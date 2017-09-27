



Pxhere.com Каскад в Ереване

Азербайджан вновь удивил. «Сенсацией», как сообщают бакинские СМИ, стали слова историка Наримана Ягублу, который заявил, что «в этом году завершается срок передачи Национальным советом Азербайджана в аренду Армении на 99 лет Еревана». При этом он сослался на неизвестный историкам протокол № 3 заседания Мусульманского Национального совета от 29 мая 1918 года в Тифлисе. «Подписание этого протокола было вынужденной мерой, поскольку только что объявившая о своей независимости Азербайджанская Демократическая Республика была еще слабой, правительство функционировало в Гяндже, для освобождения и обеспечения безопасности Баку не было сильной армии, тем более не хватало сил воевать на два фронта, — говорит историк. — И главной задачей стало освобождение Баку от 14-тысячной армии русских и дашнаков, которые хотели превратить его в губернию России, и объявление Баку столицей Азербайджана». Если говорить о фактурной части вопроса, то историкам известен (и он опубликован — С.Т.) следующий протокол заседания Мусульманского Национального совета от 29 мая 1918 года:

«Председательствовал товарищ председателя Агаев Гасанбек при секретаре М. Махмудове. Присутствовали: Ф. Х. Хойский, М.Ю.Джафаров, М.б. Гаджинский, Ал.б. Махмудбеков, Ф.б. Кочарлинский, Дж. Мелик-Еганов, Р.б. Векилов, Г.б. Шахтахтинский, Ах. Ахундов, М.К. Мамедбеков, А. Шейхульисламов, М. Магеррамов, Х.б. Хасмамедов, Х.б. Мелик-Асланов, Дж.б. Гаджинский, С.А. Агамалов, Шарифов. По открытии заседания член Совета Ф. Х. Хойский докладывает Совету о результатах переговоров представителей Совета с представителями Армянского Национального совета по поводу границы территории Азербайджанской и Армянской федераций. Ф. Х. Хойский заканчивает свой доклад сообщением, что для образования Армянской федерации им нужен политический центр, а таковым после отхода Александрополя к Турции может быть только Эривань, а потому уступка Эривани армянам, говорит Хойский, является неизбежной. По этому вопросу высказываются Х.б. Хасмамедов, М. Ю. Джафаров, Шейхульисламов (последний от имени партии «Гуммет»), Магеррамов М. (от имени социалистического мусульманского блока), которые признают уступку Эривани армянам историческою необходимостью, неизбежным злом. Голосование по этому вопросу дает следующие результаты: за уступку Эривани подается 16 голосов из 28 общего числа; против — один, при трех воздержавшихся». (Государственный Архив Азербайджанской Республики (ГААР). ф. 970, оп. 1, д. 1, лл. 51, 52. Копия)

Սէրուժ Ուրիշեան Ереван у подножья Арарата

Итак первый вывод: речь идет о границах между Азербайджанской и Армянской федерациями. Второй вывод: так называемая уступка Эривани обозначается как «историческая необходимость и неизбежное зло». Если бы историк Ягублу добавил бы к этому еще и документ о «99 летней аренде армянами Эривани», то описываемая ситуация выглядела более экзотической. Дело в том, что вопрос «уступки» или «подарка» Эривани уже давно введен в национальную историографию Азербайджана и широко используется местным агитпропом. Поэтому заявление историка Ягублу мы воспринимаем как информационный повод для разговора на эту тему, хотя ИА REGNUM в разное время уже ее касалось.

Что было на самом деле

Закавказский сейм появился в феврале 1918 года после разгона большевиками в январе 1918 года Учредительного собрания. Он состоял из числа избранных от Закавказья депутатов (всего их было 133), которые избирались по партийным спискам крупнейших национальных партий: грузинских меньшевиков, армянской партии «Дашнакцутюн» и так называемой мусульманской фракции, в которой заметную роль играла азербайджанская партия «Мусават». Но помимо этих партийных фракций действовали — вне правового пространства — национальные советы. После наступления в Закавказье турок в Тифлисе 26 мая 1918 года в 16 часов 50 минут состоялось собрание внефракционного Грузинского национального совета, на котором был принят «Акт о независимости Грузии». 28 мая 1918 года Грузия и Германия подписали договор, по которому трехтысячный экспедиционный корпус под командованием Фридриха Кресс фон Крессенштайна был переброшен по морю из Крыма в грузинский порт Поти.

Pxhere.com Каскад в Ереване

А днем ранее, 27 мая, так называемая мусульманская фракция Закавказского сейма провела чрезвычайное заседание для обсуждения создавшегося политического положения. Было решено создать Временный Национальный Совет, руководителем которого был избран М. Э. Расулзаде — председатель ЦК партии «Мусават». 28 мая 1918 года прошло первое заседание Национального Совета, на котором было принято постановление о провозглашении Азербайджана независимым государством. Первый пункт: «Отныне народы Азербайджана являются носителями суверенных прав, и Азербайджан, состоящий из Восточного и Южного Закавказья, — полноправным, независимым государством». Именно в таких спорных границах желали видеть свою страну представители мусульманского национального совета. А другие?

28 мая 1918 года акт о независимости Армении принял Армянский национальный совет. Как следует из приведенного нами выше протокола заседания Мусульманского Национального совета от 29 мая 1918 года, первым вопросом в контактах с Армянским национальным советом явился вопрос о границах. Переговоры прошли безуспешно. Определенная ясность появилась только тогда, когда 4 июня 1918 года в Батуми был подписан Договор о мире и дружбе трех закавказских республик с османским имперским правительством. Турция признала независимость Армении со столицей в Эривани в пределах территории, которую к этому времени контролировал Армянский национальный совет. Она ограничивалась Эриванским и Эчмиадзинским уездами Эриванской губернии, что составляло 12 тыс. км² с населением около 1 млн человек (включая беженцев).

Ереван, 1919 год

При чем тут Азербайджанский национальный совет, который, кстати, был среди тех, с кем Турция подписывала договор в Батуми? Как пишет российский исследователь Вадим Муханов, документ обязывал Азербайджан «безотлагательно урегулировать все отношения с соседями в лице Грузии и Армении, в первую очередь территориальные споры, подписать соответствующие протоколы и доложить турецкому правительству (статья 3)». 16 июня 1918 года сформированное в Тифлисе первое временное правительство Азербайджана смогло переехать в Гянджу, где находившейся к тому времени Нури-паша просто разогнал Азербайджанский национальный совет. 17 июня 1918 года там было заявлено, что власть — законодательная и исполнительная — до созыва Учредительного собрания передается второму временному правительству, сформированному под председательством Хан-Хойского.

Но главные события стали развиваться позже. Как пишет грузинский историк Гурам Маргулиа, сразу же возникли первые пограничные проблемы между правительством Грузии и правительством Армении, которое выступило против проведения границ в варианте Георгиевского трактата. В этой связи правительство Грузии образовало комиссию и пригласило для участия в ее работе представителей Армении и Азербайджана. Но делегаты от Азербайджана отказались принимать участие в работе этой комиссии. А дальше новоявленные государства Закавказья стали погружаться во многочисленные войны между собой из-за пограничных и территориальных споров. Чем все в конечном счете закончилось — хорошо известно.