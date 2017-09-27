Вечером во вторник, 26 сентября, в Винницкой области загорелся один из двух самых больших на Украине складов боеприпасов. Взрывы и зарево были видны и слышны за десятки километров. К ночи эхо доносилось уже и до Киева (170 км от Винницы). Жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали. Наблюдатели свидетельствовали о панике. Тушить пожар начали два военных пожарных танка. И это при том, что общая площадь склада — более тысячи гектаров.

skeeze Тушение пожара

Как выяснилось, пожар начался на 48-м арсенале минобороны. На площади 60 га хранится около 188 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Именно они и взрываются, разлетаясь в разные стороны. К утру к тушению пожара были привлечены 700 человек и 150 единиц техники.

Интересно, что другой крупнейший на Украине склад боеприпасов — в районе Балаклеи (Харьковская область) — полгода назад тоже горел. Склад не могли потушить несколько дней, погибли два человека. В парламентском комитете по вопросам безопасности и обороны заявили, что на складе было боеприпасов на миллиард долларов (sic) и что подожгли его российские террористы (что само собой разумеется). Виновных не нашли.

Скриншот страницы bwbx.io Пожар

Вероятно, в этот раз тоже «сгорит» не меньше миллиарда. Да и российский след под Винницей нашли намного быстрее, чем пожарные машины. После истории со складом в Балаклее в Киеве пришли к выводу, что такая система поджогов и списываний хорошо работает, так отчего бы не использовать ее снова? Особенно это удобно в атмосфере халатности: хранилище открытое, нормы загрузки давно превышены, а система контроля, по-видимому, отсутствует.

Тем более что буквально на днях появился серьезный повод. Amnesty International обвинили Украину в незаконных поставках оружия и боеприпасов в Южный Судан. В том числе — и тех самых боеприпасов, который якобы хранятся под Винницей. Оружия было продано на 170 млн долларов, и использовалось оно против мирных граждан. Так что следы нужно было заметать, и побыстрее.

Третья причина происшествия — это, конечно, необходимость вновь обвинить Россию. Ведь если не делать этого еженедельно, то народ может забыть, кто «виноват» в очередном росте цен или почему власти берут кредиты под сумасшедшие проценты. Атаковать в Донбассе вашингтонские кураторы запретили. Поэтому киевские начальники атаковали собственную страну с тыла. После чего обвинили Путина в том, что это его «подарок» для Петра Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

Все дело в том, что пожар начался поздно вечером 26 сентября, в день рождения Порошенко. Этот день для жителей страны начался с чудовищного телевизионного ролика, в котором члены семьи президента «Рошена» рассказывали о его величии и мудрости. Такого не бывает ни в какой Северной Корее. А закончился этот день фейерверком под Винницей.

Странно, если кто-то все еще не видит связи между одним и другим.