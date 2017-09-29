Разочарованные тем, что участвовавшие в военных маневрах «Запад — 2017» российские войска так и не вторглись на территорию прибалтийских государств и Польши, западные борзописцы нашли новую «тему». Британская газета Daily Star, как сообщает ИноТВ, обнаружила «признаки подготовки России к новой мировой войне», но теперь на другом конце Земли. Журналисты и редакторы этой газеты усмотрели подготовку России к войне на Дальнем Востоке, где якобы российские войска «начали сосредотачиваться на границе с Северной Кореей на следующий день после тестового запуска межконтинентальной баллистической ракеты».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

И приводят «доказательства». «Это доказывают кадры, на которых можно рассмотреть, как российские военные патрулируют Заозёрную сопку (граница России на востоке)»,— сообщает автор «сенсации».

Не та ли эта сопка, которую с целью проверки боеспособности советских дальневосточных войск провокационно атаковали японские войска летом 1938 года? К тому же газета сообщает, что «страна (то бишь Россия) стягивает тяжелые вооружения к границе с КНДР».

Но сразу русские атаковать Северную Корею, похоже, не будут. А сопку обустроили, так как «с нее российские военные могут просматривать территорию «пузатого тирана», по меткому выражению британского журналиста». Невелики же требования к стилю журналистов Daily Star, если они пользуются подобными «меткими» эпитетами в адрес лидера страны — члена ООН.

Кукрыниксы. «Неофашизм пытается по свету прахнозы Геббельса нести как эстафету». 1980

Апеллируя к читателю, автор статьи ни много ни мало как от имени «мировой общественности» выражает опасение, что «Россия может вмешаться в ядерный конфликт». И ни слова о том, кто затевает этот ядерный конфликт, заявляя с трибуны ООН о намерении уничтожить КНДР вместе с ее народом. Удивление журналиста вызывает то, что Пхеньян «пока еще никак не отреагировал на действия Москвы». Видимо, он ожидает, что Ким Чен Ын перенацелит свои ракеты с Гуама и Сеула на Хабаровск и Владивосток. Оснований для этого, по мнению Daily Star, больше чем достаточно.

Читаем: «Ведь Москва запустила межконтинентальную ракету с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Это можно считать предупреждением Ким Чен Ыну». Представляю, как удивятся российские ракетчики, узнав, что их запуски предназначаются для Пхеньяна.

Не иначе как с этой же целью, считает автор статьи, в октябре может состояться и предсказываемое британской газетой «испытание (в России), на этот раз термоядерной ракеты «Сатана-2». И тут же ссылка на высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что ни США, ни Пхеньян не станут осуществлять ядерный удар. Они не станут, а Россия зачем-то готовится, намекает Daily Star.

Полноте, господа. В России над вашими абракадабрами смеются. Но не смешно то, что воспитанные на антисоветских, а теперь антироссийских страшилках западноевропейцы всерьез воспринимают ваши газетные «утки» и развесистую клюкву.