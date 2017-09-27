Одним из самых интересных событий минувшей недели стало протокольное мероприятие: совещание Нурсултана Назарбаева по развитию города Алма-Ата. Казахстанский политолог Марат Шибутов считает данное событие в определенной степени революционным. Это связано с изменением требований, предъявляемых главам. На совещании очень много внимания было уделено удовлетворению «более продвинутых потребностей общества».

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Это связано с особым статусом Алма-Аты. В бывшей столице сконцентрировано «более продвинутое сообщество». Город является центром притяжения и одним из крупных экономических центров. Кроме того, власти постоянно опасаются возникновения в городе оппозиционных движений и настроений. И то, что сейчас предпринимается акимом (мэром) города Бауыржаном Байбеком, а также направление развития, обозначенное президентом Казахстана на совещании, должно, по задумке, не только нивелировать оппозиционные настроения, но и стать реальным шагом по возвращению Алма-Ате роли института социализации, что и поможет осуществить ту самую «модернизацию сознания», о которой беспрестанно твердит власть.

Еще одно важное событие недели: Казахстан присоединился к документу ООН о приверженности искоренению сексуальной эксплуатации и насилия.

Кроме того, на неделе состоялась презентация планов Международного финансового центра «Астана», который будет располагаться на территории комплекса, построенного под ЭКСПО-2017. МФЦА — проект громкий, центр должен стать «криптодолиной и криптогаванью». На его базе должна быть создана новая высокотехнологичная биржевая инфраструктура. А еще планируется, что биржа МФЦА станет основной площадкой проведения приватизации компаний АО «ФНБ Самрук-Казына».

Интересную оценку получило признание внука президента Казахстана Айсултана Назарбаева о преодоленном пристрастии к наркотикам. Появилось мнение, что данное открытое признание является грамотным политическим маневром «семейного подклана Дариги Назарбаевой», и в условиях войны компроматов столь значительный «минус» превращается в хоть и слабенький, но «плюс».

Президент

На этой неделе президент Казахстана провел встречу с кандидатом в президенты Киргизии Омурбеком Бабановым, и это спровоцировало небольшой дипломатический скандал. Министерство иностранных дел Киргизии вызвало временного поверенного в делах Казахстана Рымтая Карибжанова и вручило ему ноту протеста. На это отреагировало министерство иностранных дел Казахстана, которое выразило крайнее удивление реакцией коллег. Почему Казахстан не следует примеру России, которая встречается только с кандидатом от действующей власти, можно узнать из материала ИА REGNUM «Какое Казахстану дело до выборов в Киргизии?».

Нурсултан Назарбаев за неделю совершил две рабочие поездки. Первая — в Джамбульскую область, где он, посетив ряд объектов, провел встречу с общественностью региона. На этой встрече президент, перечислив успехи региона, озвучил проблемные вопросы.

«Остаются слабыми показатели социального развития региона. Остается нераскрытым промышленный потенциал области. В рамках развития экономического пояса «Шелковый путь» предусмотрена реализация пяти проектов, но на сегодня не введено ни одного проекта», — сказал Назарбаев.

Akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Глава государства также отметил нерешенность вопросов с инфраструктурой ряда проектов по развитию химического кластера, большой процент непродуктивно занятого населения, слабое развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также неэффективное использование аграрного потенциала региона.

Вторая рабочая поездка президента была в Алма-Ату и Алма-Атинскую область, где он, также посетив ряд объектов, провел совещание по развитию города Алма-Ата. По итогам поездки президент сделал заявление, с текстом которого можно ознакомиться по ссылке.

Правительство

На очередном заседании правительства были рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за восемь месяцев 2017 года. С докладами по теме выступили первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов и министр финансов Бахыт Султанов.

Вторым вопросом заседания стала Концепция миграционной политики Казахстана на 2017−2021 годы, которую представили министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова и министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. Выслушав докладчиков, премьер-министр поручил доработать Концепцию с учетом высказанных замечаний и внести на утверждение правительства.

Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» правительству представили первый вице-министр по инвестициям и развитию Алик Айдарбаев,первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов и председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

ИА REGNUM Парламент Казахстана

Четвертой темой заседания стал вопрос «Применение новых технологий, представленных на «Экспо-2017». Выступили министр образования и науки Ерлан Сагадиев и первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов.

Также на заседании премьер-министр Бакытжан Сагинтаев дал ряд конкретных поручений по доработке проекта программы «Цифровой Казахстан» в соответствии с замечаниями президента Казахстана. Подробнее с поручениями можно ознакомиться по ссылке.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на этой же неделе провел заседание совета директоров НУХ «Байтерек», а также встречи с председателем Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию Кейзо Такеми, с представителями Международного валютного фонда и с послом Франции в Казахстане Франсисом Этьеном.

Из других основных событий можно отметить 13-е заседание Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где казахстанскую сторону возглавил первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин.

19 сентября стало известно, что постановлением правительства вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Арман Рамазанов освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению, а на его место назначен Асет Курмангалиев

Силовики

22 сентября председатель Комитета нацбезопасности (КНБ) Карим Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, на котором были рассмотрены итоги проведения Универсиады и ЭКСПО-2017. Сообщается, что «выработаны меры по дальнейшему совершенствованию деятельности государственных органов по обеспечению безопасности крупномасштабных мероприятий в стране».

Министерство внутренних дел на неделе сообщило, что 16 сентября сотрудниками МВД Казахстана и России в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан некий Рафаэль Бикбаев. Отмечается, что под руководством задержанного на территории Южно-Казахстанской области промышляла преступная группировка, которая занималась вымогательством и рейдерством. С некоторыми деталями данного дела можно ознакомиться по ссылке. Из мероприятий ведомства можно отметить начало 22-го республиканского сбора-семинара спасательных подразделений «Казспас-2017».

Knb.kz Сотруники КНБ и презиент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции на неделе перечислило недостатки в работе министерства обороны при оказании госуслуг, ознакомиться с которыми можно по ссылке. Также ведомство опубликовало список лиц, подавших документы на участие в отборе в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А», ознакомиться с которым также можно по ссылке.

Заместитель председателя Агентства Алик Шпекбаев провел на неделе следующие встречи: с директором Французского агентства по противодействию коррупции Шарлем Дюшеном, с международным экспертом в области противодействия коррупции, Директором Национальной антикоррупционной ассоциации Литвы, господином Раймундасом Калесникасом, а также с секретарем Комиссии по контролю партийной дисциплины Международной китайской корпорации CITIC Group Гуан Фэном.

Национальное бюро по противодействию коррупции на этой неделе сообщило о следующем: в Карагандинской области при получении взятки были задержаны директор Карагандинского областного филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» Гадып Муканов и его заместитель Ержан Отаров; в Южно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность заместителя руководителя областного Управления координации занятости и социальных программ Сатжана Полатова и руководителей районных подразделений данной организации Максата Каракулова и Адильжана Махатая.

Также на неделе Южно-Казахстанские подразделения департаментов Комитета национальной безопасности и министерства внутренних дел провели совместную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, «состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений».

Министерство обороны на этой неделе сообщило, что в рамках Венского документа в воинские части Вооруженных сил Казахстана прибыла инспекция. В нее входят инспекторы из Дании, Словакии и США, которых сопровождают представители Центра по контролю над вооружением и обеспечению инспекций министерства обороны Казахстана. Кроме того, сообщается, что глава оборонного ведомства Сакен Жасузаков проинспектировал Жетыгенский гарнизон и проверил ход оперативно-стратегических учений «Каратау-2017».

