



Alghad.com Его величество ждут в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о предстоящем визите в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. По его словам, «главная наша надежда заключается в том, что этот визит придаст новый мощный импульс для развития двусторонних отношений, потому что потенциал наших отношений гораздо богаче, чем ситуация де-факто, и мы хотим всячески развивать наш диалог. Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог, в том числе и в рамках обсуждения ситуации в регионе Ближнего Востока и в Сирии в частности». Так были обозначены основные темы переговоров.

Согласно другим источникам, например, американским, на переговорах в Москве король намерен поддержать астанинский процесс по сирийскому урегулированию, обсудить катарский вопрос, энергетическое сотрудничество и соглашение по уменьшению глобальной добычи нефти и поддержке цен на нефть в рамках ОПЕК. Напомним, что визит Салмана станет его первым посещением России в качестве короля. Хотя в июне 2006 года он уже бывал в российской столице, будучи правителем Эр-Рияда, и встречался с Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Поддерживались и контакты на разных уровнях между двумя странами, несмотря на имевшиеся разногласия как в оценке ситуации в Сирии, так и на Ближнем Востоке. Но сейчас у Эр-Рияда и Москвы, помимо энергетики, появились другие важные причины — политического характера — для сближения. Визит короля Салмана демонстрирует намерение выстраивать доверительные отношения с президентом Путиным, что, безусловно, может сказаться на дальнейшем развитии событий на Ближнем Востоке, который сталкивается с серьезными геополитическими вызовами.

В этой связи следует обратить внимание на следующие важные факторы. Посещение саудовским королем российской столицы приходится на момент, когда в Анкаре с рабочим визитом побывал Путин, после чего стали прорисовываться контуры возможного тактического альянса между Анкарой и Москвой. «Эрдоган неспроста «полюбил» Россию, как и Россия Турцию, но у всех в регионе долгосрочные интересы», — замечает Newsweek. На сирийском направлении активно сотрудничает тройка Россия — Турция — Иран, а в результате катарского кризиса появился еще один альянс: Турция — Иран — Катар. Теоретически нет препятствий для того, чтобы наладить сотрудничество между этими двумя союзами, что заметно изменило бы расстановку сил вокруг Саудовской Аравии.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна 8 Саудовская Аравия

У Эр-Рияда были проблемы с американской администрацией Барака Обамы, которая лоббировала подписание венских соглашений по иранской ядерной программе. Когда 21 мая сего года президент США Дональд Трамп, выступая в Саудовской Аравии, назвал главным врагом Тегеран, многим в Эр-Рияде стало казаться, что ситуация меняется в противоположную сторону. Однако после стало очевидным, что Вашингтон стремится главным образом опосредованно столкнуть две теократии, суннитскую и шиитскую, между собой в силу их исторической конкуренции друг с другом за влияние в регионе. Вскоре возник и конфликт с Катаром, который создал зону напряженности в Персидском заливе, обозначив фактор усиления Ирана, а не ослабления. Даже то, что четыре арабские страны — Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн — разорвали отношения с Дохой, ничего в этом отношении принципиально не изменило.

Намеченный США новый старт наступления против Ирана не состоялся, Белый дом запутался в дипломатических сетях. А Саудовская Аравия почувствовала, что ей необходимы новые решения, которые появились тогда, когда внутри правящей династии изменилась расстановка сил и начался пока еще не очень заметный процесс расфокусировки ориентации ее внешней политики исключительно на Вашингтон. Для российско-саудовских отношений это означало многое. До недавнего времени базовой основой здесь было сотрудничество в энергетической сфере, которое далеко не всегда конвертировалось в поиск согласованных решений сложных ближневосточных проблем. Однако ситуация в этом регионе уже такова, что выстраивать взаимоотношения по формуле «ничего общего, кроме нефти», больше не получается.

Geotribune.com Саудовская Аравия

Деловые соглашения приходится упаковывать в более широкие вопросы политики и безопасности, примирять несовпадающие позиции по тем или иным проблемам, включая, конечно, и сирийское урегулирование. Поэтому визит в Москву короля Саудовской Аравии Салмана в принципе должен зафиксировать этот тренд. Не исключено, что Россия попытается выступить посредником в процессе нормализации отношений между Эр-Риядом и Тегераном. Для саудовцев такая комбинация может оказаться выгодной в том случае, если, как выразился один саудовский чиновник, «США снова повернутся спиной к Саудовской Аравии». Впрочем, в любом случае вряд ли Эр-Рияд «сорвется с якоря» и станет дрейфовать в сторону одной лишь России. Но опять же если Трамп, по выражению британской газеты Financial Times, «вновь не решит перевернуть на Ближнем Востоке все вверх тормашками».

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

В любом случае то, что Саудовская Аравия и Россия готовы двигаться в сторону укрепления двухсторонних отношений по различным направлениям, преодолевать прежние разногласия, работать над вопросами, представляющими общий интерес, сомнений не вызывает.