпами потребление угля в мире будет расти в Индии, Вьетнаме, Индонезии и Бангладеш. Ожидается также рост потребления угля в Японии. В Китае спрос на уголь после некоторого снижения стабилизируется, при этом страна останется мировым лидером его потребления. Спрос на уголь вырастет также со стороны Пакистана, Турции, Марокко и Египта, а со стороны США и стран Европы, наоборот, будет снижаться.

Apphim Коксующийся уголь

В России внутренний спрос на уголь, по оценке Минэкономразвития, будет продолжать стагнировать из-за конкуренции с газом, поставляемым на внутренний рынок по регулируемым ценам, по причине отсутствия экономических стимулов к повышению качества и глубины переработки угля, а также невысокого спроса со стороны металлургии.

При таком положении с внутренним потреблением основным двигателем развития угольной отрасли России в среднесрочной перспективе останется экспорт в азиатском направлении.

Рост экспортных поставок на Восток стал основным фактором увеличения объемов перевозки угля по железной дороге. По данным ОАО «РЖД», перевозки каменного угля по железной дороге в 2016 году выросли на 1,7% по сравнению с 2015 годом. Хоть этот показатель оказался и выше, чем прирост погрузки других грузов по железной дороге, ряд экспертов отмечают, что рекордные объемы добычи и экспорта угля в РФ в прошедшем году не состоялись по причине нехватки вагонов из-за списания коммерческого парка в связи с запретом на продление срока службы старого подвижного состава у операторских компаний. Нехватка вагонов стала причиной срыва сроков поставки угля по заключенным контрактам и штрафов кузбасских угледобывающих компаний за невыполнение планов по отгрузке. Недостаток вагонов повлиял на вывоз угля и из Хакассии — еще одного крупнейшего региона России по угледобыче.

Decumanus Вагоны с углем

В условиях существующего состояния железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава для обеспечения экспорта угля через порты Дальнего Востока интерес к диверсификации направлений экспорта поставок объективно возрастает. Ускорение сроков ввода «Лавны», несмотря на расходы по созданию инфраструктуры, снизит риски и улучшит окупаемость проекта, сделав его более конкурентоспособным в борьбе за грузовую базу и повысив интерес для потенциального инвестора угольного перевалочного комплекса «Лавна».