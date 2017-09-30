Теплоход «Капитан Данилкин» доставил в Мурманский морской торговый порт сотни тонн спресованного металлолома с острова Котельный, входящего в состав архипелага Новосибирские острова. В пятницу, 29 сентября, 630 тонн мусора, собранного экологическим взводом Северного флота, были окончательно разгружены и переданы в переработку.

Анна Горохова Загрязненные острова российской Арктики

Россия уверенно следует плану по избавлению Арктической зоны от экологического ущерба, накопленного в советские времена развития отечественного Заполярья.

«Ликвидация прошлого экологического ущерба в Арктике — одна из важнейших экологических задач первой половины XXI века», — отметил глава Минприроды Сергей Донской.

Больше всего в восстановлении нуждается уязвимая природа российских арктических островов. Многие из них уже давно стали заповедными зонами, но продолжают страдать от бытовых и военных свалок 70-летней давности.

Анна Горохова Загрязненные острова российской Арктики

География арктической свалки

В пределах российского сектора Арктики расположены сотни островов общей площадью около 200 тыс. км2. Здесь более 70 лет работали метеостанции, установки для разработки месторождений, военные объекты, а с материка регулярно поставлялось оборудование и продовольствие. Об отходах производства и жизнедеятельности никто не думал, накапливая на островах Арктики горы мусора.

Нагрузка на острова и прибрежные территории Северного Ледовитого океана резко возросла в годы Холодной войны. Северное стратегическое воздушно-космическое направление считалось основным путем для авиации вероятного противника к промышленным и административным центрам СССР, поэтому оно усиленно насыщалось средствами ПВО и средствами радиолокационного наблюдения.

С 1990 по 1993 годы силы войск противовоздушной обороны полностью покинули острова Арктики. Однако фактически были вывезены только люди, стрелковое вооружение и документация. Все остальное было брошено на огромной территории. Наиболее загрязненными остались: архипелаг Земля Франца-Иосифа, Новосибирские острова и остров Врангеля (ныне — заповедная зона).

Анна Горохова Архипелаг Земля Франца-Иосифа

Архипелаг Земля Франца-Иосифа — самая загрязненная территория в Северном Ледовитом океане. На его островах в разное время находились объекты Росгидромета, Минобороны и некоторых других ведомств. В наследство архипелагу остались кучи строительных обломков, металлолома из автомобилей, самолетов и трубопроводов, отходы каменного угля и более миллиона бочек из-под горюче-смазочных материалов. Остатки содержимого бочек загрязняют почву, озера и прибрежные воды океана.

В 2010 году экологи назвали чрезвычайно опасным уровень загрязнения территорий бывших военных баз на Новосибирских островах. На острове Большой̆ Ляховский̆ оставлено порядка 39 000 бочек, на острове Котельный — 97 900 бочек. Площади бывших военных объектов загрязнены тяжелыми металлами.

Остров Врангеля — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, заваленный металлоломом и бытовыми отходами. Во времена Советского Союза на острове располагалась военная база, включающая радиолокационную станцию и станцию ПВО. После ликвидации базы в 1992 году на острове осталось много техногенного мусора и металлолома. Общая площадь загрязнённой территории — 209 га. И пусть эта цифра не составляет и одного процента от общей площади острова, существует риск разрушения тары с ГСМ. Массовый сброс горючей жидкости в окружающую среду может в любой момент подвергнуть загрязнению обширные районы.

Иностранный мусор

Стоит отметить, что СССР был далеко не единственной страной, мусорившей в Арктике. С проблемой очистки своих северных территорий от идентичных отходов столкнулись США, Канада, Норвегия и Дания. Так, Америка планирует потратить на генеральную уборку около 2 млрд долларов до 2020 года. Бюджет, заложенный Канадой на утилизацию 42-х радиолокационных станций, составляет около 600 млн долларов США.

Зарубежные технологии очистки включают не только уборку на конкретных территориях, но и совершенствование экологического надзора в военной, ресурсодобывающей и иной деятельности. Российские экологи отмечают, что переняли этот опыт при составлении программы по очистке русской Арктики — масштабного проекта, который потребует десятилетия.

Борьба за чистоту

Нельзя сказать, что об Арктике забыли все: отдельные защитники природы в 2000-е годы проводили локальные исследования состояния почвы и водных объектов. Однако арктическим островам требовались более масштабные и подробные обследования.

В апреле 2010 года на остров Земля Александры, входящий в архипелаг ЗФИ, прибыл с рабочим визитом Владимир Путин, увидел масштабы экологических проблем Арктики и отдал соответствующие поручения министерствам. Вскоре Минприроды России раздало поручения об уборке островов: администрации заповедника «Остров Врангеля» — разработать план очистки своей территории; объявить конкурс на проведение геоэкологического обследования загрязненных островов ЗФИ и разработку программы по очистке на период до 2020 года. Победителем конкурса стал Совет по изучению производительных сил (СОПС) Минэкономразвития России и РАН. Специалисты исследовали загрязненные территории и составили планы работ на годы вперед.

