Армия США рассматривает варианты усиления защиты своей бронетехники от выстрелов РПГ, противотанковых управляемых ракет и других видов противотанкового оружия. Тем не менее последние версии российских ручных противотанковых гранатометов (РПГ) — рядового оружия в арсенале армии России и других стран и организаций, вероятно опережают возможности систем активной защиты, которые США планируют принять на вооружение, пишет Кристофер Вуди в статье, опубликованной в Scout Warrior.

Defendingrussia.ru Современные отечественные противотанковые системы. Слева — РПГ-30 «Крюк»

Так, Пентагон планирует установить израильские системы активной защиты (САЗ) «Трофи» на танки «Абрамс», оснастить гусеничные боевые машины пехоты (БМП) «Брэдли» системой «Железный кулак» разработки той же страны, а колёсные бронетранспортеры «Страйкер» — системами «Железный занавес». И наибольшего прогресса в этом направлении, по словам военных чинов США, удалось достигнуть на танках «Абрамс».

Боевая машина пехоты М2А3 «Брэдли»

Подобные системы являются неотъемлемой частью защиты израильских танков «Меркава» и российских Т-14 «Армата». Российский и израильский танки, а также британский «Челенджер-II» считаются официальными лицами США близкими или равными по показателям американскому танку «Абрамс».

По мере принятия на вооружение САЗ и других оборонительных средств начались поиски путей противодействия им. И независимо от того, оснастят ли США свою бронетехнику системами активной защиты, им по-прежнему будет противостоять старый противник — системы РПГ, впервые произведенные в СССР еще в 1949 году. Ручной противотанковый гранатомет за прошедшее с тех пор время неоднократно модернизировался, а последний его вариант, РПГ-30 «Крюк», был представлен в 2008 году. Новый гранатомет оснащен тандемной кумулятивной реактивной противотанковой гранатой ПГ-30 калибра 105 мм, а также второй, меньшей по калибру, ракетой-ловушкой, служащей для отвлечения внимания системы активной защиты танка.

По некоторым данным, РПГ-30 прошел испытания и принят на вооружение ВС РФ между 2012 и 2013 годами, тогда как в 2015 году он был внесен в список основных «асимметричных угроз вооруженным силам США». Эффективность РПГ-30 против САЗ еще предстоит установить, как и то, нужно ли совершенствовать эти системы для противодействия «Крюку» и подобным ему средствам борьбы. Тем не менее линейка РПГ уже доказала свою силу на поле боя даже против современных танков.

Так, предыдущая модель гранатомета РПГ-29 «Вампир», принятая в 1991 году, по-прежнему состоит на вооружении российской армии. РПГ-29 «Вампир» также оснащен тандемными боеприпасами с двумя расположенными одна за другой кумулятивными боевыми частями и может применяться как против танков, так и против бункеров и строений. Эта система, по словам автора, активно применялась шиитской группировкой «Хезболла» в середине 2000-х годов, а также против израильских танков и живой силы в ходе Ливанской войны 2006 года.

«Меркава»

По информации израильской прессы, противотанковые группы «Хезболлы» с помощью РПГ-29 несколько раз успешно поражали танки «Меркава». Они также применяли «Вампиры» против зданий, в которых укрывались израильские солдаты. Со ссылкой на источники в спецслужбах издание Haaretz отмечало, что «большая часть сухопутных потерь Израиля, как среди пехоты, так и бронетанковых войск, была результатом применения специальных противотанковых подразделений «Хезболлы».

Эти системы, как утверждается, были поставлены «Хезболле» сирийскими военными, получившими их, в свою очередь, от России — что Москва решительным образом отвергла.

В августе 2006 года на юге Ирака с помощью РПГ-29 был поражен основной британский танк «Челенджер II», в результате чего противотанковая ракета пробила боевое отделение танка и члены его экипажа получили ранения. В 2007 году, когда стало известно об инциденте, официальные лица Соединенного Королевства попали под волну критики из-за попытки скрыть от общественности произошедшее.

Во время войны в Ираке с помощью РПГ-29 броня «Абрамс» пробивалась дважды, один раз не посчастливилось британскому «Челенджеру II». Поражение других танков «Абрамс» было осуществлено с помощью противотанковых управляемых ракет, таких как российские ПТУР «Корнет». РПГ угрожают не только танкам. Так, семь из восьми уничтоженных вертолетов армии США в Афганистане с 2001 по 2009 год были сбиты с помощью ручных противотанковых гранатометов.

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