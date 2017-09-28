Завершившиеся стратегические учения «Запад-2017» наделали много шума не только на полигонах, но и в информационном поле. Активная медиакампания, направленная против этих маневров, исходящая от западных политиков и средств массовой информации, породила массу домыслов и опасений, связанных с учениями, еще задолго до их старта и продолжилась и во время учений, и после их завершения.

Минобороны России Противодиверсионные действия российского подразделения (Полигон Борисовский)

Министр обороны Латвии Эдгар Ринкевич за две недели до начала маневров заявлял о том, что во время российско-белорусских учений могут быть провокации, причём, по его словам, «сначала они могут выглядеть как случайное происшествие, но потом это может вылиться в полномасштабную кризисную ситуацию в стране». Предупреждал он и о возможных попытках прощупать систему обороны и, например, о том, что «военные самолеты России могут случайно войти в воздушное пространство Латвии».

О своём беспокойстве по поводу совместных военных учений России и Белоруссии говорила и федеральный министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, подчеркивая, что «нелегко принять ситуацию, когда вблизи твоих границ — массовая концентрация чужих военных сил».

Выступая на общих прениях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Литвы Даля Грибаускайте обвинила Россию в эскалации напряжения в Восточной Европе и военной агрессии против соседей:

«Около ста тысяч российских военнослужащих участвуют в военных учениях агрессивного характера «Запад-2017» вблизи границ балтийских государств и Польши и даже в Арктике. Кремль отрабатывает агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию атаковать Запад. Эти учения также являются частью информационной войны, направленной на распространение чувства неопределенности и страха».

Минобороны России Учение «Запад-2017»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и вовсе заявил о том, что на последнем этапе маневров российские войска отработали нанесение массированного ракетно-ядерного удара.

Однако опасения, естественно, не подтвердились, и даже латвийские министерства внутренних дел и обороны провокаций не зафиксировали. Более того, министр обороны Литвы Раймондас Кароблис в итоге еще и заявил, что во время учений «Запад-2017» Россия не решилась совершить провокации против соседей именно благодаря усилиям Литвы:

«Это наш успех. Отпор НАТО и Литвы сделал своё дело».

Своим мнением по поводу состоявшихся учений и реакции на них стран Запада с ИА REGNUM поделились эксперты, которые сходятся во мнении о том, что основным итогом маневров стала демонстрация тесных союзнических отношений России и Белоруссии, военного потенциала армий двух стран, а также их способности работать слаженно.

Как отметил эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец, это стандартные учения и, «как мы видим, никакой оккупации не произошло». С ним согласен эксперт Фонда публичной дипломатии Кирилл Аверьянов-Минский:

«Учения показали, что никаких захватнических, империалистических целей у Российской Федерации нет. Западные страны, в основном страны Прибалтики, перед учениями всячески стращали своих граждан и руководство НАТО якобы тем, что Россия может оккупировать Белоруссию, может использовать Белоруссию в качестве плацдарма для нападения на Украину, для нападения на Прибалтику. Ничего этого не произошло. Соответственно, это лишний раз показало, чего стоят такие алармистские заявления от прибалтийских лидеров».

Минобороны России Пуск крылатой ракеты ОТРК «Искандер-М» во время активной фазы учения «Запад-2017» (Ленинградская обл.)

Говоря о развернутой против учений медийной кампании, Дмитрий Болкунец отмечает однобокость звучавших предупреждений:

«Никто не говорит о том, что учение, которое проходит в Польше и соседних с Белоруссией странах с участием американцев, представляет угрозу. Почему американцы, например, не могут Польшу оккупировать? Такой риторики нет. А в случае с Белоруссией, которая является членом ОДКБ и является партнером России по Союзному государству, такой тезис прозвучал».

На то, что пока пропагандистская машина Запада, в том числе в Белоруссии, пугала белорусского обывателя угрозой российского вторжения и даже оккупации, на самом Западе — в Прибалтике, Польше и на Украине в течение последнего года прошло около 30 военных учений, обращает внимание и шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик. Он также подчеркивает, что только последние военные учения «Дракон», которые проводились почти в то же время в Польше, собрали в полтора раза больше военных, чем «Запад-2017».

"По сути, весь последний год Запад осуществлял в самой непосредственной близости от границ России свои военные манёвры, однако в угрозах европейской безопасности обвинена исключительно Россия. Пусть Запад пока упивается своим медийным доминированием — на будущие бои в реальном измерении времени, если они будут, это нисколько не повлияет. Учения показали, как и с какими затратами вся военная машина НАТО в Европе будет опрокинута и уничтожена и за какие сроки», — говорит Юрий Баранчик.

Минобороны России Учение «Запад-2017»

Ещё одним важным итогом маневров «Запад-2017» эксперты называют то, что Белоруссия, по сути, подтвердила, что является военным союзником России, как подчеркнул Кирилл Аверьянов-Минский, «несмотря на то, что Лукашенко порой делает какие-то недружественные в отношении России заявления, и несмотря на то, что он отказался от размещения российской военной базы, несмотря на все эти шероховатости всё-таки военный союз России и Белоруссии имеет место».

О том, что прошедшие учения стали, по сути, демонстрацией Россией того, что у нее есть союзники, говорит и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, отмечая при этом, что «союзники эти не совсем уж беспроблемные».

Безпалько напоминает, что между Россией и Белоруссией есть ряд проблем в отношениях, которые не нашли своего решения. По его словам, это завышенные требования Белоруссии по отношению к Российской Федерации в экономической и военной областях и, соответственно, отсутствие каких-либо встречных шагов, на которое рассчитывало руководство России.

«Безусловно, мы можем поставлять нашим союзникам вооружение даже бесплатно, но мы хотели бы увидеть какие-то шаги навстречу в экономической или какой-либо другой сфере. Белоруссия не признала суверенитет Российской Федерации над Крымом. Она отказала нам в размещении авиационной базы. Я думаю, что вследствие этих разногласий как раз и произошло такого рода разделение президентов России и Белоруссии на этих учениях, — говорит Безпалько. — Однако тот факт, что президенты не приветствовали учения совместно, говорит о том, что проблемы в российско-белорусских отношениях есть. Но в целом эти учения продемонстрировали решимость защищать свои национально-государственные интересы любыми средствами вплоть до военных».

Что касается реакции на проводимые учения в западных СМИ, то эксперт объясняет это антироссийской истерией в целом, а «по большому счету Россия демонстрирует, что она не хочет идти на уступки, и что в данной ситуации она готова отстаивать свои интересы с оружием в руках».

Минобороны России Учение «Запад-2017»

В заключение можно сказать, что проведённые регулярные совместные российско-белорусские стратегические учения позволили и России, и Белоруссии почувствовать «плечо» и готовность совместными усилиями отражать серьёзные угрозы, которые, как показывает почти истерическое неравнодушие западных партнёров, сбрасывать со счетов никогда нельзя. Кроме того, такую эмоциональную реакцию, причем еще до демонстрации военного потенциала армий и вооружения, можно считать искренним признанием силы и возможностей Вооруженных сил России и Белоруссии.

Учения позволили военнослужащим отработать действия в различных ситуациях, проверить их слаженность при возникновении угроз, а также предупредить потенциального противника о последствиях агрессии против одной из стран — членов Союзного государства. Медийная истерика Запада подтверждает, что поданный Москвой и Минском сигнал своей цели достиг.