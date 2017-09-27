Одним из самых интересных событий минувшей недели стало протокольное мероприятие: совещание Нурсултана Назарбаева по развитию города Алма-Ата. Казахстанский политолог Марат Шибутов считает данное событие в определенной степени революционным. Это связано с изменением требований, предъявляемых главам. На совещании очень много внимания было уделено удовлетворению «более продвинутых потребностей общества».

Иван Шилов ИА REGNUM
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Это связано с особым статусом Алма-Аты. В бывшей столице сконцентрировано «более продвинутое сообщество». Город является центром притяжения и одним из крупных экономических центров. Кроме того, власти постоянно опасаются возникновения в городе оппозиционных движений и настроений. И то, что сейчас предпринимается акимом (мэром) города Бауыржаном Байбеком, а также направление развития, обозначенное президентом Казахстана на совещании, должно, по задумке, не только нивелировать оппозиционные настроения, но и стать реальным шагом по возвращению Алма-Ате роли института социализации, что и поможет осуществить ту самую «модернизацию сознания», о которой беспрестанно твердит власть.

Еще одно важное событие недели: Казахстан присоединился к документу ООН о приверженности искоренению сексуальной эксплуатации и насилия.

Кроме того, на неделе состоялась презентация планов Международного финансового центра «Астана», который будет располагаться на территории комплекса, построенного под ЭКСПО-2017. МФЦА — проект громкий, центр должен стать «криптодолиной и криптогаванью». На его базе должна быть создана новая высокотехнологичная биржевая инфраструктура. А еще планируется, что биржа МФЦА станет основной площадкой проведения приватизации компаний АО «ФНБ Самрук-Казына».

Интересную оценку получило признание внука президента Казахстана Айсултана Назарбаева о преодоленном пристрастии к наркотикам. Появилось мнение, что данное открытое признание является грамотным политическим маневром «семейного подклана Дариги Назарбаевой», и в условиях войны компроматов столь значительный «минус» превращается в хоть и слабенький, но «плюс».

Президент

На этой неделе президент Казахстана провел встречу с кандидатом в президенты Киргизии Омурбеком Бабановым, и это спровоцировало небольшой дипломатический скандал. Министерство иностранных дел Киргизии вызвало временного поверенного в делах Казахстана Рымтая Карибжанова и вручило ему ноту протеста. На это отреагировало министерство иностранных дел Казахстана, которое выразило крайнее удивление реакцией коллег. Почему Казахстан не следует примеру России, которая встречается только с кандидатом от действующей власти, можно узнать из материала ИА REGNUM «Какое Казахстану дело до выборов в Киргизии?».

Нурсултан Назарбаев за неделю совершил две рабочие поездки. Первая — в Джамбульскую область, где он, посетив ряд объектов, провел встречу с общественностью региона. На этой встрече президент, перечислив успехи региона, озвучил проблемные вопросы.

«Остаются слабыми показатели социального развития региона. Остается нераскрытым промышленный потенциал области. В рамках развития экономического пояса «Шелковый путь» предусмотрена реализация пяти проектов, но на сегодня не введено ни одного проекта», сказал Назарбаев.

Akorda.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Глава государства также отметил нерешенность вопросов с инфраструктурой ряда проектов по развитию химического кластера, большой процент непродуктивно занятого населения, слабое развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также неэффективное использование аграрного потенциала региона.

Вторая рабочая поездка президента была в Алма-Ату и Алма-Атинскую область, где он, также посетив ряд объектов, провел совещание по развитию города Алма-Ата. По итогам поездки президент сделал заявление, с текстом которого можно ознакомиться по ссылке.

Правительство

На очередном заседании правительства были рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за восемь месяцев 2017 года. С докладами по теме выступили первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов и министр финансов Бахыт Султанов.

Вторым вопросом заседания стала Концепция миграционной политики Казахстана на 2017−2021 годы, которую представили министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова и министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. Выслушав докладчиков, премьер-министр поручил доработать Концепцию с учетом высказанных замечаний и внести на утверждение правительства.

Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» правительству представили первый вице-министр по инвестициям и развитию Алик Айдарбаев,первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов и председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

ИА REGNUM
Парламент Казахстана

Четвертой темой заседания стал вопрос «Применение новых технологий, представленных на «Экспо-2017». Выступили министр образования и науки Ерлан Сагадиев и первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов.

Также на заседании премьер-министр Бакытжан Сагинтаев дал ряд конкретных поручений по доработке проекта программы «Цифровой Казахстан» в соответствии с замечаниями президента Казахстана. Подробнее с поручениями можно ознакомиться по ссылке.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на этой же неделе провел заседание совета директоров НУХ «Байтерек», а также встречи с председателем Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию Кейзо Такеми, с представителями Международного валютного фонда и с послом Франции в Казахстане Франсисом Этьеном.

Из других основных событий можно отметить 13-е заседание Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где казахстанскую сторону возглавил первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин.

19 сентября стало известно, что постановлением правительства вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Арман Рамазанов освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению, а на его место назначен Асет Курмангалиев

Силовики

22 сентября председатель Комитета нацбезопасности (КНБ) Карим Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, на котором были рассмотрены итоги проведения Универсиады и ЭКСПО-2017. Сообщается, что «выработаны меры по дальнейшему совершенствованию деятельности государственных органов по обеспечению безопасности крупномасштабных мероприятий в стране».

Министерство внутренних дел на неделе сообщило, что 16 сентября сотрудниками МВД Казахстана и России в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан некий Рафаэль Бикбаев. Отмечается, что под руководством задержанного на территории Южно-Казахстанской области промышляла преступная группировка, которая занималась вымогательством и рейдерством. С некоторыми деталями данного дела можно ознакомиться по ссылке. Из мероприятий ведомства можно отметить начало 22-го республиканского сбора-семинара спасательных подразделений «Казспас-2017».

Knb.kz
Сотруники КНБ и презиент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции на неделе перечислило недостатки в работе министерства обороны при оказании госуслуг, ознакомиться с которыми можно по ссылке. Также ведомство опубликовало список лиц, подавших документы на участие в отборе в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А», ознакомиться с которым также можно по ссылке.

Заместитель председателя Агентства Алик Шпекбаев провел на неделе следующие встречи: с директором Французского агентства по противодействию коррупции Шарлем Дюшеном, с международным экспертом в области противодействия коррупции, Директором Национальной антикоррупционной ассоциации Литвы, господином Раймундасом Калесникасом, а также с секретарем Комиссии по контролю партийной дисциплины Международной китайской корпорации CITIC Group Гуан Фэном.

Национальное бюро по противодействию коррупции на этой неделе сообщило о следующем: в Карагандинской области при получении взятки были задержаны директор Карагандинского областного филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» Гадып Муканов и его заместитель Ержан Отаров; в Южно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность заместителя руководителя областного Управления координации занятости и социальных программ Сатжана Полатова и руководителей районных подразделений данной организации Максата Каракулова и Адильжана Махатая.

Также на неделе Южно-Казахстанские подразделения департаментов Комитета национальной безопасности и министерства внутренних дел провели совместную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, «состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений».

Министерство обороны на этой неделе сообщило, что в рамках Венского документа в воинские части Вооруженных сил Казахстана прибыла инспекция. В нее входят инспекторы из Дании, Словакии и США, которых сопровождают представители Центра по контролю над вооружением и обеспечению инспекций министерства обороны Казахстана. Кроме того, сообщается, что глава оборонного ведомства Сакен Жасузаков проинспектировал Жетыгенский гарнизон и проверил ход оперативно-стратегических учений «Каратау-2017».

Mid.gov.kz
Мажилис Казахстана

Парламент

Основным событием в Сенате (верхняя палата парламента) стали парламентские слушания на тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования». Отмечается, что спикер Сената Касым-Жомарт Токаев высказал ряд критических замечаний в отношении качества среднего образования, «ориентации школ на получение формальных результатов, в то время как реальные знания отходят на второй план». Он высказался о необходимости пересмотреть подходы к выпуску школьной литературы, а также поднятия статуса педагогов и поднятия престижа технического и среднего специального образования. С докладом выступил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, который проинформировал сенаторов о ходе реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016−2019 годы. По сведениям пресс-службы Сената, это первые парламентские слушания, которые транслировались в онлайн-режиме, правда, увидеть полную видеозапись можно не на самом канале Сената, а на ресурсе bnews.kz.

