



Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Накануне предстоящего саммита «Восточного партнерства», который должен пройти 24 ноября в Брюсселе, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что «процесс расширения ЕС является бесконечным, должны быть открыты двери и в НАТО, и в ЕС, например, для балканских стран и стран «Восточного партнерства».

Польские дипломаты проводят переговоры, в частности, с республиками Закавказья. Ващиковский в Варшаве встретился с министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Грузии Виктором Долидзе. Предметом обсуждения стали вопросы поддержки Польшей европейского курса внешней политики Грузии, двусторонние отношения и предстоящий саммит «Восточного партнерства». Глава МИД Польши обратил внимание на то, что Варшава «всегда поддерживала и поддерживает Грузию в ее стремлениях к интеграции с ЕС и НАТО».

В Ереване заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий, в свою очередь, говорил об активизации политического диалога и экономических отношений между двумя странами, прогрессе в сотрудничестве Армении с ЕС, подготовке к саммиту «Восточного партнерства». Но что стоит за этой риторикой Варшавы в ситуации, когда проблемы внутреннего взаимодействия переживает в настоящее время сам Европейский союз на фоне обозначенного президентом США Дональдом Трампом во время выступления в ООН курса на поддержку национальных суверенитетов? Точнее, стоит ли что-то серьезное?

Прежде всего, отметим, что само «Восточное партнерство» расколото внутри себя самого. Как замечает вице-президент Европейского комитета регионов Арнольдас Абромавичус, «Европейская комиссия и Европейский парламент реализуют концепцию «Восточного партнерства», но появились проблемы. Откуда? Именно от разнообразия. Три из шести стран позиционируют себя очень проевропейскими — это Молдавия, Грузия и Украина. С другой стороны, у них есть серьезные проблемы на границах, которые вытекают также из того, что их большой сосед — Россия — хочет затормозить их проевропейские устремления. Остальные три страны — Белоруссия, Армения и Азербайджан — идут своим путем на восток. Не надо их за это критиковать, однако некоторые действия должны быть предприняты».

Kolja21 Восточное партнерство

При этом, замечает польский политолог Адам Эберхардт, у всех шести государств есть кое-что общее — структурный кризис, который оттесняет их на периферию, не только из-за экономических проблем, но и в результате трансформации Европейского союза. Добавим, что кризис может быть усугублен действиями Брюсселя. Так, в проекте соглашения ЕС с Баку, подписание которого отложено и текст которого остается в секрете, в преамбуле отсутствует упоминание о территориальной целостности Азербайджана. Есть основания предполагать, что такое же положение касается подписавшей соглашения Грузии, из чего следует, что Тбилиси признает статус-кво без Абхазии и Южной Осетии, только замалчивает это. Но если о чем-то подобном станет известно, как отнесутся к этому в Кишиневе и Киеве, которые испытывают проблемы с неподконтрольными им регионами? Ведь в этом случае евроинтеграция будет ассоциироваться с территориальными потерями.

Это первое. Второе заключается в поведении самой Варшавы, которая позиционирует себя главным союзником США в регионе Восточной и Центральной Европы, замахиваясь также на Черноморский бассейн и Закавказье. В этом контексте Польша могла бы быть оперировать «Восточным партнерством», прояви к нему прямой интерес американцы. Однако, похоже, Вашингтона там еще нет (да и будет ли?), а Брюсселя то ли уже нет, то ли близко к тому. Как отмечает на портале Geopolitical Futures директор американской разведывательно-аналитической организации Stratfor Джордж Фридман, побывавший в эти дни в Варшаве и испытавший романтическо-лирические чувства:

«Я пишу из гостиничного номера в Варшаве, в окружении памятников Фредерику Шопену, великому польскому композитору и защитнику самоопределения польского народа. Это особенно подходящее время для того, чтобы быть здесь, поскольку Польша заблокирована в столкновении с Европейским союзом по вопросу о польском национальном самоопределении, спустя более двух столетий после рождения Шопена».

Биографы великого польского композитора отмечают, что его восприимчивость и музыкальная впечатлительность проявлялись бурно и необычно. Он мог плакать, слушая музыку, вскакивать ночью, чтобы подобрать на фортепиано запомнившуюся мелодию или аккорд. А в отношении его творчества то, что Шопен за всю жизнь не создал ни одного произведения для симфонического оркестра, но его сочинения для фортепиано являются непревзойденной вершиной мирового пианистического искусства. «Виртуозное» соло и неумение играть в оркестре — это, действительно, про Польшу.

Ранее шеф Stratfor опубликовал книгу «Следующие 100 лет», где сделал комплиментарный прогноз в адрес Варшавы. По его мнению, ей удастся стать лидером в регионе, восстановив Речь Посполитую как альянс Королевства Польского и Великого княжества Литовского. В итоге Польша станет ведущим игроком в коалиции государств, расположенных близ России, которая развалится. Но пока получается так, что Варшава разваливает Евросоюз, причем вне зависимости от того, сможет ли она ныне в конфликте с Брюсселем взять вверх или потерпит поражение. И в том, и в другом случае это продемонстрирует наличие серьезного кризиса проекта построения европейской идентичности и тем более планов «бесконечного» расширения Европейского союза, не говоря уже о каком-либо приближении к ЕС стран «Восточного партнерства».