Mid.gov.kz Мажилис Казахстана

Парламент

Основным событием в Сенате (верхняя палата парламента) стали парламентские слушания на тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования». Отмечается, что спикер Сената Касым-Жомарт Токаев высказал ряд критических замечаний в отношении качества среднего образования, «ориентации школ на получение формальных результатов, в то время как реальные знания отходят на второй план». Он высказался о необходимости пересмотреть подходы к выпуску школьной литературы, а также поднятия статуса педагогов и поднятия престижа технического и среднего специального образования. С докладом выступил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, который проинформировал сенаторов о ходе реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016−2019 годы. По сведениям пресс-службы Сената, это первые парламентские слушания, которые транслировались в онлайн-режиме, правда, увидеть полную видеозапись можно не на самом канале Сената, а на ресурсе bnews.kz.

В Мажилисе (нижняя палата) в начале недели прошел «правительственный час» на тему «О ситуации и актуальных задачах в сфере религиозной деятельности, взаимодействия с гражданским обществом и молодежной политики». С докладом выступил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, а содоклад представил председатель комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев. В тот же день в рамках заседания комитета по международным делам, обороне и безопасности были представлены законодательные поправки по вопросам жилищных отношений. Эти поправки в основном касаются военнослужащих, с некоторыми предложениями министерства обороны можно ознакомиться по ссылке. Из других мероприятий можно выделить представленный министерством национальной экономики проект нового Налогового кодекса и сопутствующих законопроектов: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

По итогам пленарного заседания, прошедшего 20 сентября, одобрена ратификация законодательных поправок в Соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о международном автомобильном сообщении, а также казахстанско-норвежского Соглашения о международных автомобильных перевозках. Также взяты в работу проект Налогового кодекса с сопутствующими законопроектами и пакет ратификационных актов: поправки в Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Соглашение Казахстана с Исламской Организацией по продовольственной безопасности о штаб-квартире. Также было озвучено 12 депутатских запросов, из которых можно выделить совместный запрос Народных коммунистов с партией «Нур Отан» о необходимости строительства железной дороги Джезказган — Кзыл-Орда.

Knpk.kz Коммунистическая народная партия Казахстана

Партии

На этой неделе было сделано два совместных запроса. Первый — упомянутый выше запрос Народных коммунистов и партии «Нур Отан». Здесь был поднят вопрос неравномерного развития инфраструктуры в Казахстане, депутатами было внесено конкретное предложение, которое могло бы улучшить социально-экономическое положение не только города Кзыл-Орды, но и моногорода Джезказгана. Второй запрос Народные коммунисты сделали совместно с депутатами Ассамблеи народа Казахстана, и касается он строительства платформы на железнодорожной станции «Курорт Боровое».

Кроме того, Народные коммунисты сделали еще два запроса:

Партия «Нур Отан» сделала еще четыре запроса:

Партия «Ак Жол» продолжает свою линию по поддержке бизнеса и сделала на этой неделе три запроса:

thephilippena Казахстанский тенге

Гражданское общество

В сфере гражданской самоорганизации небольшой скандал — на неделе бывшие участницы движения «Немолчи.kz» обвинили его лидера Дину Смаилову в мошенничестве. Ознакомиться с некоторыми деталями скандала можно здесь. Громкий проект гражданского сообщества по защите женщин, пострадавших от насилия, провалился. И провалился он из-за проблем во взаимоотношениях личностного характера и погони за пиаром.

«Транспаренси Казахстан» подготовил свои рекомендации по плану реализации Антикоррупционной стратегии на 2018−2020 годы, ознакомиться с которыми можно по ссылке.

Общественный совет города Алма-Аты на этой неделе заслушал отчеты по тарифной политике за 2016 год и первое полугодие 2017 года. С докладами выступили естественные монополисты: АО «Алатау Жарык Компаниясы», АО «Алматинские электрические станции», ТОО «Алматинские тепловые сети», ТОО «АлматыЭнергоСбыт», ТОО «КазТрансГаз-Алматы», ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», ГКП «Холдинг Алматы су», ГКП «Тоспа су», ГКП «Су желісі», ГКП НПХВ «Бастау». Кроме того, совет объявил о проведении конкурса по довыборам членов Общественного совета города Алма-Аты взамен выбывших. С условиями можно ознакомиться по ссылке.

