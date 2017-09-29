Согласно представленному 28 сентября проекту государственного бюджета Армении на 2018 год, военные расходы страны увеличатся на 17,6% — с $440,4 млн до $518 млн. При этом в предыдущие годы рост был достаточно незначительным. Такое заметное повышение расходов на оборону не может остаться незамеченным, учитывая существование неурегулированного азербайджано-карабахского конфликта. Почему оно произошло и к чему оно приведёт?

Минобороны России ЗРК «Бук-М1»

Закупленные ранее современные вооружения требуют средств на содержание

Известно, что наибольшая часть военного бюджета большинства стран уходит на содержание вооруженных сил, а не на закупки новой военной техники. Здесь Армения не исключение. В 2016 году Ереван продемонстрировал целый ряд приобретённых в России современных вооружений, таких как оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Инфауна» и Р-325У, тяжелые реактивные системы залпового огня «Смерч» и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук».

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Вся эта техника требует создания новых пунктов базирования, подготовки кадров, закупки боеприпасов и запчастей и т.п. Естественно, некоторая часть увеличенного оборонного бюджета пойдёт на эти цели.

Минобороны России ОТРК «Искандер-М»

Расширяются и масштабы перевооружения, в том числе в рамках российского $200-миллионого льготного кредита. Известно, что в 2017 году были подписаны новые военные контракты с Россией, однако о чём конкретно идёт речь пока неизвестно. Также есть слухи о переговорах о новом льготном военном кредите. Покупка же чего-то в кредит предполагает внесение некой предоплаты, а также выплату процентов в будущем, на что также уходит часть средств бюджета. Не стоит забывать и про идущую программу модернизации танков Т-72, осуществляемую совместно с «Уралвагонзаводом».

В процентном соотношении больше всего увеличится финансирование оборонных исследований — с $3,4 млн до $5,1 млн (33%). Очевидно, что эти средства будут направлены на повышение возможностей военно-промышленного комплекса страны. Тем не менее надо отметить, что и после заметного увеличения итоговая сумма по этому пункту достаточно мала. Эффективность ВПК Армении необходимо ещё повышать и повышать, чтобы продукция была актуальна как на внутреннем, так и на внешнем рынке, тем более что это отличный способ для создания высококвалифицированных рабочих мест.

Повышение армянского оборонного бюджета на фоне снижения азербайджанского — возможность полностью восстановить баланс сил

Апрельская война 2016 года серьёзно изменила тенденции азербайджано-карабахского конфликта. Если до неё война казалась нереалистичным и гипотетическим развитием событий, то теперь повторение агрессии не кажется чем-то невероятным. А значит и готовиться к такому сценарию приходится со всей серьёзностью. Снижение цен на нефть привело к многократному падению военного бюджета Азербайджана, что позволяет Армении за счёт особых условий военно-технического сотрудничества с Россией навёрстывать отставание по многим позициям. Желание интенсифицировать этот процесс и привело к увеличению военного бюджета, что конечно непростая мера в условиях небогатой страны, но, к сожалению, необходимая.