Более трех лет прошло с момента, как Крым присоединился к России. Первоначальный энтузиазм никуда не исчез, однако с течением времени жителям полуострова все более и более открывается негативная сторона российских реалий: непривычная бюрократическая волокита (чего стоит одна смена украинских документов), удорожание жизни… И — главное — неизбежный передел Крыма: на место украинской олигархии приходит отнюдь не простой народ, а российский крупный бизнес. А он, как и всякий крупный бизнес, интересуются больше увеличением своих прибылей, чем счастьем рядового гражданина или воспеваемого западниками «маленького хозяйчика».

Иван Шилов ИА REGNUM «Ласточкино гнездо»

В Крыму, за 25 лет лишившемся большей части производства, превратившемся исключительно в курортный регион, этот процесс будет более болезненным, чем где бы то ни было. Остатки благополучия местного населения сильно завязаны на все эти ларьки, сдачу квартир, импровизированные экскурсии, сады и огороды — т. е. на тот самый бизнес, который и становится объектом передела. Теперь же, когда введенные в Крыму (и по всей России) моратории на строительство, проверки малого бизнеса и т.д. заканчиваются, у людей начинают отнимать не только последние возможности заработка, но и земли, на которых они жили десятилетиями — чтобы передать это все крупному бизнесу.

В подобной ситуации оказались и владельцы около 450 садовых участков у поселка Партенит — тихого места между Ялтой и Алуштой, любимого как украинской, так и российской элитой. Людей, живших и работавших на этих участках по 30 лет, превративших полученную при Украине голую скалу (без преувеличения) в цветущий сад, выгоняют из домов, лишают источника пропитания (зачастую — последнего) под надуманным предлогом и без всякой компенсации.

Галина Анатольевна, местная активистка, борющаяся за сохранение своего участка, поведала нам классическую схему захвата земли, в которой принимает участие и местная администрация, и глава кооператива — все при полном попустительстве правительства Крыма, отвечающего на жалобы жителей в духе того, что оно «умывает руки».

Как уже говорилось, при Украине «спорная» нынче территория активно выдавалась гражданам под огороды, по 1—2 сотки, с минимальным набором документов. Объяснялась такая щедрость просто: тогда это были голые скалы, совершенно не предназначенные для ведения сельского хозяйства — и чего бы то ни было вообще. Люди, получившие участки, долгое время сооружали свой аналог висячих садов Семирамиды: строили из камней «платформы» и засыпали их принесенной из других мест землей. Рядом ставили небольшие хибары (часто — на одну комнату; гаражи и сараи были роскошью).

По центру импровизированного поселения в 1960-е годы было создано рукотворное озеро: уложили дно ямы камнями (благо, на скалах их в избытке), построили дамбу. Его начали использовать для орошения садов и огородов. За этот искусственный водоем и зацепились нынешние чиновники: внезапно оказалось, что озеро — это водоохранная зона, и все прилегающие к нему участки стали незаконными. Такое решение было вынесено созданной при Совете министров Крыма межведомственной комиссией с длинным названием «по рассмотрению вопросов относительно возможности или невозможности расположения садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан на земельном участке в учтенных границах».

Нетрудно догадаться, что за интересы жителей никто вступаться не стал. Хотя кооператив, в который входят обозначенные участки, относится к опытному хозяйству «Приморское», подчиненному Никитскому ботаническому саду — ни много ни мало «Национальному научному центру РАН». Местные жители говорят, что само «Приморское» уже пришло в упадок — и уничтожаемые теперь частные участки более соответствуют определению «опытного хозяйства»: помимо традиционных для Крыма инжира, граната, кизила, винограда и т.д. там научились выращивать даже совсем «южные» наименования — лимоны и киви.

