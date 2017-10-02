Хошави Бабакр: Народ ожидает, что Россия будет позитивно относится к требованиям курдов, как это всегда было в истории. Ведь за последние сто лет Россия четыре раза поддерживала курдов. В 1946 году, когда в Иранском Курдистане была провозглашена Мехабадская республика, поддержанная Советским Союзом. А в 1960-е годы Москва поддерживала борьбу муллы Мустафы Барзани. Если вспомнить 1990-е годы, то тогда Россия поддерживала борьбу турецких курдов. Затем, в начале 2000-х годов, Государственная дума неоднократно принимала резолюции в поддержку курдов. И сейчас мы наблюдаем среди парламентариев поддержку решения курдского вопроса в рамках международного права. Эрбиль ожидает, что отношения с Россией будут развиваться, в том числе и в нефтегазовой сфере.

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В целом, курдский народ настроен пророссийски. И я надеюсь, что такое отношение сохранится. Поэтому, если будет провозглашена независимость Иракского Курдистана и Россия признает его независимость, то мы этого никогда не забудем. Это будет поистине историческое решение.

Хошави Бабакр: Правительство Иракского Курдистана в настоящее время не собирается принимать резкие шаги, которые бы подогревали сепаратистские настроения. Референдум — первый шаг. Он легитимизирует сам процесс провозглашения независимости. Второй шаг — переговоры с иракским правительством в Багдаде и с международным сообществом. Мы собираемся продемонстрировать, что выступаем только за мирное урегулирование вопроса.

Регионы расселения курдов

Если же Иракский Курдистан окажется в безвыходном положении, то он будет вынужден в одностороннем порядке провозгласить независимость. Что касается сроков, то я не исключаю, что процесс может затянуться на два года.

Хошави Бабакр: Это возможно. Вопрос требует отдельного обсуждения. Мы всегда выступаем за право нации на самоопределение. В программе Демократической партии Курдистана зафиксирован данный принцип. Мы поддерживаем право на самоопределение для всех (без исключения) народов. Так что Эрбиль может поддержать воссоединение Крыма с Россией. Ведь и Советский Союз в своё время соблюдал этот принцип.

Хошави Бабакр: На самом деле этот проект очень перспективен. Он реальный, если Россия будет способствовать тому, чтобы связать Иран с Иракским Курдистаном и Сирийским Курдистаном. Мы в проекте заинтересованы. Кстати, недавно премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани выразил готовность проложить железнодорожный путь в Иран, который также предполагает выход на Армению и другие страны Евразийского союза. Мы заинтересованы в том, чтобы проект способствовал подъему экономики. В целом сотрудничество Курдистана с Евразийским союзом кажется нам довольно перспективным.

Речь идёт не о мечте. К этому можно стремиться, поскольку в экономическом плане вхождение Курдистана в Евразийский союз сулит большие выгоды. Что касается пути Курдистана в Европейский союз, то он не имеет особых перспектив. Это абсолютно бесперспективно.