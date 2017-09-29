Очередная история о вмешательстве России в выборы в США, запущенная министерством национальной безопасности США и растиражированная большим числом крупных американских СМИ, оказалась фальшивкой, пишет Гленн Гринуолд в статье для The Intercept.

Colin Хакер

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На этот раз утверждалось, что Висконсин, один из самых важных штатов для исхода президентской гонки, а также 20 других стали жертвами российских хакеров, взломавших их электронные системы голосования.

«По словам официальных лиц, русские попытались взломать системы электронного голосования в 21 штате США перед прошлогодними выборами президента», — указывали журналисты USA Today в своей статье, которая ничем не отличалась от целого ряда других таких же заметок, представленных большим числом других СМИ.

Хакер

Источником информации было названо министерство национальной безопасности США, которое сообщило властям Висконсина, а также Алабамы, Колорадо, Иллинойса, Мэриленда, Вирджинии и других о том, что Россия попыталась взломать их системы голосования. По понятным причинам история имела эффект разорвавшейся бомбы, вызвав ожидаемую реакцию в виде призывов аннулировать результаты голосования.

Тем не менее через несколько дней, 27 сентября, фальшивость этой истории выступила со всей очевидностью, после того как агентство Associated Press сообщило, что штат Висконсин, по информации министерства национальной безопасности, не подвергался атакам российских хакеров.

«На основании нашего внешнего анализа можно сделать вывод, что IP-адреса Висконсина, против которых было совершено нападение, принадлежали Департаменту подготовки трудовых резервов, а не избирательной комиссии штата», — заявил сотрудник министерства в электронном письме, отправленном властям штата.

Этим опровержения истории не закончились, и 27 сентября секретарь штата Калифорния, также внесенного в список министерства национальной безопасности, выступил с заявлением, опровергающим заявленную в докладе спецслужб информацию.

«В прошлую пятницу моя администрация была поставлена министерством национальной безопасности в известность о том, что в 2016 году российские хакеры «просканировали» подключенные к интернету системы, в том числе веб-страницы секретаря штата. После того как мы обратились за дополнительной информацией, стало очевидно, что министерство «пришло к неверным выводам», — отметил Алекс Падилья, секретарь штата в своем заявлении, подчеркнув также, что хотя хакерская атака и имела место, ее целью была сеть Департамента технологий, а не секретариата штата.

Автор подчеркивает, что этот инцидент не является исключением, а лишь в очередной раз демонстрирует устоявшуюся практику раздувания вопиющих заявлений о России на основе безосновательных утверждений официальных лиц США. При том, что такие заявления оказываются пустышками при малейшей проверке.

Примеров этой практики слишком много, чтобы их можно было полностью перечислить. Так, можно вспомнить выдвинутое The Washington Post обвинение России во взломе электросети США, заявление Slate о том, что Трамп создал сервер в российском банке, или то, как The Guardian пришлось опровергать собственное сообщение давних связях WikiLeaks с Кремлем.

Wikileaks.org WikiLeaks

Тем не менее, подчеркивает автор, тот факт, что еще одно обвинение России оказалось отправленным на свалку, не говорит о том, что Россия, без сомнений, не вмешивалась в выборы президента США, однако стало уже религиозной догмой видеть за всеми проблемами Запада злого гения Владимира Путина. И как бы кто ни относился к России, Трампу и остальным, нет такого человека, который бы считал сложившийся климат здоровым.