В недавней истории с трагикомичным, чтобы не сказать — бурлескно-травестийным, то ли въездом, то ли входом в Украину М. Саакашвили, которого, вроде бы, всеми силами пыталась остановить центральная власть, весьма заметную роль сыграл мэр Львова А. Садовой. Встретив опального для Киева и лично для П. Порошенко нарушителя государственной границы в своей вотчине, он вышел к нему навстречу на центральную площадь города, публично одарил порцией аплодисментов, а затем уже непублично испил с ним чаю. Все эти действия естественным образом были восприняты как демарш, хотя сам львовский градоначальник уже буквально на следующий день стал усиленно делать вид, что любые интерпретации подобного плана не соответствуют действительности. Что он, мол, отнесся к неожиданному гостю так, как к любому другому, уделив ему ровно столько же внимания, сколько уделяет всем остальным, кто является к нему на порог.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Украинский флаг

Лукавство А. Садового, вряд ли успокоив и расслабив его киевских недоброжелателей, еще и сыграло с ним самим злую шутку. Принявшись в интервью для «Украинской правды» выкручиваться, чтобы каким-то образом отбить у СМИ охоту усадить его в одну лодку с М. Саакашвили, мэр сам не заметил того, как выболтал куда более важный и значимый секрет. Из числа тех, о которых в современной Украине говорить вслух не просто не принято, а, по сути дела, запрещено. Во избежание разрушительного воздействия того, что может быть сказано, на новую украинскую государственную мифологию.

City-adm.lviv.ua Андрей Садовый на открытии во Львове Центра униатского митрополита Андрея Шептицкого

Корреспондент «УП» вцепился в А. Садового, что называется, мертвой хваткой, стремясь во чтобы то ни стало вытянуть из него прямой ответ на вопрос о том, следует ли расценивать действия М. Саакашвили и тех, кто был с ним, при пересечении им польско-украинской границы, как незаконные. «Вы говорите, что надо «вернуться к определенным вещам», — формулирует он свой вопрос. — Является ли то, что произошло на границе, нарушением всех норм и пренебрежением к государственным символам?». Прижатый, используя боксерскую терминологию, к канатам мэр не сдается, держит удар, избегает любых формулировок, любых признаний, которые можно было бы толковать как одобрение поведения грузина или же оправдание учиненного беззакония. При этом, сам того не замечая, открывается с другой стороны. Туда его, к его счастью, в этом «бою» никто не бьет, и бить не собирается, но опасное откровение, слетев с губ А. Садового, улетает в свободный полет.

Комментируя момент, когда к Саакашвили, заблокированному в нейтральной зоне между пограничными пунктами Польши и Украины, с украинской территории ринулись, прорвав оцепление, люди, чтобы силой провести его в Украину, А. Садовой говорит: «Я думаю, что в ситуации, когда Саакашвили видел, что идут люди, он должен был их остановить, пройти всю процедуру контроля (паспортного — Я.Р.) и нормально, легитимно войти в этот процесс». И вместо того чтобы на этом поставить точку, развивает свою мысль, выдавая одну из самых сокровенных тайн «майданного» двора. «Я вспоминаю «Ночь гнева», которая была во Львове (ночь с 18 на 19 февраля 2014 года — Я.Р.), когда очень много молодых людей в знак протеста против расстрела людей на Майдане начали самовольно заходить в помещения полиции (тогда еще милиции — Я.Р.), СБУ, прокуратуры. Потом мы анализировали, почему так случилось».

Результаты львовского анализа движущих сил киевской «революции достоинства» и львовской «ночи гнева» как одной из ее составляющих от А. Садового без преувеличения потрясают воображение. «Оказывается, что среди этих людей (тех, кто брал штурмом здания силовых ведомств, — Я.Р.) были специально обученные люди, их к этому подталкивавшие. Поэтому, когда стоит 100−200 людей, и они хотят справедливости, честности, то очень часто появляются люди, дающие им четкие месиджи, что и как надо делать».

