21 сентября 2017 года вышел в прокат фильм Резо Гигинеишвили «Заложники». Фильм, как утверждает режиссер, создан «по реальным событиям», которые произошли 18−19 ноября 1983 года, когда организованная группа «золотой» грузинской молодежи захватила борт ТУ-134, следующий по маршруту Тбилиси — Батуми — Киев — Ленинград.

Иван Шилов ИА REGNUM 2«Заложники»

На фоне раскрученного скандала с картиной «Матильда» это событие «культурной» жизни России, к сожалению, не получило достойной оценки. Хотя по своим последствиям переоценить воздействие этого фильма невозможно. Причем не только из-за того, что в нем события поставлены «с ног на голову», но и потому, что его целевой аудиторией являются отнюдь не российские граждане. Фильм снят на грузинские и польские деньги и рассчитан на западного зрителя, которого пытаются поразить очередными «зверствами» советского режима, имея целью очередной раз облить грязью современную Россию. Что с того, что президент России в то время работал в Германии? С логикой и у создателей фильма, и у прокатчиков из закупившей его американской фирмы НВО для показа в странах бывшей Восточной Европы, очень плохо. Но, как говаривал министр пропаганды Геббельс об английском премьере Черчилле: «Чем страшнее ложь, тем больше в нее верят». Этот тезис фильм подтверждает «на все сто». Сначала ему рукоплескали на сочинском «Кинотавре», потом на Берлинском кинофестивале. О том, что реально случилось в те трагические дни, согласился поговорить начальник антитеррористического подразделения КГБ СССР Владимир Луценко.

Где-то с начала 60-х годов в мире, как раковая опухоль, начала распространяться «мода» на террористические акты, связанные с захватом воздушных судов. Особо усердствовали в этом арабские террористы. Любой человек мог в единый миг стать седым, узнай он о том, что в захваченном головорезами самолете летит его ребенок, жена, родители. На этот страшный эмоциональный эффект и рассчитывали негодяи, выдвигая порой безумные требования.

Трагедия с заложниками в 1983 году

Для СССР все началось, наверное, в 1970 году. Тогда случился первый успешный захват самолета. 15 октября отец и сын Бразинскасы угнали в Турцию пассажирский самолет Ан-24 рейса №244 Батуми — Сухуми — Краснодар. Во время захвата они взяли в заложники и убили бортпроводницу Надю Курченко. Ей было всего девятнадцать лет. Убийц приняли в Турции, потом по линии ЦРУ переправили в США, где они были объявлены «борцами с советским режимом», получили велфер и гонорары на ТВ и радио. Увы, еще тогда специалистам было понятно, что с терроризмом шутки плохи. Любая удачная акция тиражируется по всему миру. Это понимали многие, но только не наши «заокеанские партнеры». И вот через 13 лет группа «золотой» грузинской молодежи попыталась повторить «подвиг» Бразинскасов. В порыве к «свободе» они не задумываясь сделали из самолета концлагерь.

Позднее на закрытом суде участники группы говорили: «Когда Бразинскасы улетели с шумом и стрельбой, стюардессу убили, так их там в почетные академики приняли, невольниками совести нарекли, из Турции в США переправили. Чем мы хуже?» И «золотые мальчики», главным для которых были джинсы, группа Led Zeppeline и бабл-гум решили тоже громко хлопнуть дверью. Чтобы их приняли на Западе как героев. Для этого надо, как оказалось, совсем не много: просто убить ни в чем не повинных людей.

Ребятки действительно были не простые. Не хочу называть их имен, чтобы даже на бумаге они не появлялись вновь. Но, двое из них, профессорские дети, окончили в Москве Институт дружбы народов имени Патриса Лумумбы, главарь группы, 1958 года рождения, был сыном членкора грузинской Академии наук, окончил Академию художеств в Тбилиси. Кстати, еще трое, в том числе единственная девушка, тоже оттуда, из Академии художеств. Все, так или иначе, связаны с киностудией «Грузия-фильм».

