Американо-китайские отношения продолжают укрепляться на фоне роста напряженности вокруг Северной Кореи. Вашингтон и Пекин используют фактор Пхеньяна для налаживания диалога по стратегическим вопросам. Примечательно, что в сентябре китайцы полностью заморозили поставки сжиженного природного газа в КНДР. А с 1 октября 2017 года Пекин вводит ограничения на поставки Пхеньяну нефти и нефтепродуктов, сообщает британская ВВС. Эффект не заставил себя долго ждать — за минувшие два месяца цены на бензин в Пхеньяне выросли примерно на 20%, уточняет агентство France-Presse.

University of Michigan's Ford School Генри Киссинджер

Теперь, согласно резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР от 12 сентября 2017 года, Китай сможет экспортировать в Северную Корею не более двух млн баррелей нефти в год. Для сравнения: по итогам 2016 года северокорейцы импортировали из Китая почти 2,2 млн баррелей. Китайцы также пообещали запретить импорт текстильной продукции из КНДР, который ежегодно обеспечивает Пхеньяну около $700 млн дохода. Что дальше?

Вашингтон и Пекин прорабатывают стратегию развития отношений на ближайшие пятьдесят лет, о чём свидетельствует форум мозговых центров двух стран в Колумбийском университете (штат Нью-Йорк), который собрал 26 сентября с.г. более 200 политиков, бизнесменов и учёных под следующей эгидой: «Председатели университетов США и Китая. Форум мозговых центров — отношения на следующие пятьдесят лет». Китайскую правящую элиту представляла вице-премьер Госсовета КНР, член Политбюро ЦК КПК Лю Яньдун, а американскую — бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер.

«США и Китаю крайне необходимо работать вместе, чтобы поднять уровень наших отношений от прагматизма и решения повседневных проблем на концептуальный уровень. Это позволит создать новую всеобъемлющую концепцию мирового порядка, которая будет способствовать миру и прогрессу человечества, что уже сейчас проявляется в наших совместных действиях по корейскому вопросу», — заявил Киссинджер на церемонии открытии форума, напомнив, что со своего первого визита в КНР, который состоялся 46 лет назад, он посетил Китай более ста раз. Интересное послание, не так ли? Даже в лучше годы отношений с Советским Союзом американская дипломатия не проявляла такого рвения.

Foreign and Commonwealth Office Лю Яньдун (справа)

Киссинджер разъясняет причину: «Когда Китай и Соединенные Штаты официально установили дипломатические отношения, мотивация в основном носила стратегический характер, чтобы сохранить американский рынок ценных бумаг». По его словам, китайская инициатива «Шелкового пути» будет способствовать «переносу мирового центра тяжести с Атлантики в Тихий океан». «Вот почему многие из нас призвали США присоединиться к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, когда это было предложено Китаем», — резюмировал американский дипломат, которого цитирует China Daily.

Председатель Kissinger Associates выражает уверенность в том, что «США и Китаю следует искать не только совместную концепцию безопасности, но концепцию совместной эволюции двух великих обществ (coevolution), которые могут существовать бок о бок, иногда преследуя разные цели, но объединяясь в защиту общих потребностей и возможностей, которые являются императивом для XXI столетия».

«Наша задача — найти способ сопряжения американской исключительности и «китайской мечты», что позволит создать новый мировой порядок на благо всех», — подчеркнул Киссинджер, уточнив, что «Китай преследует свою историческую цель уже две сотни лет, и все люди, которые стали свидетелями развития КНР в одном поколении, не сомневаются, что страна реализует свою мечту».

Лю Яньдун поддержала своего визави, поблагодарив его за особый вклад в развитие китайско-американских отношений:

«Только через постоянное освобождение положительной энергии между людьми, через культурные обмены между Китаем и США, которые будут укреплять взаимопонимание и дружбу двух народов, благоприятствовать дружественному настрою общественного мнения двух стран, китайско-американские отношения будут стабильно и долгосрочно развиваться».

Впрочем, интерес к Поднебесной проявляет не только ветеран внешней политики Киссинджер, но и бывший помощник президента США Стивен Бэннон, который выражает интересы антикитайского сегмента правящей (военной) элиты. Как сообщает гонконгская South China Morning Post, 22 сентября Бэннон провёл в Пекине закрытую встречу с главой Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, членом Политбюро ЦК КПК Ван Цишанем, которая продлилась полтора часа. Её детали не разглашаются. Хотя и так понятно, что стороны говорили об экономических вопросах (ранее Бэннон посетил инвестиционный форум в Гонконге) и о предстоящем (18 октября) XIX съезде Коммунистической партии Китая, на котором должен переизбраться председатель КНР Си Цзиньпин. «Большая двойка» обретает реальные очертания.