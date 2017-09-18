Реструктуризация долга Костромской области федеральному бюджету — «безусловно, позитивное решение», — председатель комитета Костромской областной думы по экономической, промышленной политике и предпринимательству депутат Сергей Калашник поделился с ИА REGNUM мнением о запускаемой с 2018 года программе реструктуризации долгов и оптимальном пути развития экономики Костромской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Кострома

Реструктуризация долга Костромской области федеральному бюджету — безусловно, позитивное решение. Если бы не оно, области пришлось бы погашаемые дешевые государственные кредиты замещать дорогими коммерческими. При этом стоимость обслуживания долга существенно бы выросла, и выполнение социальных обязательств могло бы оказаться под угрозой.

Но я не совсем согласен с тем, что высвободившиеся деньги можно куда-то направлять. Это возможно делать, если есть профицитный бюджет. А эти деньги будут по-прежнему работать на социальные обязательства региона.

Anton Zelenov Кострома. Ипатьевский монастрырь

Нашему депутатскому корпусу и исполнительной власти нужно во чтобы то ни стало принять такие решения, которые позволят направлять на развитие экономики региона больше средств. Если сейчас нам тяжело, это не значит, что мы должны мириться с тем, что тяжело будет всегда. Надо понимать, чего мы добиваемся и к чему идем.

Радикально исправить ситуацию возможно только за счет развития региональной экономики. Добиться этого реально за счет перехода к ситуации, когда все обязательства, как минимум, покрываются собственными доходами — налоговыми и неналоговыми. А лучше, когда доходы превышают обязательства.

Речь о конкуренции между регионами за инвестиции. Сейчас ситуация выглядит так: сильные регионы, те, у которых нет серьезного дефицита регионального бюджета, имеют возможность предложить инвесторам больше, чем регионы более слабые в экономическом плане. В итоге мы имеем эффект «деньги к деньгам» и получается, что неравенство по экономической мощи и потенциалу между регионами только растет. Эту тенденцию, на мой взгляд, нужно пересмотреть.

Можно было бы проработать некий федеральный механизм, который бы стимулировал инвесторов, еще не решивших, в какой регион вложить средства, идти в более экономически слабые регионы, чтобы уравнивать экономический потенциал регионов.

У любого коммерческого дела — бизнес-плана, проекта, есть свою внутренняя экономика. Чем она лучше, тем лучше инвестору. Это могут быть налоговые льготы, залоговая масса для привлечения заемных средств, субсидирование процентной ставки по заемным средствам… что угодно из материальной части.

Из внематериальной части — то, что принято называть инвестиционным климатом, барьерами и так далее. Это нечто хорошо осязаемое, но плохо оцифровываемое. Когда инвестор чувствует, что если у него что-то случится, то региональная власть поможет ему, потому что у них одинаковые цели и задачи, это положительный осязаемый инвестклимат.

Если он этого не чувствует и видит препоны, барьеры, чрезмерные проверки, наталкивается на отказы на просьбы о помощи и ощущает разные виды давления — это значит плохой инвестклимат.

В Костроме инвестклимат прекрасный. Все бизнесмены знают, что в случае возникновения трудностей они найдут в лице власти минимум внимательного слушателя, максимум — хорошего помощника в решении своих проблем. Это объективно так.

Er.ru Сергей Калашник

Справка: Сергей Калашник — председатель комитета Костромской областной думы по экономической, промышленной политике и предпринимательству, депутат областной думы, член фракции «Единая Россия».

ИА REGNUM напоминает, что 22 сентября Владимир Путин заявил о начале с 1 января 2018 года реструктуризации кредитов, взятых регионами у федерального центра. Программа рассчитана на 7 лет. В первые два года регионы-участники будут ежегодно выплачивать по 5% долга. Президент России считает, что «такой график позволит субъектам Федерации только в ближайшие два года высвободить 428 млрд рублей».

Долг Костромской области в сентябре 2017 года составил 21,3 млрд рублей. Эта сумма состоит из:

долгов по государственным ценным бумагам — 1 млрд руб.

бюджетных кредитов — 7,7 млрд

банковских кредитов — 12,5 млрд

С начала 2017 года объем «дорогих» долгов Костромской области перед коммерческими банками вырос на 1,3 млрд рублей.

Читайте также: Всю жизнь с протянутой казной: какие регионы продолжают кормить банкиров

В 2016 году для рефинансирования долговых обязательств по ранее предоставленным коммерческим кредитам область взяла из федерального бюджета 2,17 млрд рублей под 0,1% годовых.

Собственные доходы областного бюджета в первом полугодии 2017 года составили 8,36 млрд рублей. В 2016 году собственные доходы консолидированного бюджета Костромской области в сравнении с 2015 годом выросли на 11,7%.