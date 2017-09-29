Первое обращение президента США Дональда Трампа с трибуны ООН навсегда запомнится прежде всего жесткостью выбранных им формулировок и риторики. В историю войдут такие характеристики стран мира, как «злонамеренная» Северная Корея, «кровавый» Иран, а также «коррумпированные» Куба и Венесуэла. Более того, Трамп в очередной раз выступил в защиту своего подхода «Америка прежде всего!», сославшись на то, что лидеры большинства присутствовавших на Генассамблее стран также ставят свои национальные интересы на первое место, пишет Кристофер Р. Хилл в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Глава Белого дома также поднял данный вопрос, давно вызывающий неудовольствие во внешнеполитических кругах США, — о непропорциональной доле финансирования бюджета ООН Вашингтоном. Призвав Генеральную Ассамблею сделать все от нее зависящее для имплементации и поддержания в силе санкций, Трамп добавил, что нужно «посмотреть, как они справятся», имея в виду под «ними» ООН. Тем самым глава Белого дома продемонстрировал, что он считает США отдельными от международной организации. Однако ООН настолько же эффективна, насколько полно свои задачи выполняют её члены. И не в последней степени это относится к США.

В своей речи Трамп перечислил большое число того, что США дали миру, а также намекнул, что Вашингтон сохраняет ООН в качестве некоего одолжения другим странам, нуждающимся в международном форуме. Он дал понять, что США не несут ответственности за судьбу, провалы и даже успехи ООН. Тем не менее США не только больше всех вкладывают в ООН, они также играют несоизмеримую с другими членами роль в организации. Поэтому Вашингтон может заявить о своих правах на большую часть успехов ООН, но в то же самое время ему придется взять на себя и ответственность за ее неудачи.

Так, необходимо помнить, что ни один Генеральный секретарь ООН не занимает свой пост без поддержки США. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, США обладают правом вето на любое действие организации, в том числе на введения санкций, отправку миротворцев и официальное осуждение других стран-членов. Даже если бюрократические институты ООН и могут иногда оказываться неповоротливыми, их эффективность зависит от наиболее влиятельных членов организации.

Михаил Евстафьев Миротворец во время осады в Сараево(Боснийская война)

Для примера можно рассмотреть конфликт в Боснии начала 1990-х годов. Тогда Совет Безопасности принял решение отправить в страну своих миротворцев, а не обеспечить там более значительное военное присутствие в соответствии с главой 7 Устава ООН. Соединенное Королевство и Франция, выделившие большую часть миротворческого контингента, настояли именно на таком мандате, поскольку не желали подвергать свои войска опасности.

США же, со своей стороны, вообще отказались отправлять какие-либо войска. Таким образом, у них не было права призывать к более значительному мандату, благодаря которому насилие можно было остановить быстрее. Хотя граждане США, наблюдая ужасы этого конфликта из своих домов, и желали, чтобы ООН сделала больше для его прекращения, ни они сами, ни лидеры США — Джордж Буш — старший и Билл Клинтон — не были нисколько заинтересованы в отправке войск для участия в миротворческой миссии. В результате, как известно, насилие продолжилось. Иногда даже невзирая на миротворцев ООН, чьи страны не дали им достаточно значительного мандата для вмешательства.

И когда в конце 1995 года были подписаны Дейтонские соглашения, потенциал миротворцев ООН был настолько дискредитирован, что их пришлось заменять боевыми подразделениями НАТО. Иными словами, когда ситуация требовала отправки боеспособных частей, разворачивались миротворцы, когда нужны стали миротворцы, были отправлены военные. Такое несоответствие никоим образом не связано с ООН, будучи прямым результатом решений стран-членов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Даже Трамп в своей антиутопичной речи признал, что ООН делает ценный вклад в глобальный мир, в миротворческие миссии и другие формы помощи. И очень часто эта работа делается в столь отдаленных от США местах, что вмешательство туда американских сил будет неприемлемо для избирателей большинства политиков США. ООН далеко не идеальная организация, однако вместо того чтобы поносить ее, лидерам США, начиная с Трампа, следует понимать, что ее действия являются лишь продолжением их собственных.