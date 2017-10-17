Фредерик Чайлд Хассам (1859—1935) — американский художник-импрессионист — не в обиду ему будет сказано, на протяжении всей своей жизни штамповал блестящие копии картин французских художников-импрессионистов. Особенно ему удавалось копировать Клода Моне. Эти копии были настолько соблазнительны, что у таланта Чайлда Хассама появились ярые поклонники, и среди американского истеблишмента сам художник приобрел щедрых покровителей. По некоторым данным, за свою жизнь Хассам написал более 4000 картин и гравюр.

Иван Шилов ИА REGNUM Чайльд Гассам. Искусство подражать

«Если вам повезет, то вы найдете одну из его работ на вашем чердаке», — пишет обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» с определенной долей иронии.

Чайльд Гассам. Импровизация. 1899

Хассам начал свою карьеру в качестве иллюстратора в журнале. Он поступил на должность гравера по дереву в возрасте 19 лет в Бостоне. Сначала он научился делать логотипы и бланки, и только потом ему доверили рисовать иллюстрации к статьям в журналах. К 23 годам у него уже была собственная студия на Школьной улице в Бостоне. Он не стеснялся публично демонстрировать свои работы, и отказался от своего первого имени Фредерик в пользу второго — Чайлд.

Чайльд Гассам в Олд-Лайме. 1903 год

Художественное образование Хассам получал с большими перерывами и по частям. Но его природный талант, пожалуй, можно назвать незаурядным. Его ранняя картина «Колумбус-авеню в дождливый день» (1885) не оставляет сомнений в том, что перед нами впечатление настоящего мастера. Мокрая бостонская улица, блестящий тротуар, машины, люди, прохожие, размышляющие каждый о своем, деликатно подобранные цвета, — всё это убеждает нас, что перед нами дышащая атмосферная живопись.

Для некоторых критиков американский импрессионизм — оксюморон. Частично они правы, всё-таки реализм среди самых талантливых художников конца 19-го века в Америке был более популярен. Кроме того, импрессионизм американских художников, в том числе Хассама (по крайней мере, на начальном этапе), многим обязан тонко нюансированному натурализму французской школы Барбизона (с 1835 до 1870 года).

Чайльд Гассам. Окраина Антверпена. 1883

Как и многие из его талантливых американских сверстников, Хассам отправился учиться в Париж. Он прибыл во Францию в 1886 году и вскоре начал экспериментировать в направлении импрессионизма, фанатично впитывая в себя элементы этого направления: более светлую хроматическую палитру, короткий мазок. Он предпочитал писать пышные сады и общественные места.

Написанная в Париже в 1887 году картина «В кафе» уже демонстрирует, что представление художника об импрессионизме расширилось. Помимо типично импрессионистской мизансцены и нового энергичного мазка, картина показывает, как художник отходит от мрачных тонов своих бостонских сцен в сторону более легкого цвета.

Через три года учебы во Франции Хассам и его жена Кэтлин Мод Доэйн вернулись домой в Нью-Йорк. Оттуда в 1890 году Хассам начал совершать поездки на пленэр в Массачусетс, Мэн, Нью-Гемпшир и — примерно с 1894 года — в Коннектикут. Для художника привлекательность Коннектикута была двоякой: друзья-художники и обилие натуры, которая ознаменовывала историческое прошлое Новой Англии.

Чайльд Гассам. Деревенский пейзаж. 1883-1885

Деревня возле гавани Кос-Коб неподалеку от Гринвича была одним из любимых мест Хассама. Он писал там очень часто между 1894 и 1918 годами, иногда останавливаясь в Доме Холли, где художники и писатели собирались с начала 1890-х годов. Оттуда он совершал однодневные поездки в рыбный порт или в деревню, рисуя пейзажи с изображением реликтовых деревьев, ферм и ветшающих колониальных зданий.

За это время он также написал серию модно одетых барышень в благородных интерьерах — многие из них были установлены в Доме Холли. «Аквариум с Золотой рыбкой» (1916) в Уодсворте — особенно прекрасный пример, так же как «Камин», небольшая масляная живопись на крышке сигарки, включенная в восхитительную выставку «Кос-Коб» Хассама, которую можно увидеть в Галерее Уильяма Хегарти на историческом месте Буш-Холли в Кос-Кобе.

