Глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер не уверен в возможности создания так называемой коалиции «Ямайка» (чёрный цвет ХДС/ХСС, жёлтый — свободных демократов, зелёный — партии «Зеленых»).

Коалиция «Ямайка»

На днях он объявил журналистам, что СвДП войдет в коалицию только при условии, «если в германской политике произойдет изменение тенденций». В частности, в образовании и экономике.

И уже 27 сентября министр финансов, консерватор Вольфганг Шойбле согласился стать председателем парламента и уступить место для представителя «другой партии», который возьмет себе его портфель.

«Я не думаю, что в экономической политике Германии произойдут радикальные изменения, если представитель СвДП заменит его, — сказал один из чиновников, близкий к разработке политики еврозоны, в интервью CNBC. — СвДП также является сторонником жесткой линии».

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Несмотря на то, что выборы омрачены победой крайне правых, на то, что Меркель и социал-демократы стремительно теряли поддержку избирателей с 2013 года, и очевидные трудности с формированием новой коалиции, нынешняя победа ставит госпожу канцлер в один ряд с Конрадом Аденауэром и Гельмутом Колем, единственными канцлерами, которые выиграли на четырех национальных выборах после войны.

Ангела Меркель также заявила, что будет прислушиваться к тем, кто голосовал за «Альтернативу для Германии», и будет работать над тем, чтобы вернуть их на путь истинный «путем решения проблем, заботясь об их нуждах и опасениях, — прежде всего, с помощью хорошей политики».

Но эта новая политика новой правящей коалиции будет возможна только после недель кропотливых переговоров. Натужно улыбаясь журналистам, г-жа Меркель еще 24 сентября — вечером после выборов — выразила надежду, что к Рождеству, возможно, уже будет сформировано новое правительство. По закону, правда, новый парламент должен созвать свою первую сессию через 30 дней после выборов — не позднее 24 октября.

Социал-демократы (партнеры коалиции Меркель в течение последних четырех лет), как известно, пришли вторыми, но объявили в ночь выборов, что партия уйдет в оппозицию, якобы надеясь восстановить свое политический реноме. Скорее этот шаг был сделан для того, чтобы убедиться в том, что АдГ останется в стороне от реальных политических процессов, не станет официальной оппозицией страны, и к ней не смогут примкнуть несогласные с правящей коалицией.

Популисты, отношения с Россией и Китаем, мировая неопределенность, созданная непредсказуемой политикой президента Трампа, — все это и так подтачивало позиции Меркель. Но третье место крайне правых стало ведром холодной воды, вылитой на всех. АдГ, конечно, особо преуспела в бывшей Восточной Германии, но также и в Баварии (47% ХДС, СПД — 18% и АдГ — 9%). Христианский социальный союз потерял там около 10% голосов с 2013 года.

JouWatch Ангела Меркель и Хорст Зеехофер на Дне германского единства. Мюнхен, 2012

Хорст Зеехофер, лидер ХСС, сказал: «Мы допустили ошибку, оставив открытым правый фланг… У нас вакуум справа, но мы закроем его такой политикой, чтобы Германия осталась Германией». Покойный лидер этой партии Франц-Йозеф Штраус еще в 1986 году заявил, что партия не должна позволять никому зайти справа. «Справа от нас только стена», — говорил он.

Томас Хейлманн, член парламента от ХДС, заявил в интервью New York Times. что «как и в США, ненависть стала частью политики. ХДС не может и не должен соответствовать этой тенденции… Но управлять Германией станет сложнее», — добавил он.

Клеменс Фюст, директор Института экономических исследований в Мюнхене сказал, что результаты показали «большую обеспокоенность по поводу безопасности, иммиграции и возможных проблем с экономической моделью Германии… Остальным партиям следует меньше возмущаться по поводу напасти в виде АдГ и вместо этого спросить себя, на какие вопросы [электората] они сами не ответили», — считает ученый. Это вопросы о границах, миграции, давлении, вопросы взаимоотношения Германии и других стран Европейского союза.

Уровень поддержки Меркель резко снизился с 41,5% в 2013 году, потеряв 10%. Социал-демократы упали до 20,8%, по сравнению с 25,7% четыре года назад. Раньше крупные коалиции позволяли небольшим партиям набраться сил. Но основные партии сами теперь становятся все меньше, говорят в ХДС.

Явка составила 75,9%, по сравнению с 71,5% в 2013 году, но это далеко от 90%-й явки 1980-х годов.

Первоначально не желая баллотироваться на четвертый срок, Меркель пошла на это после того, как правительство привнесло какой-то порядок в хаос, порожденный решением 2015 года, когда канцлер открыла границы страны для беженцев и мигрантов.

Беженцы

В конечном счете негативная реакция на «мигрантский кризис» в сочетании с длительным сроком пребывания на посту и стиль «великих коалиций» Меркель привели к тому, что электорат стал поддерживать более экстремальные, антиевропейские партии — такие как АдГ и Левые (Linke — наследница восточногерманской Коммунистической партии), которая заняла третье место в 2013 году и набрала около 9% сейчас.

В Дрездене 75-летний Герт Фрюллинг, пенсионер, который отказался разглашать свои партийные предпочтения, дал понять, что он сочувствует некоторым из предложений «Альтернативы для Германии».

«Все произошло слишком быстро», — сказал он в интервью Times, имея в виду период после объединения Германии. «Дрезден — город бюрократов и солдат, а они сразу сбросили на нас весь этот мультикультурализм. Я знаю, что мы должны были измениться, но это должно было произойти более плавно». Он также сказал, что было бы неправильно, если другие партии откажутся работать с АдГ. «Если они предлагают хорошие идеи, — сказал он, — я считаю, что нечестно бойкотировать их».

В Нойштадте (одном из районов Дрездена) 20-летняя Ребекка Клингенбург была одной из трех миллионов голосовавших впервые. «Каждый решает, в какой стране ему жить, — сказала владеющая четырьмя языками студентка в интервью New York Times и призналась, что она голосовала за поддержание ориентации на Европу во время нарастающего национализма.

Итоги выборов в Германии:

ХДС/ХСС — 33%

СПД — 20,5%

АдГ — 12,6%

СвДП — 10,7%

Левые (Die Linke) — 9,2%

Зеленые — 8,9%