



James (Jim) Gordon Халдейский католический собор Святого Иосифа (Анкава, Эрбиль, Ирак

Халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако очень беспокоится о будущем христиан в Ираке, сообщает австрийский католический портал KATHPRESS. В понедельник, 25 сентября, он выступил с докладом в Зальцбурге на конференции Инициативы христианского Востока (ICO). По словам главы Халдейской католической церкви, к уже имеющимся проблемам, связанным с погромом христиан, изгнанных из своих домов боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавляется новая — референдум о независимости Иракского Курдистана.

Как отметил Сако, в принципе, каждый народ имел право решать свое будущее, но время выбора референдума, четко указанное направление на создание независимого курдского государства является ошибкой, так как «всё это происходит слишком быстро, без надлежащего диалога между курдским региональным правительством и центральным правительством в Багдаде». Он также указал на резко негативное отношение соседних стран — Турции, Ирана и Сирии, а также отказ поддержать референдум со стороны международного сообщества.

James (Jim) Gordon Халдейский католический собор Святого Иосифа (Анкава, Эрбиль, Ирак

Патриарх боится новой войны в регионе. Иракская армия теперь имеет в числе союзников поддерживаемые Тегераном военизированные группы шиитов. И в этой ситуации, если начнется военный конфликт, небольшое христианское меньшинство, зажатое между фронтами, вероятно, уже не переживет его. Большинству христиан, скорее всего, придется покинуть страну. А ведь они только начали возвращаться в оставленные поселения на равнине Ниневия, восстанавливать свои дома и инфраструктуру, разрушенные джихадистами. Для того, чтобы христиане смогли снова наладить привычную мирную жизнь, помимо средств, требуется стабильность в регионе.

Накануне дня голосования Верховный комитет референдума в Иракском Курдистане представил акт, который вроде бы должен гарантировать полноту прав всех национальных и религиозных общин в автономии, включая христиан. В статье 16 его признается религиозный, этнический и культурный плюрализм Иракского Курдистана, гарантируются национальные и культурные права туркмен, езидов, армян, ассирийцев, арабов, сирийцев, халдеев, мандеев, зороастрийцев и шабаков-шиитов. Им обещают «справедливое представительство» в «правительственных учреждениях и органах, дипломатических представительствах и комитете, ответственном за подготовку новой Конституции».

Предполагается также, что членам немусульманских общин в новом государстве не придется «приспосабливаться к правилам и обычаям, вытекающим из закона Корана». Сирийский, туркменский и армянский языки будут признаны официальными языками наряду с курдским и арабским. Как отмечает итальянский католический портал Vatican insider, курды подмигивают халдейским, ассирийским и сирийским общинам, мечте их предков о независимом «национальном очаге», что выражается в предложении создать автономные районы христиан на равнине Ниневии, где те бы руководили административными и правоохранительными органами.

Но это всё же пока журавль в небе. А иракских христиан сейчас волнует синица в руке. По данным Халдейской католической церкви, ныне в стране насчитывается не более 500 тысяч христиан. Около 140 тысяч из них живут в северном Ираке, эти христианские общины жизненно важны для страны. Но кто им поспособствует? Иракским шиитам и суннитам помогают государства, где преобладают эти две ветви ислама. Иракским христианам приходится труднее. 28 сентября в Риме в Папском Латеранском университете должна пройти международная конференция, в ходе которой будет представлен проект реконструкции 13 тысяч объектов, разрушенных или поврежденных боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в христианских деревнях Ниневии.

Его называют «настоящим «планом Маршалла» стоимостью в 250 миллионов долларов», предназначенным для примерно 12 тысяч семей христиан (около 95 тысяч человек), вынужденных бежать из Мосула и с равнины Ниневии летом 2014 года и в настоящее время проживающих временно в Эрбиле и соседних районах. По словам директора итальянского отделения фонда «Помощь церкви в беде» Аллесандро Монтедуро, помимо решения вопроса обустройства иракских христиан проект должен помочь в борьбе с терроризмом и сокращении миграционного давления. То есть на равнине Ниневия должна «пересохнуть» почва, подпитывающая религиозный экстремизм и сектантские разделения.

Однако будет ли этому способствовать референдум о независимости Иракского Курдистана? Некоторые региональные эксперты отмечают, что националистический характер сил, стоящих за проведением референдума, спорный характер ряда территорий, на которые претендуют различные общины, рост религиозного экстремизма в Иракском Курдистане, где «число мечетей в настоящее время превышает общее количество школ, университетов и больниц в совокупности», влечет за собой опасности для меньшинств даже в случае мирного разрешения спора между Эрбилем и Багдадом. А что говорить, если разразится война?

Предпосылки для нее имеются. И, возможно, не случайно сегодня госдепартамент США оперативно выделяет 32 миллиона долларов беженцам-мусульманам из Мьянмы, однако тормозит использование 1,4 миллиардов долларов, которые Конгресс США выделил в этом году на помощь жертвам геноцида ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Потенциальному театру военных действий нет смысла давать деньги на мирное строительство… Бедные иракские христиане, из огня преследований джихадистов они сегодня могут попасть в полымя нового конфликта. Однако если Эрбиль и Багдад смогут договориться и разрешить свои противоречия мирным путем, у иракских христиан наконец-то появится будущее.