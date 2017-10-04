



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В турецкой прессе уделили много внимания встрече президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. На пресс-конференции, говоря о двухсторонней встрече, президент Эрдоган отметил, что лидеры обсудили ситуацию в Ираке и в Сирии. «Мы разделяем единое мнение касательно вопроса территориальной целостности Ирака и Сирии», — сказал он. Кроме того, президент Турции отметил, что экономика и торговля являются основной частью двусторонних отношений. «Только что мы обсудили некоторые исключения, относительно которых мы не достигли необходимого уровня. В первые семь месяцев текущего года мы увеличили торговый объём наших отношений, число российских туристов увеличилось очень серьёзно по сравнению с прошлым годом. «Турецкий поток», проект атомной электростанции «Аккую» — эти проекты продолжаются, мы придаём большое значение их быстрейшей реализации. В ходе нашей встречи мы также рассмотрели эти проекты. Считаем, что наши соответствующие органы будут ускорять этот процесс», — добавил Эрдоган.

Он также заявил, что вместе с Путиным они обсудили ситуацию в Ираке и в Сирии: «Территориальной целостности Ирака, суверенитету и политическому единству Ирака мы придаём большое значение. За последнее время наш регион, к сожалению, приобрёл более хрупкий характер. Курдская региональная администрация Ирака, к сожалению, провела референдум, что привело к нежелательному региональному кризису. Данный референдум считается незаконным согласно иракской Конституции и международному праву. К сожалению, региональная администрация — несмотря на дружественное предупреждение — осуществила референдум, совершив большую ошибку. Ради личных краткосрочных интересов никто не имеет права напрягать ситуацию, делать её взрывоопасной. Я сказал дорогому Путину, что мы должны предотвратить именно те шаги, которые могут привести к ещё большим страшным ошибкам со стороны региональной администрации. С дорогим другом, президентом Путиным, в ходе сегодняшней встречи мы обсудили актуальное развитие событий в Сирии, а также результаты последней астанинской встречи. В этом плане мы обсудили работу, направленную на придание функциональности зоне деэскалации в Идлибе. Считаю, что соответствующие органы будут интенсивно работать в этом направлении. Мы довольны астанинскими совещаниями, укрепляющими перемирие, что вносит вклад в продолжающийся политический процесс в Женеве при посредничестве ООН. Мы также пришли к согласию относительно того, что необходимо ещё более сосредоточить наше внимание на мерах по укреплению доверия, которые некоторое время стояли в повестке астанинских совещаний. Ещё раз подтвердили нашу решительность относительно общей воли и тесного сотрудничества, направленных на политическое разрешение сирийского конфликта».

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Важное из высказываний президента России

Как заявил Путин, «эта встреча носила исключительно рабочий характер, позволила обстоятельно, откровенно обменяться мнениями как по вопросам двустороннего сотрудничества в самых разных областях, так и поговорить о наших дальнейших совместных действиях в контексте урегулирования сирийского кризиса. Безусловно, обсудили и ситуацию в связи с состоявшимся в Иракском Курдистане референдумом о независимости. Принципиальная позиция России известна, она изложена в заявлении министерства иностранных дел Российской Федерации. При обсуждении вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере констатировали заметный рост двустороннего товарооборота. Его объём за семь месяцев этого года вырос на 31,5 процента. Если в прошлом году мы наблюдали падение в 32 процента за год, сейчас за первые полгода мы практически полностью восстановили утраченные позиции и за оставшийся год точно совершенно выйдем в плюс. Число российских туристов, выбравших Турцию местом своего отдыха, увеличилось — я прошу внимания — в 11 раз, составило 2,5 миллиона человек. Так, предметная работа профильных министерств и ведомств двух стран позволила снять практически все имеющиеся ограничения на поставки в Россию турецкой сельхозпродукции. Как результат — её импорт из Турции за первое полугодие этого года вырос на 58,7 процента. Подробно рассмотрели ключевые аспекты совместных стратегических проектов в энергетике. Имею в виду сооружение газопровода «Турецкий поток» и возведение атомной станции «Аккую». Совсем недавно, в июне, мы с президентом Турции дали старт укладке глубоководной части «Турецкого потока». В настоящее время все строительные работы ведутся строго по графику. Рассчитываем в сжатые сроки построить и запустить в эксплуатацию первый энергоблок атомной электростанции [«Аккую»]. Разумеется, это потребует от нас и наших турецких партнёров скоординированных действий, включая своевременное получение необходимых разрешений, документов и лицензий».