В любом случае, научная организация не спешит на помощь простым гражданам. Председатель же кооператива (избранный, как нам сказали, с подачи главы местного совета ветеранов) во всей этой ситуации оказался только в выигрыше. Его участок (неожиданно!) остался вне «водоохранной зоны» — и снос ему не грозит. Теперь председатель тянет время: на просьбы созвать общее собрание отвечает отказом, обсуждает только мелкие вопросы, призывает членов кооператива к спокойствию и тихому ожиданию. Даже о том, что было принято решение о сносе участков, жители узнали не от него, а через сторонние источники.

Местные депутаты, по рассказам граждан, недалеко ушли от председателя кооператива. Один, как бы сочувствующий жителям (в этом роль современных депутатов — сочувствовать), никак не может выполнить просьбу жителей о депутатском запросе. Другие — уже ходят с планами по полной перестройке Партенита, в которых партенитцам грозит переселение далеко за пределы поселка — в Запрудное.

Собственной администрации у Партенита с недавних пор и вовсе нет — поселение включили в состав Алушты. У администрации же Алушты на разборки с новым поселком нет ни времени, ни желания: жители Партенита единогласно утверждают, что ими совсем не занимаются (собственно, за несколько проведенных в поселке недель у меня не было повода в этом усомниться — всё вокруг кричало о тотальной заброшенности).

Тогда жители решили обратиться напрямую к главе Крыма — Сергею Аксенову. Но тот просто перенаправил их обращение в минимущества, кадастр и в администрацию Алушты. Они, в свою очередь, отделались ссылкой на решение комиссии, с которого все и началось. Алуштинский эколог на письмо с вопросом по поводу водоохранной зоны официально до сих пор не ответил. Местным активистам по телефону он заявил, что решение принято ни много ни мало в Москве, и изменение его маловероятно.

Тем временем на въезде в кооператив поставили шлагбаум — и потребовали, чтобы сами «незаконные» жители охраняли висящий на нем замок. А затем (по волшебному совпадению?) на участках начались перебои в подаче воды…

Короче говоря, круг замкнулся. Территория, на обустройство которой люди тратили по полжизни, внезапно приглянулась «сильным мира сего» — и вся административная система, призванная выражать и защищать интересы простых граждан, в одночасье обернулась против них. Люди, надеявшиеся на все эти наслоения председателей, хозяйств, научных центров, администраций и т.д. и т.п. над их головами, теперь оказались никому не нужны. И это — только один малый пример нынешних крымско-российских реалий.

Какие выводы здесь нужно сделать? Если федеральные российские власти не хотят получить в ближайшие годы взрыва негодования на столь политически важной территории, как Крым — им стоило бы больше внимания уделять тому, что делают здесь местные власти в связке с российским бизнесом. В отличие от крымчан, у меня, как жителя материка, нет иллюзий по поводу того, что федеральный центр — хороший, и только «бояре — плохие». Мы живем при капитализме, а это значит, что каждый чиновник в первую очередь думает о своем кармане, а не о счастье простых граждан. Единственное, что позволяет надеяться на (относительно) благополучие народа в Крыму — это необходимость показать тамошнее благополучие в противовес хаосу на занятой бандеровцами части Украины.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Шлагбаум

В этой связи каждый рядовой житель Крыма должен усвоить: на власть надейся — а сам не плошай. До тех пор, пока вас предают избранные вами же («случайно»!) председатели кооперативов — странно ожидать, что где-то «наверху» найдется добрый ангел-хранитель. Крым вступает в трудный период передела всего и вся — участвовать в нём будут как местные (бывшие украинские) кадры, оставшиеся у власти, так и «вновь прибывшие» российские «бизнесмены». В этой ситуации простой гражданин должен надеяться только на себя: проявлять бдительность, не верить обещаниям «сверху», активно сорганизовываться с другими такими же гражданами, отстаивать собственные интересы коллективно и до конца.

Ибо, сколь бы лучше ни была Россия, чем украинские бандеровцы, — она всё же остается страной победившего капитализма. Со всеми присущими ему недостатками.