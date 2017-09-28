Китай за последние несколько лет превратился в одну из ведущих держав — поставщиков оружия на мировой рынок, опередив ряд западных конкурентов, на фоне чего актуальным оказывается вопрос о том, успешна ли эта стратегия, а также в чем состоит ее цель, пишут Рон Мэтьюс и Сияоджун Пин в статье для East Asia Forum.

Иван Шилов ИА REGNUM Запретный город. Пекин

Для того чтобы ответить на вопрос о том, является ли стратегия экспорта оружия КНР успешной, необходимо установить, был ли действительно значительный скачок в объемах продаж Пекином систем вооружения. В этом аспекте хотя картина и неоднозначна, есть признаки определенных подвижек. Так, объемы экспорта оружия КНР очевидным образом растут. В 2012—2016 годах на долю Китая приходилось 6,2% мирового рынка оружия, что является внушительным ростом по сравнению с 2007—2011 годами. За этот период Китай обогнал по объему поставок оружия Германию, Францию и Соединенное Королевство, став третьей страной по объему поставляемого на глобальный рынок оружия.

При этом такой рост является не краткосрочным отклонением от нормы, но показателем долгосрочной тенденции. В частности, между 2000 и 2015 годами экспорт оружия КНР вырос в 6,5 раза. В 2016 году Китай поставил оружия на $2,1 млрд, лишь немногим не дотянув до Франции с ее $2,2 млрд, но намного опередив Соединенное Королевство с его $1,4 млрд. И хотя в 2016 году доля Китая на мировом рынке оружия намного меньше, чем у США с их 33%, этот разрыв постепенно сокращается с Россией, доля которой — 23%, тогда как с такими странами, как Франция (6%), ФРГ (5,6%), Великобритания (4,6%), он полностью исчез.

Эксперты часто дают негативные характеристики экспортируемому Китаем оружию, утверждая, что у него нет международной привлекательности. Приводятся данные о том, что 72% всего экспорта за последние пять лет было поставлено лишь в три страны: Пакистан, Бангладеш и Мьянму. Однако такая критика не совсем справедлива. С подобной зависимостью от ряда ключевых покупателей сталкиваются как зрелые, так и начинающие экспортеры оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Китайская стена

В частности, Россия в 2012—2016 годах занимала второе место в списке крупнейших поставщиков оружия, полагаясь при этом исключительно на четыре страны — Индию, Вьетнам, Китай и Алжир — для продажи 70% своего оружия. В свою очередь, 71% поставок оружия Соединенного Королевства шел в Индию, США и Саудовскую Аравию.

Более того, критики китайских образцов вооружения утверждают, что они привлекательны для менее богатых стран исключительно благодаря своей дешевизне, связанной с устарелостью разработок. Хотя в этом утверждении и содержится доля истины, оно нуждается в пояснении. Китай успешным образом диверсифицировал свою клиентскую базу и теперь успешно экспортирует оружие в 55 стран по всему миру, имея покупателей в Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Большая их часть действительно является развивающимися странами. Например, две трети государств, находящихся на беднейшем континенте планеты Африке, закупают оружейные системы из Китая, и большая часть из них — простое военное оборудование.

Но времена меняются. Китайское оружие больше не является реликтами давно ушедшей советской эпохи. Народно-освободительная армия Китая активно заменяет старые советские платформы на усовершенствованные «собственные» модели, которые также идут на экспорт. Среди них танки «Тип 99», истребители «Чэнду» J-10 и подводные лодки класса «Тип 041», поставляемые в Таиланд, Мьянму, Бангладеш и Пакистан.

U.S. Air Force Staff Sgt. D. Myles Cullen Танк «Тип 99»

Китай также активно разрабатывает новейшие системы в стремлении поднять уровень технической сложности своей продукции. В частности, КНР производит надежные и конкурентоспособные БПЛА и противокорабельные крылатые ракеты. Повышение технического уровня, сопряженное с относительной дешевизной китайских разработок, привело к удачному соотношению цены и качества, благодаря которому на сегодняшний день 25% покупателей китайского оружия составляют такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Поиском покупателей для своих разработок стратегия Китая, тем не менее, не ограничивается. И при ее анализе, отмечают авторы, западные стратеги не должны испытывать иллюзий о том, что основной целью Пекина является получение прибыли от экспорта своего оружия. Напротив, в конечном счете КНР стремится добиться геополитического и стратегического влияния, с чем и связана экономическая дипломатия КНР. Для достижения этой цели Пекин, в частности, использует свой потенциал мягкой силы, который включает в себя предоставление помощи странам, иностранных прямых инвестиций, проведение зарубежных образовательных программ и, что важнее, экспорта оружия.

Стратегия экспорта оружия Китая имеет в своем основании три принципа: продвижение легитимного потенциала самообороны страны — получателя оружия, укрепление мира, безопасности и стабильности страны и региона, а также невмешательство во внутренние дела своих клиентов. В Китае уверены, что политические и военные вопросы, а также состояние прав человека не имеют никакого отношения к контрактным обязательствам. И хотя такой подход и вызывает критику со стороны западных государств, невозможно отрицать эффективность такой стратегии при продаже оружия и обеспечении собственного влияния. Такой подход особенно привлекателен для развивающихся стран, страдающих от излишней зависимости от американского или российского оружия. Благодаря наличию китайского оружия у более бедных стран появляется возможность диверсифицировать источники поставок своего оружия, сохранить определенную долю суверенитета в вопросах собственного военного потенциала и сократить стратегическую уязвимость от эмбарго на поставки оружия.

Модель экспорта оружия Китаем характеризуется рядом других аспектов. В частности, она дает Пекину возможность строить более крепкие отношения с государством-покупателем и укреплять на его территории свое влияние. Это особенно верно в отношении соседних стран. Неслучайно, что поставки оружия КНР в такие страны, как Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш и Мьянма, косвенным образом преследуют цель сдерживания угрозы со стороны другого азиатского гиганта — Индии.

Более того, китайское оружие обладает хорошей конкурентоспособностью, а цена на него ниже в сравнении с западными образцами. Китайские беспилотники, по некоторым данным, стоят на 10—20% дешевле, чем их ближайшая альтернатива производства США. Наконец, Китай готов идти на передачу технологий, благодаря чему страны-покупатели могут самостоятельно осуществлять техническое обслуживание, ремонт и инспекции приоритетного оружия, а также производить комплектующие к ним.

Таким образом, хотя пока Китай, возможно, и не является доминирующим игроком на рынке вооружений, его стратегия экспорта оружия доказала свою эффективность в захвате определённой доли рынка у стран — конкурентов Пекина, в том числе и в более развитых странах. Налицо долгосрочная стратегия, за которой стоят дипломатические и геостратегические цели, а не стремление к получению прибыли.