Референдум на севере Ирака

Турецкие СМИ больше всего уделили внимание референдуму о независимости в Иракском Курдистане. Во время мероприятия в честь открытия академического года президент Эрдоган коснулся референдума в Иракском Курдистане, заявив, что «когда Турция примет санкции, они даже не смогут найти кусок хлеба». По его словам, «они полагают, что это легко — взять и сделать это. Не получится. Когда мы примем санкции, они останутся ни с чем. Закроем вентиль, и дело закончено. Когда грузовики перестанут ездить из Северного Ирака, они не смогут найти и кусок хлеба. Мы обязаны это сделать. Как Израиль им будет помогать после этого? Пока мы не пересмотрим и этот момент, и с Израилем наше дальнейшее сотрудничество будет находиться под вопросом».

Ответ Барзани

В ответ на угрозы Эрдогана премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что, действительно, вентиль от нефти находится в руках Турции. «Однако мы подписали с Турцией договор, согласно которому будет построен газопровод», — отметил он. Также Барзани добавил следующее: «Мы не хотим чтобы Турция воспринимала референдум как угрозу в свой адрес. Наши отношения с Турцией продолжатся. Мы ни в коем случае не будем расширять свои границы. Границы останутся как есть. Мы хотим развить диалог с Турцией». Премьер также коснулся военных учений у границ Ирака. «Я не верю, что учения могут перейти за территорию Турции к нашим границам. Но если подобное случится, мы, безусловно, ответим. Но я не ожидаю этого и не думаю, что подобное возможно», — сказал он. Барзани добавил, что закрытие границы между Турцией и Иракским Курдистаном «никому не принесёт пользы, и от этого лишь пострадают граждане, проживающие по обе стороны».

По его словам, Барзани заявил, что референдум проводился не для определения границ. «Мы таким образом показали соседним странам, что мы являемся элементом стабильности в регионе», — сказал он. В интервью телеканалу Rudaw Барзани заявил, что они пошли на этот шаг потому, что перестали ожидать что-либо от Багдада. «Референдум ни в коем случае не является угрозой для Турции. Мы хотели бы чтобы Турция проявила понимание в этом вопросе», — добавил он. Касательно референдума премьер сказал, что руководство Иракского Курдистана хотело показать всему миру желание своего народа быть независимым. «Это не значит, что 26 сентября мы объявим независимость Курдистана. Мы хотим серьезного диалога с руководством Ирака. Завтра вы увидите тут флаг Ирака, мы не собираемся снимать его», — отметил он. Барзани подчеркнул, что Турция не должна видеть угрозу в Иракском Курдистане. «Мы никоим образом не являемся угрозой ни для Турции, ни для любой другой страны. Мы хотим, чтобы все понимали трудности, с которыми мы сталкиваемся. Я на протяжении двух месяцев посещал Турцию и пытаюсь объяснить Анкаре, что мы не угроза для них, но, к сожалению, у меня это не вышло», — сказал он. Курдский премьер также рассказал о борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Мы провели три тяжелых года. Мы воевали против самой опасной террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Курдистан стал укрытием для 1,8 миллионов беженцев. Соседние страны заставляют нас вспомнить выражение — у курдов нет друзей, кроме гор».

Kurdishstruggle Флаг Курдистана

Угрозы о перекрытии вентиля рассеялись за день

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи опроверг слова Эрдогана об экономическом эмбарго, санкциях и вентиле. По словам Зейбекчи, разговоры о принятии экономических санкций являются опасной риторикой. «Мы продолжим экономические и торговые отношения», — сказал он через день после того, как президент Турции пообещал перекрыть вентиль и оставить голодными курдов на севере Ирака.

Объявлен запрет на полеты в Иракский Курдистан

С началом кризиса между Иракским Курдистаном и Ираком некоторые авиакомпании отменили свои рейсы в города на севере Ирака. После отмены рейсов «Турецких авиалиний» рейсы в Эрбиль отменили Pegasus и ливанский Middle East Airlines.