В Мажилисе (нижняя палата) в начале недели прошел «правительственный час» на тему «О ситуации и актуальных задачах в сфере религиозной деятельности, взаимодействия с гражданским обществом и молодежной политики». С докладом выступил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, а содоклад представил председатель комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев. В тот же день в рамках заседания комитета по международным делам, обороне и безопасности были представлены законодательные поправки по вопросам жилищных отношений. Эти поправки в основном касаются военнослужащих, с некоторыми предложениями министерства обороны можно ознакомиться по ссылке. Из других мероприятий можно выделить представленный министерством национальной экономики проект нового Налогового кодекса и сопутствующих законопроектов: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

По итогам пленарного заседания, прошедшего 20 сентября, одобрена ратификация законодательных поправок в Соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о международном автомобильном сообщении, а также казахстанско-норвежского Соглашения о международных автомобильных перевозках. Также взяты в работу проект Налогового кодекса с сопутствующими законопроектами и пакет ратификационных актов: поправки в Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Соглашение Казахстана с Исламской Организацией по продовольственной безопасности о штаб-квартире. Также было озвучено 12 депутатских запросов, из которых можно выделить совместный запрос Народных коммунистов с партией «Нур Отан» о необходимости строительства железной дороги Джезказган — Кзыл-Орда.

Knpk.kz
Коммунистическая народная партия Казахстана

Партии

На этой неделе было сделано два совместных запроса. Первый — упомянутый выше запрос Народных коммунистов и партии «Нур Отан». Здесь был поднят вопрос неравномерного развития инфраструктуры в Казахстане, депутатами было внесено конкретное предложение, которое могло бы улучшить социально-экономическое положение не только города Кзыл-Орды, но и моногорода Джезказгана. Второй запрос Народные коммунисты сделали совместно с депутатами Ассамблеи народа Казахстана, и касается он строительства платформы на железнодорожной станции «Курорт Боровое».

Кроме того, Народные коммунисты сделали еще два запроса:

Партия «Нур Отан» сделала еще четыре запроса:

Партия «Ак Жол» продолжает свою линию по поддержке бизнеса и сделала на этой неделе три запроса:

thephilippena
Казахстанский тенге

Гражданское общество

В сфере гражданской самоорганизации небольшой скандал — на неделе бывшие участницы движения «Немолчи.kz» обвинили его лидера Дину Смаилову в мошенничестве. Ознакомиться с некоторыми деталями скандала можно здесь. Громкий проект гражданского сообщества по защите женщин, пострадавших от насилия, провалился. И провалился он из-за проблем во взаимоотношениях личностного характера и погони за пиаром.

«Транспаренси Казахстан» подготовил свои рекомендации по плану реализации Антикоррупционной стратегии на 2018−2020 годы, ознакомиться с которыми можно по ссылке.

Общественный совет города Алма-Аты на этой неделе заслушал отчеты по тарифной политике за 2016 год и первое полугодие 2017 года. С докладами выступили естественные монополисты: АО «Алатау Жарык Компаниясы», АО «Алматинские электрические станции», ТОО «Алматинские тепловые сети», ТОО «АлматыЭнергоСбыт», ТОО «КазТрансГаз-Алматы», ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», ГКП «Холдинг Алматы су», ГКП «Тоспа су», ГКП «Су желісі», ГКП НПХВ «Бастау». Кроме того, совет объявил о проведении конкурса по довыборам членов Общественного совета города Алма-Аты взамен выбывших. С условиями можно ознакомиться по ссылке.

