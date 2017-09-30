



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мюнхенское соглашение

Именно Мюнхенский сговор стал началом Второй мировой. Понятно, что в официальной историографии принято считать, что война началась с первых выстрелов в сентябре 1939 года в Польше. Но то, что случилось в Польше, стало следствием того, что произошло в Мюнхене 1938 года.

Удобная позиция, которая не просто доминирует в массовом сознании европейского обывателя, но и сознательно пропагандируется во всех странах ЕС: войну начали два тирана — Гитлер и Сталин, а «свободный» и «демократический» мир вынужден был из двух зол выбирать меньшее и с ним убивать большее зло.

Невилл Чемберлен

Схема проста и незамысловата. Поэтому и эффективна, к сожалению. То, что «свободный и демократический» мир собственными руками вырастил Гитлера и долго и нудно натравливал его на Восток, — про это стараются забыть и не говорить никогда. Но реалии предвоенной политики таковы, что именно Великобритания, Франция и Германия сделали всё для развязывания новой самоубийственной войны в Европе и далее по всему миру.

Итак.

Июнь 1935 года. Великобритания и нацистская Германия подписывают двусторонний договор о соотношении военно-морских сил (Англо-германское морское соглашение). При подписании этого договора Британия не уведомляет своих союзников по Первой мировой войне Францию и Италию о данном договоре с Гитлером. Великобритания сознательно идет на первое крупное нарушение условий Версальского договора со стороны Германии.

Германия по Версальскому мирному договору

7 марта 1936 года. Еще слабая и практически беззащитная Германия занимает Рейнскую демилитаризованную зону (Рейнланд). По условиям Локарнских соглашений, Германия не имела права держать в этой части своей страны вооруженные силы и строить укрепления. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, почему страны Антанты наложили такое ограничение на Германию. Через Рейнланд в случае отсутствия там воинских частей и укреплений французские войска могли достаточно быстро добраться до центральных районов Германии и выйти на соединение со своими союзниками — чехословаками.

Согласно Рейнскому гарантийному пакту (1925), в случае нарушения договора о демилитаризации Рейнланда, страны, подписавшие это соглашение, должны были оказать немедленную помощь той стране, против которой военные акции в этой зоне будут направлены. Франция, которая имела не просто превосходство над только еще формировавшимся вермахтом, а подавляющее превосходство (13 дивизий на границе против 3 немецких батальонов), не предпринимает никаких шагов. Американский историк и свидетель тех событий Уильям Ширер отмечал, что введение немецких войск в Рейнланд было чистейшей авантюрой Гитлера и достаточно было Франции двинуть несколько дивизий — и они бы не только выбили из рейнской зоны германские войска, но и имели шанс дойти до Берлина. Первый крупный военный успех Гитлера в Европе. Гитлер торжествует.

Немецкие батальоны занимают Рейнскую область

Со сдачей Рейнланда Чехословакия, Югославия и Румыния и другие страны системы «коллективной безопасности» поняли, что могут оказаться наедине с угрозой вторжения со стороны Германии. Это не могло не подтолкнуть часть этих стран в сторону поиска контактов и установления хороших, а подчас и союзнических отношений с нацистской Германией.

25 июля 1936 года. Франция под давлением Великобритании объявила о «невмешательстве в испанские дела» и разорвала договор о поставках оружия в республику. 8 августа Франция объявила о полном эмбарго на ввоз оружия в Испанию. 24 августа соглашение о «невмешательстве» подписали все европейские государства, 9 сентября в Лиге наций начал работу специальный «Комитет невмешательства в испанские дела».

Гитлеровская Германия и фашистская Италия, наоборот, активно вмешались в войну на стороне мятежников. Великобритания и Франция сделали всё, чтобы переворот в Испании удался и к власти пришли фашисты. Единственное государство в Европе, которое активно поддержало законные власти Испании, ‑ и не только морально, но и вооружением и военными специалистами, был СССР.

Итальянские интервенты в Испании

30 января 1937 года. Гитлер отзывает подпись Германии под Версальским договором. Протестов со стороны Великобритании и Франции не последовало.

17 ноября 1937. Министр иностранных дел Великобритании лорд Галифакс дал согласие Гитлеру на «приобретение» Австрии.