Турция отключила вещание курдского телеканала Rudaw

Турция в день референдума о независимости приняла решение отключить вещание трех телеканалов регионального курдского правительства в Ираке, транслируемых при помощи турецкого спутника TurkSat: Rudaw TV, K-24 TV и Waar TV.

«Возможен вооруженный конфликт»

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, отвечая на вопросы ведущих журналистов страны в прямом эфире нескольких телеканалов, заявил, что Турция открыто говорила о том, что ни при каких условиях не примет итоги референдума на севере Ирака. «Несмотря на все предупреждения о неприемлемости референдума почти всех стран-членов ООН, в особенности соседних Ирана и Турции, региональное правительство на севере Ирака проявило упрямство. И референдум был проведён. Мы ясно дали понять, что результаты этого референдума никогда не будут признаны. Для нас его не существует. Этот референдум не внесёт вклада в мир и стабильность в регионе, он лишь добавит в существующий хаос еще больше кризиса и проблем. К сожалению, решение о референдуме было принято без учета мнения проживающих в том регионе курдов, арабов, туркоман и езидов, а также других этнических групп. Референдум — это результат личных амбиций региональной администрации на севере Ирака», — сказал он. Премьер Турции также добавил, что ситуация с референдумом может спровоцировать вооруженное вмешательство.

В Нигерии на турецком корабле обнаружено большое количество вооружения

По данным агентства Agence France-Presse, в понедельник в Лагосе, Нигерия, была конфискована незаконная поставка оружия из Турции, содержащая 440 ручных винтовок. Согласно информации AFP, полученной от правительства Нигерии 27 сентября, это произошло через пять месяцев после аналогичного случая, когда сотрудники таможни государства перехватили попытку незаконного оборота оружия в порту в Лагосе. Тогда власти остановили грузовик с 661 ружьём после того, как они были вывезены из порта. «Следуя разведывательным сообщениям, наши оперативники в понедельник осмотрели контейнер в порту Tin Can в Апапе, Лагос, и обнаружили 440 различных винтовок и других принадлежностей для оружия», — сказал представитель правительства Джозеф Атта, добавив, что партия находилась в тайнике, покрытом гипсом. Атта также отметил, что власти начали расследование для определения предполагаемого получателя незаконной перевозки, и что один подозреваемый уже был арестован. Тем временем стало известно, что винтовки были изготовлены в США и Италии, но были импортированы из Турции. Это уже четвертый случай обнаружения оружия в прибывающих из Турции судах. С начала января в общей сложности была обнаружена 2671 винтовка. Кроме этого, в 2014 году в соцсетях появилась звукозапись, предположительно, телефонной беседы между высокопоставленным сотрудником «Турецких авиалиний» и советником тогдашнего премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана. В которой говорилось о перевозке оружия. Однако позже компания опровергла данные обвинения.

Турецкие спецслужбы орудуют в Пакистане?

Турецкий педагог и семья, проживающие в Пакистане, были похищены группой, которая представилась как полиция. Инцидент произошел поздно ночь в 2 часа. В дом Месуда Качмаза, который был одним из руководителей турецких лицеев в Лахоре, пришли люди, представившиеся полицейскими. Согласно показаниям свидетеля этого происшествия, так называемые полицейские были одеты в гражданскую форму. Их было около 15 человек. Они силой вывели семью Качмаза из дома и увезли в неизвестном направлении. В прошлом году, после того как правительство Пакистана потребовало от турецких учителей в течении нескольких дней покинуть страну, семья Качмаза получила свидетельство о предоставлении убежища от комиссара ООН по делам беженцев и не уехала из Лахора. Между тем после того как стало известно о похищении турецкого педагога Месута Качмаза и его семьи, группа студентов и преподавателей школ PakTurk в Исламабаде в четверг призвала правительство Пакистана предоставить информацию о турецкой семье. Кроме того, Верховный суд Лахора постановил начать расследование касательно похищения, а так же отменил возможную депортацию Месуда Качмаза и его семьи.