Общественный совет по вопросам деятельности органов по делам государственной службы и противодействию коррупции провел на неделе рабочую поездку в Акмолинскую область, где рассмотрел вопросы деятельности регионального Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Yvision.kz
Казахские протесты

Протестные настроения

Из реальных протестных действий можно отметить ситуацию в селе Курайлы в пригороде города Актюбинска. Здесь жители выступили против передачи в доверительное управление христианского и мусульманского кладбища. Сообщается, что около десятка активистов села Курайлы встретились с представителями местных властей и передали жалобу от лица сельчан, где потребовали «вернуть кладбище народу».

Виртуальная протестная активность в большинстве своем связана с поправками к закону «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Отмечается, в поправках предусмотрено слишком много ограничений, которые, наоборот, могут усложнить религиозную составляющую в стране. Также, по мнению председателя Ассоциации религиозных объединений Казахстана Александра Клюшева, поправки нарушают статью 18 международного Пакта о гражданских и политических правах. Разъяснения по поправкам в целом на неделе дал вице-министр по делам религий и гражданского общества Берик Арын, ознакомиться с ними можно по ссылке.

(сс) Amway Kokshetau
Казахские буквы до перехода на латиницу

Против латиницы постепенно поднимаются казахские писатели, обеспокоенные тем, что их произведения уйдут в забвение, а вслед за ними и их политический и социальный капитал. 17 сентября против латиницы выступилМухтар Шаханов, подробно обозначивший возможные последствия для культуры и перечисливший и другие аргументы против. Также 21 сентября вышел сюжет на казахском языке на телеканале КТК о выступлении писателей против латиницы. Интересно, что никаких новостей на русском на эту тему выпущено не было, то есть они были исключены из русскоязычного информационного поля.

В период сбора урожая остро встал вопрос о воровстве со стороны жителей близлежащих населенных пунктов. Этот фактор во многом тормозит развитие сельского хозяйства и повышает риск разорения фермерских хозяйств. В 2017 году ситуация усугубляется еще и из-за низкой урожайности. На неделе стало известно, что заместитель директора агрохолдинга «Байсерке-Агро» Кирилл Павлов написал открытое письма на имя министра юстиции Марата Бекетаева, где выступил против исключении из Кодекса об административных правонарушениях норм ответственности за потраву посевов, стогов, порчу или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельхозкультур и повреждение насаждений, а также за проезд по посевам или насаждениям. Подробнее с ситуацией можно ознакомиться по ссылке.

В зоне критики — действующие нормы Земельного кодекса, в том числе и имеющиеся в нем основы для изъятия земель для государственных нужд. Также критикуется система государственных закупок и кадровая политика в министерстве образования.

Привлекла общественное внимание и тема возвращения в чиновничьи ряды тех, кто в свое время ушел с поста со скандалом. К примеру, назначенный членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Адылгазы Бергенев известен тем, что в бытность акимом Восточно-Казахстанской области не смог взять под контроль свой регион. Еще один чиновник вообще был объявлен в розыск. Ущерб от его деятельности оценивался в 65 млн тенге (по курсу того периода примерно 0,5 млрд долларов США). И этим чиновником является директор государственного института языкознания министерства образования, один из активных сторонников латинизации казахского языка Ерден Кажыбек.

Time.kz
Милиция Казахстана

Нормативно-правовые акты

На минувшей неделе министр информации и коммуникаций Даурен Абаев на своей странице в Facebook выложил видео с разъяснением некоторых норм законопроекта в области информации и коммуникаций. С краткой текстовой версией можно ознакомиться по ссылке.

Тренды:

  1. Сенат стал активизироваться и поднимать злободневные вопросы.
  2. По крайней мере в одном городе в стране (в Алма-Ате) будет строиться современное постиндустриальное общество. Алма-Ата станет или оазисом демократии, если другие регионы не будут за ней тянуться, или локомотивом, когда оттуда в регионы пойдут хорошие политические практики.
  3. Против латиницы начала выступать казахская гуманитарная интеллигенция старшего поколения, которая писала и пишет книги на казахском. Однако их отсекают от аудитории, игнорируя. Надо отметить, что в течение долгого времени именно эта группа ругала русскоязычные СМИ, а теперь без их помощи не может ознакомить достаточно большую аудиторию со своими мыслями — в казахскоязычных СМИ работают сторонники латиницы и тему подхватывать не хотят.