Хассам старательно работал над травлением гравюр во время продолжительных визитов в Кос-Коб в 1915 году. Объединившись с опытным местным гравером Керром Эби, он создал два десятка импрессионистических отпечатков деревенской жизни. Эти изящные сцены, на долгое время заложники пылких архивистов, излучают теплую, роскошную радость.

Чайльд Гассам. Летний вечер. 1886

Невозможно не вспомнить о таких работах Хассама, как «Шаги» и «Письменный стол» (1915). В них обращают на себя внимание тонкая техника, восторг, с которым художник рисует листву на первой картине, а также игра света. Это чувственные, даже интимные произведения искусства. Они проникнуты ностальгией и сентиментальностью до такой степени, будто художник считает любого человека, обращающего свой взор к картине, близким другом, которому можно доверить любые душевные тайны.

Хассам несколько раз возвращался в Кос-Коб после 1902 года. Однако он стал предпочитать проводить лето в зарождающейся художественной колонии, нашедшей приют в пансионе Олд-Лайм, под управлением местной жительницы Флоренс Грисуолд. Вскоре колония стала неофициальной штаб-квартирой американского импрессионизма, привлекая многих крупных художников, работающих в этом направлении.

Картины Хассама периода пребывания в Олд-Лайме являются предметом скромной, но содержательной выставки в Музее Флоренс Грисуолд, собранной Эми Эллисом. Здесь нет картин с изображением городских мостов и колониальных церквей, таких как «Church at Old Lyme» (1905), но здесь более чем достаточно работ, чтобы понять, что Хассам писал этот уголок Новой Англии с настойчивой и нежной внимательностью.

Хассам создал некоторые из его самых удачных картин именно в Олд-Лайме. «Остров Шолс» изобилует роскошью, художник использует толстые короткие мазки контрастных цветов, чтобы создать сочный образ леса и гранитных уступов. «Поздний вечер» или «Закат» (1903) — также пышный и воздушный, и над рекой нависает дымка цвета лаванды.

«Поздний вечер», вероятно, был написан в пансионе, где у художника была студия на берегу реки. Студия была разрушена, но вещи, найденные при археологических раскопках под зданием, можно увидеть на выставке в Музее Флоренс Грисуолд.

Чайльд Гассам. Коламбус-авеню в дождливый день. ок.1885

Также в Олд-Лайме Хассам начал экспериментировать с аллегорическими темами, которые доминировали в его более поздних картинах. Многие из них содержат цельные обнаженные фигуры, бесцельно раскалывающие пространство среди цветущих кустов. Такая картина — «Июнь» (1905), анемичное подражание монументальным, декоративным росписям французского художника Пьера Пувиса де Шаванна.

К концу его жизни репутация Хассама как художника испортилась. Отчасти в этом виноваты его поздние картины. И отчасти то, что он стал реакционером, будучи в восторге от своего презрения к модернизму.

Но искусство с тех пор изменилось, и мода на импрессионизм вернулась, затмив модерн. Однако Хассама всё же можно отнести к хорошим ремесленникам, называть его гением — большая несправедливость по отношению к основоположникам направления импрессионизма. Несмотря на это, еще при жизни он получал за каждую картину примерно 6000 долларов, имел множество наград и ни в чём не нуждался.

Фредерик Чайлд Хассам умер в Ист Хэмптоне в 1935 году в возрасте 75 лет. Пожалуй, можно смело сказать, что Хассам был главным художником-импрессионистом Новой Англии. Его работы наиболее широко представлены в Музее американского искусства Коннектикута и в Музее искусств Метрополитен. Причем музеи стали приобретать картины Хассама еще в начале 1900-х годов. В последние годы выставки работ художника устраиваются в США регулярно, и это помогает понять и переоценить его художественное дарование и творческий путь. Каждая новая выставка концентрирует внимание посетителя на каком-то одном аспекте его разнообразных работ, иногда связывая его картины с географическими территориями, на которых они были написаны. Во всяком случае, если у вас будет такая возможность, обязательно посетите Манхэттен и Коннектикут, чтобы увидеть работы этого знаменитого импрессиониста. Не пожалеете.