U.S. Navy Турецкий спецназ

«Правящая партия Турции просит Россию стать посредником для диалога с Асадом»

Sputnik опубликовал интервью, в котором неназванный источник рассказал о просьбе правящей турецкой Партии справедливости и развития к российской стороны стать посредником в переговорах с Сирией в вопросе зоны деэскалации в Идлибе. Турция попросила Россию скоординировать с сирийским руководством положение турецких военных, которые будут направлении в зону деэскалации в Идлибе. Турция, Россия и Иран в середине сентября в ходе очередного раунда переговоров по Сирии в Астане, договорились о создании четвёртой зоны деэскалации в Идлибе. Также в заявлении говорится, что зоны полностью или частично будут созданы в Восточной Гуте (это пригород Дамаска), а также в провинциях Идлиб, Хомс, Латакия, Алеппо и Хама. Три стороны направят свои силы в эти районы для соблюдения режима прекращения огня.

«Охота на ведьм» за прошедшую неделю

В рамках расследования, проведенного прокуратурой Стамбула в Вооруженных силах Турции, были проведены обыски по 24 адресам. Был выдан ордер на задержание 43 военнослужащих, подозреваемых в связях с Фетхуллахом Гюленом, на основании списков пользователей мобильного приложения ByLock, подготовленного Национальной разведывательной организацией. Кроме того, были проведены задержания в 32 провинциях Турции, в результате чего было задержано более 100 военнослужащих, включая офицеров, унтер-офицеров и сержантов-экспертов. Также прокуратура Анкары в рамках «охоты на ведьм» выдала ордера на задержание 143 человек. По мнению прокуратуры, эти люди были связаны с деятельностью движения «Хизмет» (идеологом которой является Фетхуллах Гюлен) за рубежом. Часть связана с 36 организациями, аффилированными с движением. Часть людей оплачивала кредиты через Bank Asya, который власти также считают аффилированным с Гюленом. В провинции Измир как сторонники Гюлена в течении недели были задержаны 249 человек. Среди задержанных оказались ранее уволенные полицейские, учителя и другие работники госструктур. Также в числе задержанных находится полицейский высокого ранга, руководивший полицией в Измире.

Пусть международная комиссия расследует контролируемый переворот

Фонд журналистов и писателей (GYV) призвал международные учреждения и организации «провести независимое расследование попытки государственного переворота и найти ответы на вопросы, которые не может прояснить режим Эрдогана». 24 сентября из штаб-квартиры фонда в Нью-Йорке было сделано следующее заявление: «К сожалению, деятельность властей после переворота показывает, что правительство намеренно пытается подавить любую оппозицию, злоупотребляя атмосферой ужаса. Режим Эрдогана, который пытается узаконить свою практику подавления инакомыслия, утверждает, что за попыткой переворота стоит почетный президент GYV г-н Фетхуллах Гюлен, а также сторонники движения «Хизмет». Однако эти обвинения не были приняты международной общественностью и нуждаются в доказательствах».

Мэр Стамбула ушел в отставку

Мэр Стамбула Кадир Топбаш объявил об уходе в отставку. Мэр рассказал, что принял это решение после того как наложил свое вето на пять проектов, но несмотря на это они были приняты городским парламентом. Топбаш поблагодарил коллег и однопартийцев из ПСР и сказал, что не таит никакой обиды. Стамбульский депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Барыш Яркадаш предположил, что за мэром мегаполиса последуют отставки еще девяти мэров из правящей партии: «Есть информации о девяти мэрах правящей партии, которые уйдут в отставку или которых заставят это сделать. Ходят слухи о том, что мэр Анкары также может покинуть свой пост. Я думаю, что Эрдоган постепенно, не создавая шума, решит вопрос этих мэров. Так как очевидно, что невозможно управлять партией в состоянии, в котором она находится сейчас». В кулуарах Анкары обсуждается, что девять или десять важных представителей ПСР, являющихся мэрами городов, в течении определенного времени будут постепенно сняты со своих должностей.

President.tatar.ru Кадир Топбаш (справа)

Коротко, но важно

Официальная газета Турции Resmi Gazete опубликовала решение министерства внутренних дел относительно двух генерал-лейтенантов, бригадного генерала и 19 полковников, находящихся под командованием жандармерии. В решении говорится об отправке военных на пенсию.

Госдепартамент США опубликовал новое предупреждение для своих граждан об угрозе со стороны террористических групп на территории Турции. «Мы рекомендуем гражданам США внимательно подходить к решению о поездках в Турцию. Также воздерживаться от поездок в юго-восточные районы Турецкой Республики».

Иран нанес артиллерийский удар по горной местности Эрбиля. Об этом сообщила партия Иракского Курдистана «Патриотический союз Курдистана».