



Верещагин. Двери Тамерлана. 1872

«Самой непредсказуемой и поэтому опасной страной в плане передачи власти остается Киргизия», — кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Шамгунов рассказал ИА REGNUM об особенностях транзита власти на востоке.

Особенностей много, ключевая — сохранение власти не до конца жизни лидера, а до конца его рода. А род может существовать тысячи лет.

Поэтому самый лучший и безопасный вариант для страны, когда президент и его семья как продолжатели его дела устраивают политические элиты. Но на востоке пока не принято передавать власть дочерям. А у нынешних президентов двух сильнейших государств региона — Казахстана и Узбекистана нет прямого наследника. (У Ислама Каримова есть сын от первого брака. По некоторым данным он живет в России и не поддерживает связи с семьей своего отца — прим. ИА REGNUM )

У Нурсултана Назарбаева и у покойного Ислама Каримова есть дочери, которые успели приобрести скандальную славу. Алия Назарбаева была замужем за сыном первого президента Киргизии Аскара Акаева. А Гульнара Каримова незадолго до смерти главы Узбекистана попала в опалу. И не похоже, что ее положение в скором времени изменится.

Timir01 Гульнара Каримова

Есть. Дарига Назарбаева и Лола Каримова. Но с дочками всегда остается опасность — при каждой девочке есть муж, который однажды начнет рваться к власти. За мужьями стоят другие кланы. Это почти всегда означает возникновение новых игр и неизвестных комбинации. Правящим элитам такой вариант не нужен — они боятся рисковать и ввязываться в неизвестность, так как могут потерять нынешнее положение.

На востоке живы традиции. Они гласят, что во главе семьи и государства должен стоять мужчина. Тем более, что негативный прецедент уже был.

Муж Дариги Назарбаевой почти устроил переворот. (Рахат Алиев, бывший посол Казахстана, бежал в Австрию, где просил политического убежища, арестован. В 2015 году найден повешенным в одиночной камере — прим. ИА REGNUM ) После этого случая президент Казахстана просто не мог заставить элиту воспринимать своих дочек как реальную силу.

Впервые я услышал о том, что Каримову нашли преемника в 2006 году. Так что речи о дочках не было вообще.

В Узбекистане было понятно, что первый президент пользуется непререкаемым авторитетом и будет у власти до конца. Не было каких-то шараханий из стороны в сторону и все прошло спокойно, что бы там не говорили некоторые СМИ.

В Астане все сложнее. Понятно, что переход власти должен состояться. Другое дело, что Назарбаеву на его последних выборах, когда он стал «пожизненным президентом» четко дали понять — «твоих дочек во власти не будет».

А почему бы не делать потрясающую карьеру дочери потрясающего президента? Ее продвигали очень давно: адаптировали под нее политическое и медийное пространство. Народу давали понять, что у президента выросла хорошая наследница.

Она очень умна и на фоне своих сестер отличается в лучшую сторону. Но дело не в этом. Изначально ее двигали потому, что надеялись осуществить передачу власти в кругу семьи. Тут вариантов было не много.

Сыновей, увы, нет. Есть только племянники со стороны жены. Но это потенциальные проблемы как в случае с родственниками мужа дочери. Любой вариант «не прямого наследования» угрожает переделом власти.

Evstafiev Дарига Назарбаева

Из прямых родственников есть внуки. Но, боюсь, их не успеют должным образом подготовить. Они слишком молоды. Поэтому Даригу и рассматривали в качестве основного варианта. Она даже была «кандидатом номер один» на президентских выборах в 2005 году Но победу ей никто не гарантировал.

Нурсултан Назарбаев не выдвигал свою кандидатуру до последнего. Тогда, в качестве дополнительной гарантии от незапланированного успеха оппозиции, кандидатом стал спикер парламента, который был очень уважаем среди представителей элиты и входил в ближайшее окружение президента.

У Нурсултана Назарбаева закончились все уловки, чтобы оставаться на своем посту. Сначала полномочия президента просто продлевали. Потом вспомнили, что глава государства по Конституции независимого Казахстана не имел права повторно участвовать в выборах.

Если страна демонстрирует свою приверженность демократическим ценностям, то она должна пусть и формально соблюдать некоторые правила. Были назначены выборы. Назарбаев решил в них участвовать в самый последний момент и предсказуемо победил. Его авторитет и его решения были и остаются непререкаемыми для казахстанцев.

После этого в выборы решили не играть и дали ему пожизненное президентство. Сказка про демократию закончилась, начались поиски преемника.

В отличие от Ташкента, где «наследник» был выбран много лет назад, Астана еще не приняла окончательное решение. Преемников больше, чем один.