Итак, если верить словам львовского мэра, «революция достоинства», которая смела В. Януковича, произошла отнюдь не спонтанно. Получается, что дело было совсем не так, как его пытаются представить бенефициары «майдана», засевшие после него в высоких киевских кабинетах. Выходит, что толпу, собравшуюся на Майдане Независимости в Киеве, к штурму зданий в правительственном квартале «подтолкнули» некие «специально обученные люди». Если они — «специально обученные», то есть кто-то, кто их обучил, не так ли? Теперь для полной ясности и полноты картины осталось выяснить, кто этот таинственный «кто-то»? А также установить, не тот ли самый «кто-то» «подтолкнул» В. Януковича к тому, чтобы тот вывел силовиков из Киева?

Сама же модель киевской «революции» укладывается в трехчленную конструкцию: толпа — специально обученные люди — «кто-то». Решающую роль во всех революционных событиях играет именно последний элемент — «кто-то». Кто-то собирает толпу, кто-то обучает людей, кто-то внедряет специально обученных им людей в собранную им же толпу. В какой-то момент специально обученные люди направляют толпу туда, куда им велел направить ее кто-то. Остальное — дело техники.

City-adm.lviv.ua Андрей Садовый и патриарх УПЦ КП Филарет

Обиженный и обижаемый центральной властью А. Садовой начинает говорить на новом для него политическом языке, отличном от того, которым говорит центр. В русле этого нового подхода он отказывается от еще недавно общей для постмайданных Киева и Львова системы представлений, переходя к несколько другой логике, к другому взгляду на события и, что особенно важно, на их причинно-следственные связи. В новом логическом построении он выдает на гора признания, развенчивающие фундаментальные основы мифологии «майдана». Первое из них — это откровение о толпе и о людях, дающих ей четкий мессидж, что и как надо делать. Другой пример содержится в том же интервью: в любой истории надо понимать, кто ее начинал. От этого тезиса идеологи, теоретики, деятели «майдана» бегут, как от огня. Не удивительно! Если его принять, то придется признавать, что уход Крыма стал прямым следствием насильственной смены власти в Киеве.

«Из Киева это очень напоминало события перед «майданом, — говорит А. Садовому корреспондент «Украинской правды». — Такое впечатление, что на Банковой не знали, что делать, а во Львове — эйфория победы Саакашвили, в которой Вы тоже приняли участие. Создавалось впечатление, что Киев не контролирует Львов. Вам не кажется, что это — опасные игры?». Ответ мэра заслуживает не обычных аплодисментов, а тех, что переходят в овацию: «Во-первых, Вы должны понимать, кто эти игры начал…». Журналист, словно предчувствуя неладное, пытается сбить собеседника с мысли: «Мы будем говорить, кто начинал, или будем отвечать каждый за себя?». Но тот гнет свою линию: «Моя позиция очень четкая — закон одинаков для всех. Если любая особа нарушила закон, она должна нести ответственность. Я с уважением отношусь ко всем людям, имеющие добрые намерения. Я бы хотел, чтобы было соответствующее расследование, которое бы поставило точку в этом вопросе. Но это расследование должно начинаться с указа президента о лишении Саакашвили гражданства».

Dpsu.gov.ua Михаил Саакашвили при поддержке Юлии Тимошенко прорывается на территорию Украины

Следуя предлагаемой логике, в случае с победой «майдана» придется начинать всю историю с ухода силовиков из правительственного квартала перед тем, как туда зашли победители. Или даже с того момента, когда В. Янукович и тройка лидеров оппозиции при посредничестве тройки европейских министров подписали соглашение о мирном урегулировании конфликта. Ну, а в истории с Крымом и Донбассом — с прихода к власти представителей «майдана». Картина событий в таком случае изменится самым кардинальным образом. Именовать «черное» «белым» тогда станет практически невозможно.