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Наводить порядок в Арктике неудобно: из-за погодных условий все работы в лучшем случае можно проводить с июля по сентябрь. Иногда существует и опасность со стороны белых медведей, уже привыкших спокойно ходить по загрязненной земле.

Отходы преимущественно сосредоточены в отдельных частях островов, однако все равно разбросаны по территории. Поэтому для централизованного сбора чаще всего требуется ручная работа. Затем следует отправить спрессованные отходы на материк и соблюсти все требования по утилизации: самые жесткие, как правило, касаются металлолома и нефтепродуктов.

«В процессе обращения с отходами мы используем зарубежный опыт, но с учетом специфики загрязнений на нашей территории, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Шевчук, доктор экономических наук, зампредседателя СОПС по вопросам природопользования и экологии, Минэкономразвития России и РАН. — Так, при очистке Аляски США зачастую изолировали бытовой мусор и отходы на свалках, которые опечатывались и помечались как содержащие опасные материалы. Такая же практика существует в Норвегии. Россия же отдает предпочтение переработке».

Иногда накопленные отходы даже приносят пользу в настоящем: к примеру, в бочках с острова Врангеля было обнаружено довольно много бензина. Эти остатки запланировано использовать для хозяйственных нужд заповедника, предварительно «заморозив» водяную часть в зимний период и отделив ее от топлива.

Пресс-служба Минобороны РФ Уборка металлолома на острове Котельный, Новосибирские острова

Прогресс налицо

Реальных участников арктической уборки — большое количество: пограничники, военные, транспортники, гидрометслужба, научные организации, волонтеры — сотни людей помогают эффективно организовать процесс. И, стоит сказать, результаты уже очевидны.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, очистка Новосибирских островов практически завершена. Остров Котельный очищен от металлолома в этом году: 15 тысяч бочек общим весом 630 тонн вывезены экологическим взводом Северного флота.

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600 тонн металлолома с острова Врангеля в данный момент плывут в Петропавловск-Камчатский. Военнослужащие экологического взвода Восточного военного округа завершили очередной сезон уборки и теперь проводят консервацию оборудования и осуществляют разведку района будущих работ. В частности, проводится оценка их объема в районах бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный.

Очистка шести островов архипелага ЗФИ должна закончиться в 2020 году. В сезоне 2017 года Совет по изучению производительных сил Минэкономразвития провел геоэкологическое обследование четырех островов — Земля Александры, Гукера, Хейса и Греэм-Белл, на которых в последние годы велись работы по очистке.

«Сравнивая состояние загрязненности и захламленности этих островов, которое мы видели и оценивали в 2011—2012 гг. и нынешний их вид, можно давать положительные прогнозы по очистке архипелага, — рассказал участник экспедиции Анатолий Шевчук. — При существующей организации работ и объемах финансирования очистка архипелага вполне может быть завершена в указанный срок. Правда, есть серьезная помеха — это ледовая обстановка и погодные условия, которые могут перечеркнуть все наши планы».

Цена вопроса

Затраты на реализацию мероприятий программы по очистке Арктики в период 2012—2020 гг. предварительно были оценены в 8,5 млрд рублей, увеличится ли эта цифра в процессе — покажет время. В эту сумму входят затраты на технологические работы, логистику, а также научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение.

Приносит ли уборка в Арктике материальные выгоды государству? Да, но происходит это не напрямую, к примеру, через налоги от организаций по переработке отходов. Однако выигрывает Россия, скорее, в другом: чистые арктические территории улучшают имидж страны, выполняющей свои международные обязательства касательно экологической безопасности в Арктике. Сюда же можно отнести возможность расширения точек арктического туризма, который уже сейчас получает развитие, ежегодно привлекая в Заполярье среднем 1000 туристов из разных стран.

При благополучном раскладе и своевременном выполнении работ острова Арктики смогут дышать полной грудью после 2020 года. Далее экологам предстоит большая работа по восстановлению и мониторингу территории.

Что касается очистки материковой части Арктической зоны России, то здесь сроки растягиваются до 2035 года и дальше. Всего в макрорегионе установлены 102 объекта, где требуется утилизация мусора времен Советского Союза.

«Мы хотим привести нашу Арктику в первозданное состояние, когда отходы не просто не портят вид территории, но и не мешают развиваться другим арктическим проектам, которых у нас довольно много», — сказал в августе 2017 года министр природных ресурсов РФ Сергей Донской.