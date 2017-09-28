



Иван Шилов ИА REGNUM Золтан Балог

Министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог призывает министра образования Украины Лилию Гриневич начать переговоры о закарпатских венгерских общинах, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Об этом говорится в заявлении венгерского министра. Балог отметил, что украинский закон об образовании противоречит обязательствам Киева по обеспечению обучения на родном языке на всех уровнях образования. По мнению министра, «руководство Украины ведет страну не в Европу, оно ведет свою страну в тупик». Он подчеркнул, что Будапешт имеет конституционное обязательство поддерживать на всех соответствующих международных форумах национальные меньшинства, включая венгров.

О влиянии закона Украины об образовании на язык обучения представителей национальных меньшинств рассказала на брифинге в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа министр образования Гриневич, сообщает «Курс» (Ивано-Франковск). По ее словам, многие вещи, о которых говорится, не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что «мы хотим расширить употребление украинского языка в школах нацменьшинств, поскольку как государственный он дает возможность этим детям получать образование в высших учебных заведениях Украины, дает возможность занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления. А сегодня эти дети, получив полное среднее образование, изолированы от этих возможностей, потому что они не знают украинского языка, об этом свидетельствуют результаты внешнего независимого оценивания».

Украинский фольклор

Под генеральным консульством Румынии в Черновцах прошел митинг патриотов, информируют «BukNews» (Черновцы). Представители национальных и военно-патриотических организаций на Буковине просят не накалять ситуацию на Украине из-за закона об образовании и языкового вопроса. В демонстрации приняли участия около сотни представителей Национального корпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они призвали румыноязычные общины не разжигать ситуацию в связи с языковым вопросом. Говорят, что готовы отстаивать государственные интересы. Участники митинга прошлись по центральным улицам Черновцов с лозунгами «Наше государство — наши законы!». Как говорили протестующие, «мы не против румын, мы против расшатывания ситуации и притеснений нашего государства, нашей Украины. Нас встревожили попытки Румынии вмешаться во внутренние дела Украины и их требования изменить закон об образовании… Так, 20 августа этого года в парламенте Румынии была подписана так называемая «Декларация прав румын Украины»… Но в Черновицкой области действует 65 румыноязычных детсадов и 63 румынские школы, тогда как в Румынии нет ни одной украинской школы». Активисты подготовили соответствующее обращение к генеральному консулу Румынии в Черновцах Элеоноре Молдован. Правда, к ним никто из представителей консульства так и не вышел.

В Павловке под Калиновкой, где в результате пожара стали рваться военные склады, задержали троих бомжей, распивавших виски, пишет «Реал» (Винница). Официально власти не могут подтвердить факты мародерства в Калиновке и окрестных селах, где эвакуирована большая часть населения. Вместе с тем встречаются единичные случаи, когда сообщают о выбитых дверях. Кроме того, в селе Павловка полиция задержала «троих мужчин, распивавших крепкий алкоголь, не соответствующий их внешнему виду». Иными словами, бомжеватого вида мужики бухали виски. Как пояснил изданию и.о. начальника управления Национальной полиции по Винницкой области Сергей Сокиран, пока местные жители не вернутся в свои дома, выяснить факты мародерства сложно. Что касается троицы, распивавшей виски, то по их внешнему виду сложно предположить, что у этой компании имеются деньги на довольно недешевый напиток. «С ними работают наши сотрудники, но что-либо утверждать мы пока не можем», — уточнил Сокиран.

Chto-proishodit.ru Призывники

На Херсонщине от призыва убегают даже правоохранители, констатируют «Херсонцы» (Херсон). Крайне низкую явку в военный комиссариат Олешковского района демонстрируют местные призывники. Из 930 военнообязанных граждан для прохождения медицинского осмотра явилось меньше трети. Такую информацию во время заседания коллегии Олешковской районной государственной администрации озвучил заместитель районного военкома Владимир Десятков. По его словам, среди тех, кто не является по повестке, есть и руководящие работники правоохранительных органов района. В военкомате, в свою очередь, стараются своевременно реагировать и штрафовать уклонистов. Только за текущий осенний призыв в отношении граждан, не явившихся на медосмотр, уже составлен 21 административный протокол.

