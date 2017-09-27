Прошло уже почти два года с тех пор, как началась российская военная операция в Сирии. С того момента многое изменилось, главный на тот момент «аутсайдер» гражданской войны — правительственные войска — с поддержкой Воздушно-космических сил России достигли лидирующих позиций. Однако война так до сих пор и не закончена. Более того, очередная годовщина конфликта омрачилась гибелью командующего 5-й общевойсковой армией генерала-лейтенанта Валерия Асапова, являвшегося старшим военным советником российской группировки войск в Сирии. Командный пункт, находящийся под Дейр-эз-Зором, был накрыт точным миномётным огнём со стороны «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Почти сразу же появилась информация о том, что свою роль могло сыграть предательство — координаты российских военных советников могли быть переданы боевикам неким информатором. На этом же фоне происходит серьёзное повышение напряжения между правительственными войсками Сирии и SDF (Syrian Democratic Forces) — альянсом курдов и оппозиции, поддерживаемых США. С чем связано такое развитие событий?

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

Битва за нефть Дейр-эз-Зора

Ряд болезненных поражений «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как в борьбе силами Башара Асада, так и SDF и других «умеренных» группировок, привёл к тому, что сама по себе война с однозначно признанными всеми «мировым злом» боевиками начинает отодвигаться на второй план. Итоговое поражение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии является уже практически очевидным фактом, хотя для этого потребуется ещё некоторое ощутимое количество времени. Теперь для крупных игроков становится важнее, за кем останется итоговая победа, или хотя бы большая её часть.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Здесь наиболее показателен именно пример Дейр-эз-Зора — города, который находился в полном окружении террористов в течение трех лет (с сентября 2014 года по сентябрь 2017 года). Тем не менее правительственные войска удерживали город и в таких условиях, полагаясь на скудное воздушное снабжение. После того как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последние месяцы резко «просело», город был деблокирован. Однако не только сирийские правительственные войска стремятся овладеть территориями вокруг этого города — к восточному берегу реки Евфрат уже активно продвигаются проамериканские SDF и другие группировки. При этом российские военные помогли сирийским войскам развернуть мост через Евфрат и форсировать реку, что чревато в перспективе прямым столкновением с проамериканскими силами.

Такое «соревнование» связано в первую очередь с тем, что на этих территориях находятся нефтяные месторождения, а значит, сторона, которая быстрее захватит их, получит серьёзное финансовое преимущество. В условиях кажущегося неотвратимым раздела Сирии этот участок остаётся пока спорным. А это значит, что имеется серьёзный риск военного столкновения. Правда, надо сказать, что американцы проявили серьёзное благоразумие, не подтвердив нанесение российскими ВКС удара по SDF устами представителя коалиции полковника Райана Диллона, несмотря на заявления самих SDF.

Нанесённый же 26 сентября удар крылатыми ракетами Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по целям в Дейр-эз-Зоре и Идлибе, судя по всему, имел цель лишний раз продемонстрировать решительность российской стороны и прочертить некую «красную линию».