



Иван Шилов ИА REGNUM

Помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие. Судя по всему, это сообщение на лентах информационных агентств появилось не случайно сразу после рабочего визита в Анкару российского президента Владимира Путина. Потому что еще 12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении С-400, и задаток уже внесен. Теперь речь идет о его исполнении.

Накануне визита президента России в Турцию ряд турецких экспертов высказывали мнение, что «Россия вряд ли пойдет на передачу Анкаре новейшей военной технологии, чего не делали до сих пор ее партнеры по НАТО». В этой связи турецкая газета Cumhuriyet даже утверждала, что «среди стран — членов НАТО доминирует точка зрения о том, что переговоры о поставках Россией Турции ракетного комплекса не более, чем конъюнктурный торг», а «подписи под контрактом еще не значат, что ракеты будут размещены в Турции». И сразу выявляется интрига. Как заявил заместитель начальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, «С-400 планируется поставить Турции только через два года».

Минобороны России С-400

В этой связи Cumhuriyet, сводя все отношения между Анкарой и Москвой только к личным взаимоотношениям между лидерами Турции и России, ставит вопрос: «А что будет, если в 2019 году Эрдоган не переизберется на пост президента и на его месте окажется другой человек?». Действительно, что тогда будет? Пока, как сообщает турецкая газета Yeni Safak, Анкара начала подготовку для размещения на своей территории С-400. На базе Акынджи будут созданы два крупных ангара и пусковые площадки. Утверждается, что выбор на эту базу пал «как по причине принятия мер безопасности в области противовоздушной обороны, начиная со столицы, так и в силу того, что эта база обладает весьма подходящими условиями, учитывая имеющиеся ангары, длинные взлетно-посадочные полосы, обширную площадь». Но при этом уточняется, что ракетные батареи «в нужный момент будут переброшены в приграничный регион, где, как считается, существует военная угроза».

Таким образом Анкара, выполнявшая ранее для Запада роль «черного лебедя» не только во взаимоотношениях с Россией, но и со странами региона, готова радикально изменить парадигму своей внешней политики. Вопрос тут даже не в российских ракетах, которые, кстати, уже давно стоят в Греции, что не вызывало никогда заметного ажиотажа в стане НАТО. Турция — единственная в этом блоке мусульманская страна, способная оказывать заметное влияние на ход событий на Ближнем Востоке, и которая идет на приобретении произведенных в России стратегических вооружений. Помимо того, ясно, что для использования С-400 необходимы специалисты, обучить которых может только Россия, а также обеспечить техническое обслуживание.

Минобороны России С-400

Значит, Турция в определенной степени решила доверить Москве обеспечение части своей национальной безопасности. Но всё же остается вопрос о том, насколько далеко будет отделяться президент Эрдоган от Запада в сторону к России? Понятно, что у него существуют достаточно оснований для недовольства западными странами, в особенности американцами. Анкара считает, что именно США стояли за попыткой государственного переворота в 2016 году (по другой версии, это была Германия — С.Т.) и, что особенно важно, проблемы создает Турции оказываемая Вашингтоном поддержка сирийским и иракским курдам, что грозит развалом страны. Пока кажется так, что по этой же причине Анкара, помимо Москвы, наращивает контакты с Пекином и Тегераном. Но, на наш взгляд, во взаимоотношениях с западными партнерами Турция еще не достигла точки бифуркации и сохраняет еще возможность разыгрывать широкий геополитический сценарий.

Пока истина в том, что в силу неочевидных внешних угроз для Турции ее решение приобрести С-400 выглядит всё же больше не военным, а политическим решением, которое при своем логическом развитии может иметь и стратегические последствия. Посмотрим.