В нашем мире существуют рекорды, которые вряд ли кому то удастся когда-нибудь побить. Один из таких рекордов — протяжённость российско-казахстанской границы. Она составляет почти 7600 километров, и это сама протяжённая сухопутная граница между двумя государствами современности. Эта граница является мембраной, сквозь которую ежедневно проходит весьма оживленный торговый и информационный обмен.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время осмотра выставок «Развитие транспортно-логистического потенциала евразийского пространства» и «Астана-ЭКСПО-2017». Астана, 4 октября 2016 года

Вдоль нее расположены двенадцать российских и семь казахстанских регионов, исторически тесно связанные между собой и являющиеся мощными производителями и потребителями промышленной продукции, энергоносителей, аграрных и потребительских товаров. Сегодня на долю сотрудничества между этими регионами приходится более 70 процентов товарооборота между Казахстаном и Россией. В прошлом году он составил 13 миллиардов долларов США. В 2017 году ожидается, что объём взаимной торговли превысит 15 миллиардов долларов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время осмотра выставок «Развитие транспортно-логистического потенциала евразийского пространства» и «Астана-ЭКСПО-2017». Астана, 4 октября 2016 года

Добавьте к этому оборот наличных средств, весьма распространённый во взаимной торговле приграничных областей наших стран, и придётся добавить к фиксируемому статистикой объему торговли еще около 4 миллиардов долларов. Причем этот оборот наличных, по данным Российской ассоциации приграничного сотрудничества, год от года только растет.

Традиционно в российском экспорте в Казахстан значительную часть составляют машины, оборудование и транспортные средства, минеральные продукты, металлы и изделия из них. Казахстан экспортирует в Россию в основном минеральное сырье, продукцию химической промышленности, продовольствие. Результаты исследования, проведенного Российской ассоциацией приграничного сотрудничества, показывают, что в основном из Казахстана в Россию экспортируется уголь, руда, газ, и это около 10 процентов общего казахстанского экспорта.

Прямые связи с приграничными регионами Казахстана установлены почти всеми субъектами Российской Федерации. При этом 16 процентов товарооборота между странами приходится на Астану. Наиболее активными партнерами казахстанских регионов стали Челябинская, Оренбургская, Тюменская, Омская, Новосибирская области, Алтайский край, Татарстан и Башкортостан. Размер торговли с Казахстаном в этих регионах России превышает миллиард долларов в каждом. Например, в Омской области почти треть внешнеторгового оборота приходится на Казахстан.

В то же время на Россию приходится 30—40 процентов казахстанского импорта. Хотя для России это не более 3 процентов её общего экспорта, для многих несырьевых отраслей, вроде автомобилестроения или молочной промышленности, Казахстан является основным экспортным рынком. Всего в Казахстан поступает 15—20 процентов российского несырьевого экспорта.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев на церемонии подписания документов по итогам XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Астана, 4 октября 2016 года

На межрегиональное экономическое сотрудничество влияют не только положительные, но и негативные факторы. Среди положительных факторов можно отметить географическое расположение, устойчивые экономические связи, сохранившиеся с советских времен, этнокультурные контакты и традиции, интеграционные объединения и общие рынки. Препятствуют развитию отношений невысокая эффективность выполнения соглашений, коррупция и лоббизм финансово-промышленных группировок, стремящихся монополизировать локальные рынки, конкуренция однородных сырьевых товаров.

Вопросы развития этой наиболее демократичной и динамично развивающейся формы экономического сотрудничества России и Казахстана традиционно обсуждаются на ежегодном Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, проходящем неизменно с участием глав двух государств. Это двустороннее совещание начало проводиться с 2003 года по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Было необходимо восстановить экономические связи, ослабленные после развала СССР. Взаимная торговля в тот момент была затруднена появлением административных барьеров с обеих сторон казахстанско-российской границы.

А со временем, после создания Евразийского Экономического Союза, межрегиональное сотрудничество Казахстана и России стало важной частью интеграционного процесса.

Kremlin.ru По итогам XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали План совместных действий России и Казахстана на 2016–2018 годы. Астана, 4 октября 2016 года

Прошедший в октябре 2016 года в Астане 13-й Форум межрегионального сотрудничества РК и РФ был посвящен вопросам развития транспортно-логистического потенциала евразийского пространства. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем выступлении отметил, что у обеих стран имеется большой потенциал в сфере транзитных перевозок, который пока еще используется не в полной мере.

Между тем Казахстан и Россия в этой сфере являются не конкурентами, а стратегическими партнерами. Назарбаев привел в пример созданную с 2014 году Объединенную транспортно-логистическую компанию, акционерами которой на равных паях (по 33%) являются ОАО «Российские железные дороги», АО «НК «Казахстан темир жолы» и «Белорусские железные дороги». Компания успешно решает поставленные перед ней задачи — объем контейнерных перевозок компании за 8 месяцев 2017 года почти в два раза превысил показатель 2016 года.

На том же Форуме президент России Владимир Путин, в свою очередь, напомнил, что в Казахстане уже накоплено 9 миллиардов долларов российского капитала, а в Россию вложено 3 миллиарда долларов из Казахстана. Некоторое снижение объемов торговли между странами связано с конъюнктурными факторами, нестабильностью глобальных рынков, колебаниями валютных курсов в условиях волатильности цен на сырьё.

Kremlin.ru Подписан меморандум о взаимопонимании и расширении стратегического сотрудничества между Россией и Казахстаном в области ядерно-топливного цикла. Астана, 4 октября 2016 года

По итогам 13-го форума был подписан план совместных действий России и Казахстана на 2016—2018 годы и межправительственные документы: соглашение по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал; протокол о внесении изменений в Соглашение об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года; меморандум о взаимопонимании и расширении стратегического сотрудничества в области ядерно-топливного цикла между госкорпорацией «Росатом», министерством энергетики Республики Казахстан и АО «НАК «Казатомпром».

В этом году 14-й по счету форум пройдет в Челябинске 9 ноября и будет посвящен дальнейшему развитию сотрудничества в таких сферах, как образование, здравоохранение, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие талантов, цифровая экономика.