Общественный совет по вопросам деятельности органов по делам государственной службы и противодействию коррупции провел на неделе рабочую поездку в Акмолинскую область, где рассмотрел вопросы деятельности регионального Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Yvision.kz Казахские протесты

Протестные настроения

Из реальных протестных действий можно отметить ситуацию в селе Курайлы в пригороде города Актюбинска. Здесь жители выступили против передачи в доверительное управление христианского и мусульманского кладбища. Сообщается, что около десятка активистов села Курайлы встретились с представителями местных властей и передали жалобу от лица сельчан, где потребовали «вернуть кладбище народу».

Виртуальная протестная активность в большинстве своем связана с поправками к закону «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Отмечается, в поправках предусмотрено слишком много ограничений, которые, наоборот, могут усложнить религиозную составляющую в стране. Также, по мнению председателя Ассоциации религиозных объединений Казахстана Александра Клюшева, поправки нарушают статью 18 международного Пакта о гражданских и политических правах. Разъяснения по поправкам в целом на неделе дал вице-министр по делам религий и гражданского общества Берик Арын, ознакомиться с ними можно по ссылке.

(сс) Amway Kokshetau Казахские буквы до перехода на латиницу

Против латиницы постепенно поднимаются казахские писатели, обеспокоенные тем, что их произведения уйдут в забвение, а вслед за ними и их политический и социальный капитал. 17 сентября против латиницы выступилМухтар Шаханов, подробно обозначивший возможные последствия для культуры и перечисливший и другие аргументы против. Также 21 сентября вышел сюжет на казахском языке на телеканале КТК о выступлении писателей против латиницы. Интересно, что никаких новостей на русском на эту тему выпущено не было, то есть они были исключены из русскоязычного информационного поля.

В период сбора урожая остро встал вопрос о воровстве со стороны жителей близлежащих населенных пунктов. Этот фактор во многом тормозит развитие сельского хозяйства и повышает риск разорения фермерских хозяйств. В 2017 году ситуация усугубляется еще и из-за низкой урожайности. На неделе стало известно, что заместитель директора агрохолдинга «Байсерке-Агро» Кирилл Павлов написал открытое письма на имя министра юстиции Марата Бекетаева, где выступил против исключении из Кодекса об административных правонарушениях норм ответственности за потраву посевов, стогов, порчу или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельхозкультур и повреждение насаждений, а также за проезд по посевам или насаждениям. Подробнее с ситуацией можно ознакомиться по ссылке.

В зоне критики — действующие нормы Земельного кодекса, в том числе и имеющиеся в нем основы для изъятия земель для государственных нужд. Также критикуется система государственных закупок и кадровая политика в министерстве образования.

Привлекла общественное внимание и тема возвращения в чиновничьи ряды тех, кто в свое время ушел с поста со скандалом. К примеру, назначенный членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Адылгазы Бергенев известен тем, что в бытность акимом Восточно-Казахстанской области не смог взять под контроль свой регион. Еще один чиновник вообще был объявлен в розыск. Ущерб от его деятельности оценивался в 65 млн тенге (по курсу того периода примерно 0,5 млрд долларов США). И этим чиновником является директор государственного института языкознания министерства образования, один из активных сторонников латинизации казахского языка Ерден Кажыбек.

Time.kz Милиция Казахстана

Нормативно-правовые акты

На минувшей неделе министр информации и коммуникаций Даурен Абаев на своей странице в Facebook выложил видео с разъяснением некоторых норм законопроекта в области информации и коммуникаций. С краткой текстовой версией можно ознакомиться по ссылке.

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