Нет, конечно. Хотя именно связи на этой студии, скорее всего, позволили им выйти на торговцев оружием и приобрести два пистолета ТТ и два револьвера системы «Наган». Из них они тренировались стрелять на даче. Куплены были и две гранаты — осколочная оборонительная Ф-1 и наступательная РГД-1. Как оказалось в ходе следствия, продавцы оружия обманули покупателей и продали им учебные болванки, правда, с боевыми запалами.

Да был. Но, проведя всю идеологическую подготовку, он в последний момент отказался от участия в акции, намереваясь выехать из СССР за границу по линии церковного обмена. Забегая вперед, скажу, что уйти от ответственности ему не удалось…

Тренировки КГБ СССР

Звериная жестокость. Обойдя досмотр через знакомого диспетчера тбилисского аэропорта и пронеся на борт оружие, семь человек были готовы захватить борт ближе к Батуми, полагая, что эта точка максимально приближена по маршруту к Турции. Они ориентировались по времени и не знали, что из-за плохой погоды посадка в Батуми была отменена, и борт после мягкого разворота летел обратно в Тбилиси. Когда, по их мнению, Батуми был уже близок, они без разговоров убили пассажира в форме летчика, приняв его за охрану борта, и подстрелили еще двоих «подозрительных» пассажиров. Зверски избили стюардессу Крутикову, подтащили ее к двери пилотской кабины и вынудили летчиков открыть дверь. Здесь террористы просчитались. На борту оказалось больше летчиков, чем обычно. Дополнительно в экипаж входили стажер и проверяющий. Поэтому, когда дверь кабины открылась, террористы застрелили бортинженера и ранили пилота и проверяющего. Конструкционные особенности ТУ-134 таковы, что место штурмана находится в «фонаре» под местами пилотов и задернуто занавеской. После случая с угоном 70-го года, все летчики имели личное оружие, и штурман Владимир Гасоян, не задумываясь, применил его, убив одного и ранив другого террориста. Именно к этому моменту относятся крики террористов из фильма: «Кто стрелял? Откуда стреляли?» Эти фразы были действительно сказаны от испуга, когда бандиты получили реальный ответ в виде пуль. Но в фильме сделано так, что зритель понимает: они не хотели стрелять и просто были вынуждены к этому. Резо Гигинеишвили на полном серьезе утверждает, что террористы защищались… Но реальность говорит о другом. Пять пуль в голову бортинженера Анзора Чедия. В упор. Без сомнений и интеллигентской рефлексии. Выстрелы Гасояна оказались для них абсолютно неожиданными.

Где-то в архивах спецслужб наверняка сохранилась запись разговоров в салоне захваченного самолета. Слушать её без содрогания невозможно. «Золотая» молодежь (террористы) вели себя как отъявленные эсэсовцы. Сплошной мат, угрозы убийством, издевательства и т.п. Одно только чего стоит ответ на просьбу сходить в туалет: «Ходите под себя, т.к. всё равно сдохнете!»

Двое террористов отступили из рубки. Командир борта Гардапхадзе поддержал огонь Гасояна и ранил еще двоих злодеев. А стюардесса Крутикова смогла со стороны пассажирского салона прикрыть дверь кабины, откинув труп одного из террористов. За что и поплатилась. Когда группа «А» вошла на борт, Валентина Крутикова лежала в луже крови с наполовину снятым скальпом! Другая стюардесса, Ирина Химич смогла выпрыгнуть на рулежку из транспортного люка в туфлях на шпильках. Ее нашли в траве у дорожки только через несколько часов…

