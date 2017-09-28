



Иван Матюшин. Николай Иванович Пирогов в день смерти. Гравюра. 1881

В Виннице бьют тревогу: из-за политических разногласий с Москвой может пострадать забальзамированное тело великого российского хирурга Николая Ивановича Пирогова (1810, Москва — 1881, село Вишня, ныне в пределах Винницы). «Тело Пирогова — заложник путинской агрессии, необходимо срочное ребальзамирование, а его делают только в Москве», — бабахнула в сентября киевская газета «День». В этом году исполнилось 70 лет музею-усадьбе Николая Пирогова, расположенному в Виннице. Как заявил на днях генеральный директор музея Петр Гунько, из-за промедления министерства здравоохранения Украина может потерять Пирогова, потому что все сроки ребальзамирования его тела уже давно прошли.

«Тело Николая Пирогова забальзамировали на четвертый день после его смерти еще в 1881 году по инициативе жены, баронессы Александры фон Бистром, — рассказал Гунько. — Потом за поместьем присматривали наследники, и ребальзамирование проводилось вовремя, а после революции оно было в запущенном состоянии… Сталин лично выдал распоряжение относительно создания музея Николая Пирогова в Виннице и проведения ребальзамирования его тела. С того времени эту процедуру проводили периодически. И никаких проблем не возникало. Сейчас, опять же из-за войны, мы не можем ребальзамировать тело Пирогова, потому что специализируется на этой работе научно-исследовательский и учебно-методический центр биомедицинских технологий Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), который расположен в Москве…

Наше профильное министерство, в которое я писал десятки запросов, медлит с разрешением и не рекомендует заключать контракт со страной-агрессором. Мы проводим подбальзамирование с помощью наших ученых из медуниверситета, но оно не тотально, это только поддерживающая процедура. Что делать дальше? Не знаем. Ждем мира, потому что иначе потеряем Пирогова. Но больше всего нервирует то, что появляется много «интересных» предложений от разных людей, которые предлагают закопать тело Пирогова, потому что у нас война с Российской Федерацией. Как по мне, это нонсенс! Мы проводим долгосрочный научный эксперимент, и это единственное тело в мире, которое сохраняется уже 136 лет. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем небезразличным, в том числе высшим лицам государства, помочь сохранить тело Пирогова и его музей в Виннице».

UA-Lora Вход в музей

Пирогов: жизнь после смерти

Бальзамирование тела великого хирурга до сих пор является волнующей тайной для многих исследователей, которые дают свои ответы на два главных вопроса: как была проведена эта операция и почему на ней настоял Пирогов, с чем, кстати, согласилась Церковь, традиционно не поддерживающая идею содержания мавзолеев. Как известно, Николай Иванович скончался 5 декабря 1881 года (по новому стилю). На четвертый день после смерти его тело было забальзамировано петербургским доктором Давидом Выводцевым. Гроб вначале хранился в вишненской сельской церкви, в январе 1882 года его перенесли во временную часовню, а в 1885 году был построен храм-мавзолей святого Николая Чудотворца, где и упокоился окончательно Пирогов. До революции порядок в нем более-менее пыталась поддерживать семья хирурга. Однако во время революционных событий родственники Николая Ивановича были вынуждены покинуть страну и эмигрировали за границу. Усыпальница была разграблена, осквернители могил разбили стекло внутреннего гроба, похитили шпагу, подаренную австрийским императором Францем-Иосифом, и крест.

Как сообщается на сайте музея-усадьбы Николая Пирогова в Виннице, впервые вопрос относительно сохранения тела хирурга и превращения его дома в музей был поставлен в начале 1920-х годов Винницким научным обществом врачей. В 1940 году Народный комиссариат здравоохранения Украины предложил комиссии под руководством профессора Синельникова приступить к восстановлению тела Пирогова, но запланированные на лето 1941 года работы сорвала война. Фактически началом создания музея стало распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР от 27 октября 1944 года. В мае 1945 года в Вишню прибыла комиссия, которая пришла к выводу, что фашистская оккупация нанесла этому священному месту громадный ущерб: усадьба запущена, здания разрушены, гроб с телом ученого находился на грани разрушения. Однако советские ученые сделали невозможное: восстановили внешний облик Пирогова и значительно замедлили процесс распада тела. Специалисты утверждают, что это единственный в мировой науке случай, когда тело, которое находилось в неблагоприятных условиях, без надлежащего присмотра, спустя 65 лет после смерти было восстановлено.

Galka Дом Николая Пирогова. Терраса жилого дома

Тело как яблоко раздора

Распад Советского Союза волей-неволей ударил и по Пирогову. Проблемы с поддержанием нормального состояния его начались после 1991 года, носили они политический характер. Киев с большой неохотой отпускал ковчег в Москву, где над Николаем Ивановичем колдовали специалисты ВИЛАР, подозревая, что россияне хотят «присвоить» себе тело Пирогова. Как сообщает винницкий портал «Реал», в конце 1990-х для возвращения Пирогова в Винницу «довелось подключаться непосредственно тогдашнему президенту Леониду Кучме, тогда на самом высшем уровне удалось договориться, россияне согласились вернуть тело». Вместе с тем, следует сказать, что средства на работы по сохранению забальзамированного тела хирурга выделяла как Москва, так и Киев. Так, в 2002 году деньги перечислило российское правительство по инициативе Виктора Черномырдина. В мае 2011 года грант на операцию, которую проводили московские специалисты, дало министерство экономики Украины. На 2017 год был назначен очередной комплекс работ, но в дело вмешалась политика.

«Сейчас в музее подтверждают, что Кабмин готов выделить средства на ребальзамирование тела, и якобы московские специалисты согласны приехать в Винницу, но настаивают на согласовании их работы на уровне первых лиц государств. В Киеве же однозначно не собираются контактировать с руководством страны-агрессора, поскольку подобный диалог предполагает и некие уступки с украинской стороны, — подчеркивает «Реал». — Вместе с тем, на самой Украине нет специалистов, согласных взять на себя ответственность за сохранение тела Пирогова и обладающих необходимыми навыками в ребальзамировании». Неужели украинские власти из-за своих амбиций готовы допустить, чтобы уникальное тело великого хирурга сгнило в Виннице, но лишь бы не договориться с Москвой? К сожалению, такой вариант сегодня исключать нельзя.