В одесском райцентре появится мемориал с бюстами Хмельницкого, Мазепы и Шухевича, передает «Думская» (Одесса). Макет мемориала Борцам за свободу и независимость Украины, который вскоре будет установлен на центральной площади райцентра Кодыма Одесской области, выставлен на всеобщее обозрение в Кодымской райгосадминистрации. По задумке авторов, мемориал должен отобразить все этапы истории украинской государственности, начиная от Киевской Руси и заканчивая героями Небесной сотни и воинами «АТО». Каждую эпоху будет символизировать бюст соответствующего исторического деятеля: Владимира Великого, Даниила Галицкого, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы, Тараса Шевченко, Михаила Грушевского, Романа Шухевича, Вячеслава Черновола, участников Революции достоинства и войны на востоке.

Учредительный съезд ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Впервые в истории Украины в руки исследователей попала картотека Службы безопасности Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает «Збруч» (Галичина). Она была частью найденного недавно на Тернопольщине большего архива. Сенсационная находка поможет исследователям лучше понять деятельность этой едва ли не самой таинственной службы ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о которой до сих пор известно довольно мало. «Учитывая наполненность архива, его упорядоченность и наличие картотеки, предполагаем, что он принадлежал или лично генералу Николаю Арсеничу, или референтуре Службы безопасности, когда он ею руководил. Важно и интересно то, что раньше мы только находили в документах сведения о существовании картотеки, а сейчас мы нашли ее саму», — прокомментировал изданию директор музея «Тюрьма на Лонцкого» Руслан Забилый. Речь идет об архиве референтуры Николая Арсенича-Березовского, подпольные псевдонимы «Арсен», «Березовский», «Григор», «Демьян», «Максим», «Николай», «Михаил» и другие. Он был фактическим создателем военной контрразведки ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Службы безопасности, один из девяти генералов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Именно под его руководством была создана и развита эффективная сеть территориальных органов СБ везде, где действовала ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В найденной картотеке содержится несколько тысяч файлов на разных лиц. В каждой карточке есть шифр, фамилия и краткая информация о том, в чем тот или иной человек подозревается или скомпрометирован. Какие лица и в каком статусе попали в найденную картотеку, историки не готовы сказать, пока не раскроют шифры.

26 сентября Львовский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу религиозной общины «Приход святой праведной села Куты Шумского района Тернопольской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата» и признал незаконной передачу в собственность Украинской православной церкви Московского патриархата единственного в селе культового сооружения, рассказывает «За Збручем» (Тернополь). Согласно решению суда, распорядителем культового сооружения признана Тернопольская облгосадминистрация, которая вправе предоставить упомянутый храм в поочередное пользование общинам УПЦ МП и УПЦ КП. Межконфессиональный конфликт продолжается в селе чуть ли не два года. Представители УПЦ МП возмущены решением суда. По словам кутивчан, местные сторонники УПЦ МП вместе с настоятелем отцом Игорем Кушнируком уже практически отказались от претензий на культовое сооружение и планируют возводить свой храм.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиноферма

В селе Грозово Старосамборского района на границе с Польшей обнаружена первая вспышка африканской чумы свиней, пишет «Zaxid.net» (Львов). Отобранные пробы биоматериала направили на исследование в Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве для окончательного подтверждения диагноза. В очаге заболевания принимают меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. Однако эффективных способов лечения чумы не разработано, не существует эффективной вакцины против нее. Наиболее распространенным способом борьбы с заболеванием является уничтожение поголовья свиней в районе, где обнаружено заражение. Напомним, что в конце августа на Львовщине уже ввели профилактические меры от африканской чумы свиней.

Украине грозит дефицит хорошего картофеля, предупреждает «Сіверщина» (Чернигов). «Мы видим, что у населения в этом году практически нет урожая картофеля. Во Львовской, Волынской, Тернопольской областях — главных картофельных регионах страны — очень мало картофеля», — рассказал президент Украинской ассоциации производителей картофеля Николай Гордейчук. Поздние заморозки частично погубили урожаи тех, кто рано посадил картофель. А недельная 40-градусная жара ударила по поздним сортам. Пока трудно сказать, сколько картофеля реально будет заложено на складское хранение. Соответственно, нельзя строить и ценовые прогнозы. Согласно недавним прогнозам Европейской комиссии, урожай картофеля в Польше в 2017 году окажется на 18% ниже прошлогоднего. В Германии, которая считается крупнейшим производителем картофеля в ЕС, также соберут на 5% меньше.