Россия – Саудовская Аравия: уже больше общего, чем только нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о предстоящем визите в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. По его словам, «главная наша надежда заключается в том, что этот визит придаст новый мощный импульс для развития двусторонних отношений, потому что потенциал наших отношений гораздо богаче, чем ситуация де-факто, и мы хотим всячески развивать наш диалог. Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог, в том числе и в рамках обсуждения ситуации в регионе Ближнего Востока и в Сирии в частности». Так были обозначены основные темы переговоров.
Согласно другим источникам, например, американским, на переговорах в Москве король намерен поддержать астанинский процесс по сирийскому урегулированию, обсудить катарский вопрос, энергетическое сотрудничество и соглашение по уменьшению глобальной добычи нефти и поддержке цен на нефть в рамках ОПЕК. Напомним, что визит Салмана станет его первым посещением России в качестве короля. Хотя в июне 2006 года он уже бывал в российской столице, будучи правителем Эр-Рияда, и встречался с Путиным.
Поддерживались и контакты на разных уровнях между двумя странами, несмотря на имевшиеся разногласия как в оценке ситуации в Сирии, так и на Ближнем Востоке. Но сейчас у Эр-Рияда и Москвы, помимо энергетики, появились другие важные причины — политического характера — для сближения. Визит короля Салмана демонстрирует намерение выстраивать доверительные отношения с президентом Путиным, что, безусловно, может сказаться на дальнейшем развитии событий на Ближнем Востоке, который сталкивается с серьезными геополитическими вызовами.
В этой связи следует обратить внимание на следующие важные факторы. Посещение саудовским королем российской столицы приходится на момент, когда в Анкаре с рабочим визитом побывал Путин, после чего стали прорисовываться контуры возможного тактического альянса между Анкарой и Москвой. «Эрдоган неспроста «полюбил» Россию, как и Россия Турцию, но у всех в регионе долгосрочные интересы», — замечает Newsweek. На сирийском направлении активно сотрудничает тройка Россия — Турция — Иран, а в результате катарского кризиса появился еще один альянс: Турция — Иран — Катар. Теоретически нет препятствий для того, чтобы наладить сотрудничество между этими двумя союзами, что заметно изменило бы расстановку сил вокруг Саудовской Аравии.
У Эр-Рияда были проблемы с американской администрацией Барака Обамы, которая лоббировала подписание венских соглашений по иранской ядерной программе. Когда 21 мая сего года президент США Дональд Трамп, выступая в Саудовской Аравии, назвал главным врагом Тегеран, многим в Эр-Рияде стало казаться, что ситуация меняется в противоположную сторону. Однако после стало очевидным, что Вашингтон стремится главным образом опосредованно столкнуть две теократии, суннитскую и шиитскую, между собой в силу их исторической конкуренции друг с другом за влияние в регионе. Вскоре возник и конфликт с Катаром, который создал зону напряженности в Персидском заливе, обозначив фактор усиления Ирана, а не ослабления. Даже то, что четыре арабские страны — Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн — разорвали отношения с Дохой, ничего в этом отношении принципиально не изменило.
Намеченный США новый старт наступления против Ирана не состоялся, Белый дом запутался в дипломатических сетях. А Саудовская Аравия почувствовала, что ей необходимы новые решения, которые появились тогда, когда внутри правящей династии изменилась расстановка сил и начался пока еще не очень заметный процесс расфокусировки ориентации ее внешней политики исключительно на Вашингтон. Для российско-саудовских отношений это означало многое. До недавнего времени базовой основой здесь было сотрудничество в энергетической сфере, которое далеко не всегда конвертировалось в поиск согласованных решений сложных ближневосточных проблем. Однако ситуация в этом регионе уже такова, что выстраивать взаимоотношения по формуле «ничего общего, кроме нефти», больше не получается.
Деловые соглашения приходится упаковывать в более широкие вопросы политики и безопасности, примирять несовпадающие позиции по тем или иным проблемам, включая, конечно, и сирийское урегулирование. Поэтому визит в Москву короля Саудовской Аравии Салмана в принципе должен зафиксировать этот тренд. Не исключено, что Россия попытается выступить посредником в процессе нормализации отношений между Эр-Риядом и Тегераном. Для саудовцев такая комбинация может оказаться выгодной в том случае, если, как выразился один саудовский чиновник, «США снова повернутся спиной к Саудовской Аравии». Впрочем, в любом случае вряд ли Эр-Рияд «сорвется с якоря» и станет дрейфовать в сторону одной лишь России. Но опять же если Трамп, по выражению британской газеты Financial Times, «вновь не решит перевернуть на Ближнем Востоке все вверх тормашками».
В любом случае то, что Саудовская Аравия и Россия готовы двигаться в сторону укрепления двухсторонних отношений по различным направлениям, преодолевать прежние разногласия, работать над вопросами, представляющими общий интерес, сомнений не вызывает.