В 2017 году читающей Америке — а 73 процента граждан этой страны осваивают минимум одну книгу в 12 месяцев — предлагается два бестселлера. Первый — это объемный труд Хиллари Клинтон «Что произошло» толщиной в 469 страниц. Он произвел на американцев неизгладимое впечатление. Настолько сильное, что они сразу предложили переименовать «книгу жалоб» несостоявшегося президента-женщины в «Произошел Трамп». Заодно сильно сократить текст, выбросив из гениального произведения все обвинения в адрес Дональда Трампа, однопартийца Хиллари Клинтон Берни Сандерса, Владимира Путина и директора ФБР Джеймса Коми. Оставить лишь обложку с названием «Что произошло» и одну страницу внутри, на которой автор должен честно сказать:

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Избиратели справедливо сочли меня лживой интриганкой, все призывы к женщинам голосовать за меня (в англоязычном варианте эту мудрую стратегию окрестили «vagina appeal» — В.Г.) не сработали, поэтому я и проиграла».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Факел

Действуй в США советская система обмена макулатуры на дефицитные произведения, разочарованные покупатели «книги жалоб» готовились бы сегодня менять стенания Хиллари Клинтон на исследование «Опасный случай Дональда Трампа». О том, что труд 27 светил медицины, психиатров, выйдет в свет 3 октября, начали предупреждать еще весной. А за неделю до презентации книги министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, конечно, еще ее не читавший, уверенно назвал президента США человеком «психически неуравновешенным», страдающим «манией величия». Добавив, что Дональда Трампа «осуждает даже собственный народ».

Если не весь народ, то, как минимум — кроме убежденных членов демократической партии — психиатры, чьи мнения собраны под одной обложкой. Противники Дональда Трампа еще в ходе его предвыборной кампании категорически обвиняли кандидата республиканской партии в том, что он: а) шизофреник; б) болен нарциссизмом; в) страдает деменцией; г) ярко выраженный социопат; д) закоренелый женоненавистник. Эту историю болезни Дональда Трампа уже весной 2016 года начали писать как деятели из демократической партии, так и специалисты «околовсяческих наук».

Диагноз обжалованию не подлежал: «Болен на всю голову, инкурабелен».

Ну, а в готовящейся к выходу книге американские врачи объяснили импульсивность президента «необузданным гедонизмом». Рассказали, что «патологический нарциссизм» в сочетании с политикой представляет собой смертельно опасную смесь. Добавили, что Дональд Трамп получает удовольствие от «унижения и оскорбления людей». Мимоходом отметили, что президент — социопат. Да, никто не отменял так называемого «правила Голдуотера», принятого после того, как в 1964 году поставившие заочный диагноз кандидату в президенты республиканцев врачи опубликовали свой вердикт в журнале «Фэкт». Из 2417 опрошенных психиатров тогда 1189 объявили, что Барри непригоден к работе на посту главы государства. Скорее всего — потому, что претендент предлагал победить во вьетнамской войне предельно просто, сбросив на врага Америки ядерную бомбу. Поспешил, конечно, Дональд Трамп сделал все ровно наоборот: вначале стал президентом, а лишь затем принялся грозить Корейской Народно-Демократической Республике всей мощью вооруженных сил США.

В итоге изданию «Фэкт» вменили иск о клевете, который Барри Голдуотер успешно выиграл. Вот тогда эскулапы и включили в свой этический код запрет на «заочное» диагностирование вип-соотечественников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба

В случае с Дональдом Трампом психиатры сделали исключение. Не корысти ради, как говаривал персонаж Ильфа и Петрова, а токмо ради заботы о своих соотечественниках. В том смысле, уточнила доктор Бэнди Ли, преподающая психиатрию на медицинском факультете Йельского университета, что возможный вред, который может повлечь за собой оглашение врачебных мнений о публичной фигуре, перевешивает необходимость молчать. В открытом письме психотерапевтов, которое они опубликовали 20 сентября, так и говорится:

«Растущий груз нынешней политической обстановки тяготит сердца и умы американцев, порождая у них нервозность, растерянность, усугубляющуюся депрессию, чувства беспомощности, отчаяния, отвращения и ужаса».

Забыли перечислить разве что зубную боль и растущее число ожиревших американцев, все остальные беды, которые, как уверяют медики, принес Дональд Трамп своим согражданам, в «страшилке» названы. В любом случае, доверять ему «ядерную кнопку» никоим образом нельзя. Правом пользоваться подобными гаджетами дозволено только мудрым демократам: в 2009 году Хиллари Клинтон самолично надавила на кнопку, должную символизировать перезагрузку в американо-российских отношениях. После чего Вашингтон и Москва начали быстро расходиться — как в море корабли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп!

Отмотаем пленку назад. Третьего августа 2016 года Американская психиатрическая ассоциация обратилась к членам своего сообщества с призывом не пытаться поставить диагноз Дональду Трампу, развалившись в кресле перед телевизором. Короче, не клеить на него ярлык «умственно больного человека».

«Необычная атмосфера нынешних выборов может подвигнуть кого-то заняться психоанализом кандидатов, но подобное занятие было бы не только неэтичным, но и безответственным», — объявила президент ассоциации Мария Окуэндо.

Значит, год с небольшим спустя американские психиатры и психологи действительно озаботились потенциальным вредом, который Дональд Трамп может нанести стране. Либо прозрели, поняв, что только Хиллари Клинтон способна «вылечить» США, и всем коллективом вступили в демократическую партию. После чего свели свои мнения о «больном Дональде Трампе» в книгу.