22 февраля 1938 года. Британский премьер-министр Чемберлен отметил в своем выступлении в британском парламенте:

«Мы не должны обманывать, а тем более не должны обнадеживать малые слабые государства, обещая им защиту со стороны Лиги Наций и соответствующие шаги с нашей стороны, поскольку мы знаем, что ничего подобного нельзя будет предпринять».

Вступление немецких войск в Австрию, 11-12 марта 1938 года

12 марта 1938 года. Войска нацистской Германии вошли на территорию Австрии. Получив Австрию, Гитлер увеличил население Германии почти на 7 млн человек, получил источники сырья, военные производства, в вермахт вошли 6 новых дивизий. Чехословакия оказалась практически окружена нацистской Германией.

30 сентября 1938 года. Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер подписывают Мюнхенское соглашение, по которому Чехословакия обязана отдать Германии Судетскую область своей страны.

В час ночи 30 сентября 1938 г. Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер подписали Мюнхенское соглашение

Представители Чехословакии на подписании договора приглашены не были. Им вручили уже подписанный документ. «Старшие товарищи и союзники» решили участь этого государства без его мнения. Впрочем, накануне подписания документа, давшего старт Второй мировой войне, послы Британии и Франции заявили солидарно чехословацкому правительству, что в случае, если оно не примет немецких предложений, то французское правительство «не выполнит договора» с Чехословакией. Кроме того, правительству Бенеша было заявлено, что

«если же чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне, и они поддержат Германию».

Подписание соглашения. Даладье

Два демократических государства Европы собственными руками сделали всё, чтобы их союзник — Чехословакия — сдался без боя, а германский Рейх получил не только новые территории и людские ресурсы, но и мощную военную и промышленную чехословацкую базу, которую он активно эксплуатировал во Второй мировой войне.

СССР на всем протяжении международного конфликта вокруг Чехословакии оставался единственной страной, которая с самого начала подтверждала свои союзнические обязательства в отношении этой страны. До самого последнего дня кризиса СССР через официальные и неофициальные каналы давал знать чехословакам, что готов воевать за их независимость. Однако категорический отказ Польши и Венгрии в проходе советских войск на защиту Чехословакии через свои территории, а также нежелание Франции выполнять обязательства по защите суверенитета Чехословакии (согласно «Договора о коллективной безопасности», СССР мог оказать помощь Чехословакии только в случае оказания военной помощи Чехословакии Францией), ультиматумы и угрозы со стороны Британии и Франции привели к тому, что Чехословакия отказалась от всех предложений по ее защите, исходивших от СССР.

Английская карикатура на тему Мюнхенского соглашения

Система коллективной безопасности в Европе рухнула. И главными виновниками в развале были Великобритания и Франция.

После Мюнхена границы в Европе начинают стремительно меняться. Малые страны Европы понимают, что отныне на континенте появляется новый гегемон — нацистская Германия. Польша, Венгрия, Румыния, Болгария стремятся «наперегонки дружить» с Гитлером, заверяя его в своей лояльности. Доходит до того, что польский глава МИДа Юзеф Бек в своих разговорах с главой МИДа Германии всерьез рассматривает возможность совместной войны Польши и Германии против СССР. Да и в правящих кругах Великобритании и Франции СССР воспринимается не как равноценный партнер в вопросах безопасности, а как сторона, куда можно канализировать агрессию Гитлера. По информации советского полпредства в Лондоне, в политических кругах Англии после «Мюнхена» активно дискутировался вопрос о том, что

«далее Гитлер пойдет на Восток и что его ближайшим крупным объектом является Украина».

Чемберлен. «Я привез вам мир!»

«Правящие круги» ошиблись. Съев Польшу, Гитлер пошел на Запад. Европа пережила страшнейшую войну в своей истории с массовым убийством людей, разрушением промышленности, уничтожением городов и исторических ценностей. А главную тяжесть войны в Европе вынес на себе Союз Советских Социалистических Республик, который выдержал агрессию Гитлера и уничтожил нацистское государство, которое так тщательно выращивали два демократических государства Европы — Великобритания и Франция.

Впервые статья была опубликована в ИА REGNUM 30.09.2016

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