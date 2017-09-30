29 и 30 сентября 1941 немецкие нацисты и их добровольные помощники — украинские националисты расстреляли в киевском Бабьем Яру тридцать три тысячи человек. Эти дни объявлены днем памяти. Всего же за полтора года нацисты и украинские националисты убили в Бабьем Яру, по разным подсчетам, от 70 до 200 тысяч человек — евреев, цыган, караимов, советских солдат, мужчин и женщин, стариков и детей.

Бабий Яр. Эсэсовцы роются в вещах расстрелянных , не обращая внимания на фотографа («свой!»). 1 октября 1941

На Украине после 2014 года пособники нацистов считаются героями. В их честь называются улицы и площади. Таков реверанс современным нацистам, которые помогли группе олигархов забрать власть в стране. Но во всем мире и нацисты, и их пособники считаются преступниками. А потому возглавляющий Украину президент «Рошена» должен в такой день пролить несколько крокодильих слез.

Осуждать немецких и украинских нацистов он не решается. Ведь он сам провозгласил их героями. Как же выйти из такой ситуации? По заветам Геббельса. И вот Порошенко рассказывает о том, что

«сегодня вся Украина — от границы, которая соединяет нас с демократической Европой, до границы, которая отделяет от страны-агрессора, — является территорией толерантности, уважения к жизни и достоинству каждого человека, свободного развития представителей разных этносов и вероисповеданий».

Бабий Яр. Советские военнопленные засыпают расстрелянных под присмотром эсэсовцев. 1 октября 1941

Все слова красивы, но каждое слово — ложь. Нет «свободного развития представителей разных этносов» — есть насильственная украинизация и борьба с русским языком, на котором думает и говорит большинство граждан. Нет «свободного развития представителей разных вероисповеданий» — есть борьба против Русской православной церкви Московского патриархата и попытки административным путем создать контролируемую государством «поместную церковь».

Украина не является «территорией толерантности» — Украина является местом, где запрещаются недостаточно «патриотичные» мемуары и учебники истории. Украина не является «территорией уважения к жизни и достоинству каждого человека» — здесь власть не только сажает и отстреливает оппонентов, но и отправляет тысячи молодых людей на гражданскую войну, которую не хочет заканчивать, потому что эта война приносит деньги и рейтинги.

«Украина и весь цивилизованный мир усвоили горькие уроки прошлого и теперь едины в своем стремлении спасти человечество от произвола тоталитарных режимов и гарантировать право народов на безопасную и достойную жизнь», —рассказал Порошенко.

Каждое слово — ложь. Украина с ее беззаконием, госпереворотами, государственной цензурой и этноцидом не имеет никакого отношения к «цивилизованному миру». А то, что Порошенко называет этим словосочетанием, то есть западный мир, вовсе не усвоил никаких уроков.

HOBOPOCC Одесская трагедия

Случившееся с Украиной — это естественное продолжение нацизма. Это нацизм 2.0. При этом нацизме никто уже не верит всерьез в расовую исключительность. Но при этом нацизме тоже считают, что одни люди лучше других. Теперь люди первого сорта — это олигархи, играющие в националистов. Их пиар-обслуга — полуторный сорт.

Люди первого сорта вправе использовать против людей второго сорта любые методы: от захвата власти, уничтожения оппонентов и развязывания гражданской войны — до погружения страны в культурно-историческое мракобесие, финансово-долговую кабалу и официальную цензуру. Их пиар, вполне по Геббельсу, не имеет отношения к реальности. Элементы пиара не согласуются ни с правдой, ни между собой. По четным дням можно называть улицы в честь нацистских преступников, по нечетным — ездить в Бабий Яр.

Нацизм 2.0 любит деньги еще больше, чем власть. Его нелепая и наглая идеология нужна не для переубеждения, а лишь для прикрытия. Поиск внешних врагов, цензура и этноцид большинства населения завоеванной страны — не от искренней веры, а от желания удержать власть, чтобы монетизировать ее: разворовыванием кредитов, ростом тарифов, поставками в армию по завышенным ценам.

Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

Честная речь Порошенко в Бабьем Яру должна была бы звучать так: «76 лет назад в этом месте нацисты и их помощники, которых мы считаем героями, убили десятки тысяч невинных людей. Сегодня так много убивать уже не надо. Грабить вас можно почти без крови, с помощью наглой лжи. И мы ничего не боимся, потому что убрать нас можно только силой. Конечно, нельзя исключать, что на днях меня свергнут друзья по майдану. Только вот вам от этого лучше не станет».

Нацизм 2.0 на Украине не исчезнет вместе с Порошенко. Он исчезнет только после того, как у олигархов не останется рычагов власти, а у нацистских батальонов — оружия. Он исчезнет тогда, когда граждане перестанут смотреть в рот западным послам, финансировавшим подготовку к нацистскому перевороту, и верить в сказки о блаженной жизни в ЕС. Он исчезнет тогда, когда молчащее большинство перестанет молчать и заговорит — на родном языке — о правде и о том, как вернуть себе власть на своей земле.

Если, конечно, история даст им еще один шанс.