Рискну предположить, что сделали они это на безвозмездной основе, хотя найдется множество американцев, которые примутся говорить о подкупе со стороны демократов. Или даже зловредных русских, которые разочаровались в милом их сердцу президенте США и дали эскулапам взятку рублями с применением технологии «блокчейн».

Цитата из к/ф «Новые похождения Швейка». Реж. Сергей Юткевич. 1943. СССР Бравый солдат

Итак, 3 октября американцам объявят, что глава их государства тяжело и неизлечимо болен. Наивно думать, будто заочное «освидетельствование» президента США станет реальной причиной начала его импичмента. Процедура эта громоздка и сложна. Если демократы и отказавшиеся от Дональда Трампа республиканцы все же решат сместить его согласно 25-й поправке к конституции, позволяющей объявить президента «неспособным исполнять свои полномочия и обязательства в рамках своей должности», то необходимо будет провести тщательное медицинское обследование. Любители ставить диагноз «на расстоянии», врачи, движимые, как они уверяют, исключительно заботой об Америке, могут воспользоваться готовым сценарием, гарантирующим необходимый демократической партии результат.

Знаменитого героя Ярослава Гашека вначале спросили, не тяжелее ли радий олова?

— Я его, извиняюсь, не вешал, — со своей милой улыбкой ответил Швейк.

— Верите вы в конец света?

— Прежде я должен увидеть этот конец. Но, во всяком случае, завтра его еще не будет, — небрежно бросил Швейк.

— А вы могли бы вычислить диаметр земного шара?

— Извиняюсь, не смог бы, — сказал Швейк. — Однако мне тоже хочется, господа, задать вам одну загадку, — продолжал он. — Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара его бабушка?

Судебные врачи многозначительно переглянулись. Тем не менее, один из них задал еще такой вопрос:

— Не знаете ли вы, какова наибольшая глубина в Тихом океане?

— Этого, извините, не знаю, — послышался ответ, — но думаю, что там наверняка будет глубже, чем под Вышеградской скалой на Влтаве.

— Достаточно? — лаконически спросил председатель комиссии.

Но один из членов попросил разрешения задать еще следующий вопрос:

— Сколько будет, если умножить двенадцать тысяч восемьсот девяносто семь на тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят три?

— Семьсот двадцать девять, — не моргнув глазом, ответил Швейк.

После ухода Швейка коллегия трех пришла к единому выводу: Швейк — круглый дурак и идиот согласно всем законам природы, открытым знаменитыми учеными-психиатрами.

Но этого феерического действа с Дональдом Трампом в главной роли мы, судя по всему, не увидим. Замена президента на бесцветного и унылого Майкла Пенса, которому они ничего потом толком не смогут «предъявить», демократов не сильно прельщает. Некие «внеочередные выборы» — читай, тупая замена Дональда Трампа на Хиллари Клинтон — которые предлагал Национальный комитет демократической партии — из области ненаучной фантастики. К тому же в лагере проигравших выборы сегодня полная неразбериха при отсутствии внятной программы на будущее. Идеальный вариант — продолжать «обгрызать» Дональда Трампа и его семейно-трудовую династию в оставшийся ему срок пребывания в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари

Значит, президента продолжат «лечить» совершенно больные люди, те, кто считает «леди-войну» Хиллари Клинтон единственно достойной главой государства. Ну, а мы у себя в России можем вернуться к проверенному занятию по душе. Ведь «тяжелобольной пациент» в ходе своей предвыборной кампании сумел очаровать не только американский электорат, но и отечественный политический бомонд. Тогда подавляющее большинство «видных политологов» и «звезд ток-шоу» с экранов телеящиков ежечасно кормило нас своими иллюзиями на тему «Вот придет Дональд Трамп в Белый дом — и будет всем дорогим россиянам великое счастье!». Они не просто восторгались новоявленным «борцом за мир во всем мире». Вспомнив успешные советские кампании за освобождение американской революционерки Анджелы Дэвис, многие грудью вставали на защиту ни в чем не повинного Дональда Трампа. Аккурат в канун его инаугурации телеканал Си-Эн-Эн самым подлым образом — по уверениям российских симпатизантов будущего президента — скормил публике подборку негативных высказываний Дональда Трампа о нашей стране: нехорошие слова, которые тот произносил в адрес Москвы еще до вхождения в большую политику.

«Гиены пера» тут же получили достойную и гневную отповедь из Москвы: официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия Си-Эн-Эн истерикой. Она объяснила всем нам, что американские журналисты решили накануне инаугурации Дональда Трампа «отыгрывать в обратную сторону». Куда более страстно высказалась заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

«Подборка Си-Эн-Эн похожа на ябедничество, когда всеми правдами и неправдами хотели бы рассорить Трампа с Россией и понудить избранного президента США к антироссийской риторике», — заклеймила она, бесспорно, продажных американских журналистов.

Значит, пора действовать. Сейчас, в канун выхода в свет «диагноза» президента США, надо мобилизовать российских медицинских светил, они обязаны опровергнуть клевету заокеанских эскулапов. После чего выписать и отослать с дипломатической почтой Дональду Трампу справку по форме 286. Ту, что официально подтверждает профпригодность человека.

На всякий случай я уже поговорил со знакомым терапевтом. Правда, неудачно. Нет, он не считает Дональда Трампа психически больным, разве что уставшим от жизни экзальтированным человеком. Но квалифицировал президента США как отъявленного врага России и ее народа. Чуть подумал, потом добавил: «Такое не лечится!».

Иной диагноз, согласитесь. Печально, что мы никак не желаем признавать наличие этой болезни у нашего разлюбезного «американского партнера».