Некоторым признаком грядущих изменений могут быть СМИ. Посмотрите на медийную картинку. Кого сейчас активно хвалят в прессе? Даригу Назарбаеву. Возможно, общественное мнение готовят для выдвижения ее на пост президента еще при жизни лидера нации — ее отца. Но если выберут Даригу Нурсултановну путем народного голосования на выборах — я буду удивлен.

То, что я вижу сейчас, противоречит некоторым правилам, принятым на востоке.

Там все намного предсказуемее. В Таджикистане готовят передачу власти от отца к сыну. Нынешний президент Эмомали Рахмон воспитывает наследника Рустама Эмомали.

В Туркмении передача власти по наследству едва ли возможна. Но там выборы пройдут без серьезных потрясений и последствий для страны.

Самой непредсказуемой и поэтому опасной страной в плане передачи власти остается Киргизия. Объясню почему: в стране попытались применить механизмы передачи власти от отца к сыну. Когда первый президент Аскар Акаев собирался уходить в отставку его место должен был занять его сын Айдар. Молодой Акаев был идеальным кандидатом для элиты Киргизии — молод, глуп, а значит без советников не смог бы управлять страной. Такая ситуация устраивала всех.

White House Аскар Акаев и Джордж Буш

Без поддержки кланов Айдар Акаев — никто. Но при нахождении компромисса элиты вспоминали, что у человека самая звучная фамилия из всех претендентов на президентский пост. Но тут, увы, вышла не состыковка — оказалось, что президентом может быть человек не моложе 35. Да и смена власти в Киргизии вселяла определенные сомнения в том, что Акаевы вернутся в Бишкек.

Передача власти Айдару Акаеву рассматривалась еще в начале 2000-х годов. В это же время готовилась к передачи власти Астана. В Узбекистане этот вопрос еще не поднимался. В Туркмении при наличии живого сына Сапармурату Ниязову дали понять — твой наследник не унаследует после тебя страну.

Авторитет сына был слишком мал, он не успел его наработать. Ниязову отказали в двух вещах — султанате и сыне-преемнике. В его случае фамилия не сыграла значимую роль.

Второй президент Киргизии Курманбек Бакиев тоже готовил сыновей от второго брака себе в преемники.

Бакиев заигрался и поссорился со всеми. Явно переоценивая свои возможности и силу своей власти он сжег мосты и с Москвой, и с Вашингтоном.

U.S. Air Force Курманбек Бакиев

Киргизия в принципе выпадает из принятых норм и законов. Сейчас ситуация выглядит так: нынешний президент Алмазбек Атамбаев главой государства быть уже не может. Передать власть по наследству ему никто не даст. Не тот уровень у человека, не тот авторитет у президента и не та страна, какой она была до смены власти.

Потому, что одно дело передавать власти в стране где большинство граждан, а не только ближний круг, видит какой президент хороший, умный и как заботится о «своем народе» и успешно решает текущие проблемы. Тогда бы они были рады, чтобы этот человек правил вечно.

Но если по Конституции сделать этого нельзя, элиты соглашаются на молодого глупого сына, который до поры до времени остается ширмой, а правит за него папа. Ребенок вырастает рядом, набирается опыта, глядя на родителя и потом может стать реальной политической фигурой. Этот вариант Киргизии при первом президенте.

У Атамбаева такого сына нет, но и из политики он уходить не хочет. Вероятно, он хотел бы стать премьер-министром. Или уйти в тень не выпуская из рук ключевые нити власти.

В политике есть два «закона мафии», как я их называю. Первый гласит, что «убивший дона, доном быть не может». То есть если ты сверг президента, ты не можешь занять его место. Хочешь править — выбери кого-то другого и управляй страной от его имени.

И второй закон — «если тебя привели к власти, в первую очередь избавляйся от тех, кто тебя привел к власти». Ведь если тебя к власти привели, то могут и «уйти». Это работает всегда.

Premier.gov.ru Алмазбек Атамбаев

Вопрос не в том, что он сможет, а чего не сможет. Вопрос в том, захотят ли нынешнего президента видеть в качестве премьер-министра? Это будет зависеть от того, насколько элиты сохранят свою договороспособность после президентских выборов. (Они назначены на 15 октября 2017 года — прим. ИА REGNUM )

Выборы пройдут как всегда — проигравшие возмутятся что у них украли голоса. Некоторые кандидаты уже готовят почву под это. Главное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Сейчас это маловероятно, однако до выборов осталось чуть больше двух недель. А ставки перед решающим сражением продолжают расти.

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