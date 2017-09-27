



Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

Сторонники повсеместной установки в России устройств для анонимного подкидывания детей (так называемые беби-боксы) называют их «окнами жизни». По крайней мере такая надпись присутствует на самих ящиках для детей, повышая их «статус» в глазах прохожих. Но так ли это?

Сторонники распространения «беби-боксов» в шаговой доступности утверждают, что подобные устройства «спасают жизни детей». На самом деле уже давно доказано на основе зарубежной и российской практики применения, что установка ящиков для детей не влияет на статистику инфантицида (убийства матерями новорождённых детей). А в устройства приносят детей матери, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, то есть те женщины, которые и не собирались убивать, а просто нуждались в своевременной поддержке. И это признают даже активные сторонники «беби-боксов».

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Тем не менее мем «окно жизни» прочно вошёл в сознание некоторых граждан, которые некритично воспринимают данное словосочетание. А следовало бы.

Дело в том, что практика применения устройств для анонимного оставления детей включает трагические случаи, после которых «беби-боксы» впору называть «окнами смерти», но сторонники ящиков для детей предпочитают о них умалчивать.

Первый случай произошёл на Украине. В «окне жизни» при госпитале им. митрополита Шептицкого во Львове 23 января 2014 года нашли мертвого полуторамесячного мальчика. Младенца нашел дворник. Медики не знали о том, что в «окошке» лежит ребенок, поскольку не сработала сигнализация, которая оповещает сотрудников, если в ящик что-то положили.

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Данный случай стал причиной долгих разбирательств. Медиков вызывали на допросы. Тем не менее для них всё обошлось, но в самой больнице сделали выводы и спустя год демонтировали «вiкно життя», которое стало «окном смерти». В областной госадминистрации Львова после демонтажа заявили, что устройства неэффективны и социальные службы города и области сосредоточатся на профилактической работе с женщинами, которые потенциально могут отказаться от ребёнка.

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Второй случай трагической гибели ребёнка произошёл в 2017 году в Краснодарском крае. В «окне жизни» умерла десятимесячная девочка. Согласно официальной информации, девочка родилась недоношенной, была обнаружена в ящике для детей в состоянии клинической смерти, за её жизнь боролись врачи, но безуспешно. Этот случай не только не получил широкой огласки, но и сама официальная версия вызывает много вопросов.

Инцидент произошёл 21 февраля. Однако информация о нём от регионального минздрава и следственного управления появилась только 25 февраля. Почему «ждали» четыре дня, да ещё напомню, что это шла рабочая неделя (25 февраля 2017 года — пятница), остаётся загадкой. Вероятно, что сторонники повсеместного распространения подобных устройств в России просто не хотели придавать огласке такую компрометирующую «беби-боксы» информацию?

Более того, в тот же день следственное управление Краснодарского края обратилось к гражданам, которые могут оказать помощь в установлении личности матери погибшей девочки. Напомню, что «беби-бокс» гарантирует анонимность, и совершенно не факт, что ребёнка подбросила мать.

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И теперь есть вероятность, что истинный виновник смерти ребёнка уйдёт от ответственности. Лично для меня так и не ясно, что стало причиной смерти: техническая поломка устройства, ошибка медиков, мать или иной подбросивший девочку человек.

Ясно одно: «беби-бокс» — это техническое устройство, оборудованное блокираторами (через тридцать секунд после его закрытия снаружи ящик открыть невозможно) и сигнализацией. А техника имеет свойство ломаться в самый неподходящий момент. И её не накажешь. Её можно и нужно демонтировать, хотя бы потому, что анонимно отказаться от ребёнка мать может прямо в роддоме. А такие ящики просто провоцируют женщин на домашние роды, что небезопасно для здоровья матери и ребёнка, а потом на анонимное избавление, что может стать небезопасным для новорождённого.

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Сторонники ящиков для детей любят повторять, что, мол, несмотря на все издержки, «если спасена жизнь хоть одного ребёнка», то устройства оправдывают своё существование. А если в «беби-боксе» загублена детская жизнь? Изменят ли эти люди свою позицию, тем более что в ящиках уже погибали дети…

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