Эксперты, выступающие против войны с Северной Кореей, настаивают на том, что привычная политика ядерного сдерживания может сработать и в отношении КНДР так же, как она сработала с Советским Союзом в период «холодной войны». Этим людям следует понять, что политика сдерживания в отношении КНДР является академическим упражнением, которое не отвечает реалиям сегодняшнего дня, поскольку существует ряд веских причин, пишет Криспин Ровер в статье для The National Interest.

Фукидид

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Во-первых, политика сдерживания в отношении КНДР уже потерпела крах. Ядерное оружие является не только средством выживания для существующего политического режима. Пхеньян, скорее всего, стремится достигнуть с США ядерного паритета, чтобы исключить возможность военного ответа со стороны США на нынешнюю и будущую агрессивную политику КНДР в отношении союзников США в регионе. Пример такой политики власти Северной Кореи продемонстрировали совсем недавно. 14 сентября Пхеньян заявил:

«Четыре острова (японского) архипелага должны уйти под воду после нанесения ядерного удара. Япония больше не должна существовать рядом с нами».

Такие заявления говорят, что ядерное оружие может быть использовано не только для сдерживания. Уже на следующий день жители острова Хоккайдо получили экстренное извещение, в котором говорилось, что «зафиксирован запуск ракеты со стороны Северной Кореи, всем укрыться в убежищах».

Ким Чен Ын с военными

По мнению автора, любое предположение о том, что есть возможность задействовать сдерживающие меры, является абсурдным. Представьте, что Северная Корея заявила, что Гавайи будут потоплены, а на следующий день жители США получили бы экстренное сообщение о запуске северокорейской ракеты в сторону Соединённых Штатов. Реакция Вашингтона в этом случае была бы совершенно иной.

Есть вероятность того, что Северную Корею можно будет сдержать от непосредственного нападения на США, однако и в этом нельзя быть абсолютно уверенным. Обладая десятком МБР, Северная Корея может нанести удар по региональным союзникам США, и Вашингтон ничего не сможет сделать, не прибегая к массовому и неприемлемому ядерному возмездию. Это понимают в Японии, Южной Корее и даже в Австралии, поэтому военные альянсы США в Азии могут быстро распасться.

Во-вторых, политика сдерживания, использованная против СССР, не сработает, потому что КНДР — это не СССР. В период «холодной войны» главная цель США состояла не в сдерживании ядерного удара со стороны СССР, а в предотвращении его вторжения в Западную Европу. Господство СССР в Западной Европе представляло для США экзистенциальную угрозу, поэтому в США были готовы развязать ядерную войну, чтобы этого не допустить. У двух европейских союзников по НАТО имелось ядерное оружие и они могли выступать в качестве сдерживающего фактора и нанести ответный ядерный удар.

Обозреватель The National Interest считает маловероятным, что США готовы подвергнуть себя опасности ядерного нападения со стороны Северной Кореи ради Южной Кореи или даже Японии. Даже если Северная Корея объединит Корейский полуостров под своим началом, это не будет представлять экзистенциальной угрозы для США. В КНДР знают об этом, поэтому политика сдерживания не будет работать.

Офицеры КНДР

Также существует мнение, что против агрессивной политики КНДР можно использовать систему ПРО, сочетая её с угрозой ядерного возмездия. Если в Северной Корее осознают, что США может сбить все её баллистические ракеты, то вероятность того, что КНДР первой начнёт враждебные действия, будет снижена. Опять же, это ошибочное утверждение, потому что МБР, запущенная в направлении КНДР, может быть расценена системой ракетного предупреждения Китая и России как угроза для национальной безопасности. Получается, что КНДР находится под своеобразной защитой, которую можно сравнить с бронежилетом из кевлара. Десятилетия могут уйти на совершенствование системы ПРО, чтобы она представляла собой хоть какой-то сдерживающий фактор, поэтому систему ПРО не нужно рассматривать со стратегической точки зрения.

Любые попытки американской военной интервенции будут расценены Пхеньяном как экзистенциальная угроза, поэтому резкая эскалация конфликта гарантирована. Северная Корея продолжит вести свою агрессивную политику, не переступая ядерного порога и, следовательно, не опасаясь удара со стороны США. Суть заключается в том, что это скорее Северная Корея реализует политику сдерживания в отношении США, а не наоборот, несмотря на несопоставимые ядерные возможности.

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Древнегреческий историк Фукидид привёл три причины, из-за которых начинаются войны: страх, честь и интерес. Эти причины можно найти и в северокорейском кризисе. Во-первых, США боятся, что ядерная баллистическая ракета КНДР может уничтожить американские города, во-вторых, статус США как мировой державы и ключевого игрока в Азии находится под угрозой, в-третьих, США не заинтересованы в том, чтобы Северная Корея завоевала прочную репутацию ядерной державы.

Некоторые политики уверены, что традиционную политику сдерживания можно адаптировать к КНДР. Они совершают грубую ошибку, нельзя обманывать себя этой иллюзией.