Тогда захват самолета был для наших правоохранительных органов в диковинку. Группа «А» пошла на штурм через технологические возможности. Но оказалось, что одетыми в броню, они не входят в лазы. Ребятам пришлось снять жилеты и дополнительно рисковать жизнью. Очень помогли светошумовые гранаты. Террорист, убивший Валю Крутикову, застрелился сам. Группа «А» взяла борт абсолютно без жертв. Всего от рук бандитов погибли семь человек, были тяжело ранены десять. В 1984 году на суд вышло только пятеро террористов, включая не участвовавшего в захвате «духовного лидера». Все, кроме женщин, получили высшую меру наказания. В центре Тбилиси был установлен памятный камень погибшим членам экипажа Шарбатяну, Чедии и Крутиковой. Гасоян и Гардапхадзе стали Героями Советского Союза. По опыту этой операции был откорректирован план «Набат», который стал основой для операций по освобождению от террористов воздушных судов.

Тренировки КГБ СССР

Как не осталось и самого уголовного дела: Во времена Гамсахурдии оно сгорело вместе со всем архивом КГБ Грузии. А потом начались попытки героизации бандитов и убийц. В Тбилиси осквернили памятный камень, угрожали убийством оставшимся в живых членам экипажа. По личному указу Гамсахурдии осужденная террористка была амнистирована и выпущена на свободу в 1991 году. Теперь Резо Гигинеишвили «на колене» создает малобюджетный фильм о «подвиге» убийц. По мнению этого режиссера, они как раз и есть те самые заложники, а совсем не 50 пассажиров самолета. Он не вспоминает, как бандиты «выбирали» второго переговорщика — женщину с ребенком. Как к голове ребёнка приставили пистолет и обещали убить на глазах у матери. Не вспоминает, что только обман торговцев оружием помог спасти борт от подрыва, на который террористы были уже готовы. Режиссер может сколько угодно говорить о том, что снимал фильм на свои деньги. Это не так. Перед нами социальный заказ, полученный от недавних «коллег» по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и оплаченный через националистические силы в Грузии и Польше. Это невозможно без очень высокого уровня покровителей. Выдача прокатного удостоверения фильму Министерством культуры России, героизирующему терроризм, оправдывающему его «стремлением к демократическим ценностям», не может быть случайной ошибкой. Не верю, что в Минкульте всерьез восприняли слова Резо Гигинеишвили о том, что его фильм «способствует примирению». Кого, террористов с их жертвами?

Думаю, что в России он провалится в прокате. Но с помпой пройдет по Европе и США. Фильм в очередной раз дискредитирует Россию в глазах западного обывателя, «Джона six-pack». И что-то иное противопоставить этому воздействию очень сложно, даже с помощью RT. Окно Овертона приоткрывается все больше и больше. И мне лично непонятно, как можно будет успешно бороться с терроризмом совместными усилиями, если уже теперь их совершенно четко, как, кстати, это делалось и в Сирии, разделили на «хороших» и «плохих». Главное в фильме Резо Г. не примирение. В нем показано, как за «демократию» и «либеральные ценности» можно убивать. А чем это отличается от идеологии ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая оправдывает убийство тысяч ни в чем не повинных детей, женщин, стариков, в том числе на улицах мирных европейских городов?

Режиссер Гигиниешвили вполне может развить свою идею. Даже есть подходящий сюжет. Мало кто знает, что летом 1990 года в Москве в метро в час пик были обнаружены три сумки. В них содержались СВУ с замедлителем в виде будильника «Слава» и промышленной взрывчаткой. По оценкам специалистов, эти взрывные устройства соответствовали 100-миллиметровому артиллерийскому снаряду. В случае подрыва погибли бы сотни человек. КГБ СССР провел анализ и обнаружил на облатке след семян трех экзотических растений, которые вместе произрастали только в тбилисском дендрарии. Выехавшая в столицу Грузии бригада нашла там тайник с взрывчаткой. Вышли на организаторов теракта из окружения Гамсахурдии. Но СССР распался. Власть в Грузии сменилась, и «борцы за демократию», желавшие убить как можно больше москвичей, гуляют где-то на свободе. Почему бы не воспеть их «подвиги», гражданин режиссер?